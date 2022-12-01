‫نجح الأطباء في مستشفيات مانيبال في دلهي في علاج فتاة عراقية تبلغ من العمر 6 سنوات من مرض دماغي نادر

نيودلهي ، 1 ديسمبر 2022 / PRNewswire / — في حالات نادرة، أجرى الأطباء في مستشفيات مانيبال، دلهي، عملية جراحية خاصة لإعادة توعية دماغية لفتاة تبلغ من العمر 6 سنوات من العراق. كانت المريضة تعاني من سلسلة من السكتات الدماغية والضعف في جانب واحد من جسدها لكن عائلتها لم تتمكن من الحصول على العلاج في العراق. ولكن، بدعم من وزارة الصحة العراقية، أحضرت الأسرة الفتاة الصغيرة إلى الهند. تمت إحالتها في البداية للاشتباه في وجود تشوه في الأوعية الدموية في دماغها، ولكن بعد إجراء مزيد من التحقيقات، تبين أنها كانت تعاني من حالة نادرة تسمى مرض مويا مويا.

مرض مويا مويا هو مرض نادر حيث تبدأ الشرايين التي تزود الدماغ بالدم في الانكماش. تبدأ الشرايين بالضيق لأسباب غير معروفة. في النهاية، تؤدي هذه الحالة إلى انخفاض في تدفق الدم، مما يؤدي إلى حدوث سكتات دماغية متعددة، وإذا تركت دون علاج، فقد يصبح هذا المرض قاتلًا. تم إجراء جراحة إعادة تكوين الأوعية الدموية باستخدام إمدادات الدم من الجلد وفروة الرأس حيث كانت الشرايين المتلقية صغيرة جدًا بحيث لا يمكن إجراء عملية تحويل مسارها مباشرة. لذلك، تم تشريح الشرايين التي تغذي الدم على جانبي الجمجمة باستخدام تقنية خاصة، ثم تم زرعها على جانبي الدماغ.

وتعليقًا على تفرد هذه الحالة، قال الدكتور أنوراغ ساكسينا: “كانت هذه حالة نادرة حيث كان تدفق الدم بطيئًا للغاية في الدماغ. ومع ذلك، بعد جراحة إعادة تكوين الأوعية الدموية، بدأ دماغ الفتاة تدريجيًا في أخذ إمدادات الدم من الشرايين، وبالتالي سد العجز في إمداد دماغها بالدم ووقف تقدم المرض. خرجت من المستشفى في غضون 2-3 أيام من الجراحة دون مضاعفات. الفتاة بخير تمامًا وهي الآن تعيش حياة سعيدة وطبيعية”.

نبذة عن مستشفيات مانيبال: كشركة رائدة في مجال الرعاية الصحية، تعد مستشفيات مانيبال من بين أفضل مقدمي الرعاية الصحية في الهند وتخدم أكثر من 4.5 مليون مريض سنويًا. وينصب تركيزها على تقديم إطار رعاية صحية عالي الجودة وبتكلفة معقولة من خلال مجموعة تقديم الرعاية الثالثية ومتعددة التخصصات وتوسيعه ليشمل الرعاية خارج المستشفى. مع الانتهاء من الاستحواذ على 100% من الأسهم في مستشفيات كولومبيا آسيا الخاصة المحدودة ومستشفى فيكرام (بنغالورو) الخاصة المحدودة، تمتلك الشبكة المتكاملة اليوم بصمة في عموم الهند تضم 28 مستشفى في 15 مدينة بها أكثر من 7800 سرير، ومجموعة موهوبة من 4000 طبيب وموظف يزيد عن 11000.

تقدم مستشفيات مانيبال الرعاية العلاجية والوقائية الشاملة للعديد من المرضى من جميع أنحاء العالم. مستشفيات مانيبال معتمدة من NABH و AAHRPP ومعظم المستشفيات في شبكتها معتمدة من NABL و ER وبنك الدم ومعترف بها لتميز التمريض.

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