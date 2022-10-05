‫نتائج الاستبيان الخاص بمجموعة فنادق ومنتجعات IHG يكشف عن رغبات وتطلعات المستهلكين وتفضيلاتهم خلال تجارب السفر والإقامة الفندقية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 5 أكتوبر 2022 /PRNewswire/ — كشفت فنادق ومنتجعاتIHG، اليوم عن نتائج الاستبيان، الذي قامت به بهدف فهم وإدراك رغبات المستهلكين واحتياجاتهم لتحقيق تجارب غامرة واستثنائية والاستمتاع بأوقاتهم خلال تواجدهم بصفة نزلاء في الفنادق، وتشجيع الضيوف للتعبير عن أنفسهم والتصرف بطبيعية وتلقائية.

وتشكّل الحملة العالمية الجديدة التي أطلقتها الشركة تحت شعار “إقامتك على ذوقك” Guest How You Guest ، فرصة فريدة من نوعها للاحتفال والاستمتاع والاسترخاء، والحصول على كل الرعاية والاهتمام التي توفرها الفنادق، من خلال تجارب استثنائية ولحظات لا تتكرر ستبقى محفورة في الذاكرة طويلاً. وكشفت نتائج الاستبيان عن رغبات نزلاء الفنادق على مستوى المنطقة، تجاه التجارب الفندقية التي يتطلعون إلى تحقيقها، وتصدرت ثلاث خصائص وميزات أساسية تتعلق بالإقامة الفندقية نتائج الاستبيان، وأتت في المرتبة الأولى خدمة الغرف بنسبة 54%، في حين حلّت المرافق(أحواض السباحة، غرف الساونا وغيرها) في المرتبة الثانية مع 52%، أما المرتبة الثالثة فذهبت لخيارات الطعام المتوفرة بنسبة 49%. في المقابل عبّر نحو 40% من المستطلعين عن رغبتهم واستمتاعهم بفرصة عدم قيامهم بأي أعمال ترتيب أو تنظيف خلال إقامتهم الفندقية أو إعداد الطعام الخاص بهم.

كما أظهرت الدراسة أن 22% من المستطلعين يتطلعون إلى التغيير والخروج إلى تناول العشاء بأبهى وأفضل صورة ممكنة، في حين اعتبر 20% أنهم يشعرون بالراحة المطلقة لتمضية أوقاتهم وهم يرتدون ثياب النوم والنعال/ الأحذية التي تتوفر في غرف الفندق.

وقال 92% من المستطلعين، إنهم يتصرفون على طبيعتهم خلال إقامتهم الفندقية، فيما اعتبر 54% أنهم يحققون دائماً الاسترخاء والراحة التي يحتاجون إليها. في المقابل عبّر 14% عن قلقهم تجاه قيام أطفالهم بتصرفات غير لائقة قد تسبب الإزعاج للنزلاء الآخرين.

وقال هيثم مطر، رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال IHG في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند في معرض تعليقه على نتائج هذا الاستبيان: “ يتميز قطاع السياحة والضيافة في المنطقة، بتوفيره فرصاً هائلة، حيث يشكل عامل جذب ووجهة بارزة لاستقبال الضيوف من مختلف الفئات والشرائح المجتمعية الذين يسافرون للعمل والترفيه. وتشهد احتياجات ومتطلبات ورغبات وتفضيلات نزلاء الفنادق، تطوراً وتغييراً متواصلاً، وبناءً على ذلك، بات من الضروري أن نواكب هذه التغييرات وأن نقدم لنزلائنا ما يتطلعون ويرغبون بتحقيقه، وهو تجارب شخصية ومخصصة”.

وكانت فنادق ومنتجعات IHG ، قد أطلقت في وقتٍ سابق من هذا العام، برنامج المكافآت IHG One Rewards ، الجديد الخاص بالعلامة التجارية، الذي يهدف إلى تمكين الأعضاء من خلال إتاحة الفرصة أمامهم للاستمتاع بالمزيد من الخيارات والقيمة والمكافآت المجزية. ويساهم برنامج الولاء الذي تمت إعادة تصميمه، بتحقيق التفاعل والربط بين أعضاء برنامج المكافآت IHG One Rewards ومجموعة فنادق ومنتجعات IHG المتنامية والتي تضم 17 علامة تجارية فندقية و6000 وجهة عالمية من الفنادق والمنتجعات، والتي تشمل أيضاً أحد أكبر المجموعات الخاصة بالرفاهية ونمط الحياة.

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لمعرفة المزيد عن برنامج المكافآت IHG One Rewards ، وكيفية التقدم بطلب العضوية يرجى زيارة ihg.com/one

ملاحظات للمحررين

جرى الاستبيان عبر الانترنت خلال الفترة الممتدة من 14-9-2022 إلى 23-9-2022، بمشاركة نحو 7060 ألف شخص من الراشدين موزعين على 9 أسواق. تلتزم جميع البحوث والدراسات بمدونة قواعد السلوك والإرشادات MRS .

عن مجموعة فنادق ومنتجعات IHG®

مجموعة فنادق ومنتجعات IHG ( المدرجة بالرمز IHG في بورصة لندن، وفي بورصة نيويورك بالرمز IHG (ADRs) )، هي شركة ضيافة عالمية، تهدف إلى توفير الضيافة الراقية الدائمة. وتحتضن IHG ، عائلة مكونة من 17 علامة تجارية فندقية وبرنامج المكافآت IHG One Rewards ، أحد أكبر برامج الولاء في قطاع الفنادق في العالم. وتمتلك IHG أكثر من 6000 فندق مفتوح في أكثر من 100 دولة، وأكثر من 1800 في طور التطوير والإنشاء.

— الرفاهية والفخامة وأسلوب الحياة: فنادق ومنتجعات وسبا سيكس سينسيس ، فنادق ومنتجعات ريجنت ، مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال ، فينيَت كوليكشن ، فنادق ومطاعم كيمبتون ، فندق إنديجو .

— المتميزة: فندق فوكو ، فنادق ومنتجعات هوالوكس ، فندق كراون بلازا للفنادق والمنتجعات ، فنادق إيفين

— الأساسية : فنادق ومنتجعات هوليدي إن ، هوليداي إن إكسبريس ، أفيد هوتل

— الأجنحة: Atwell Suites ، فندق اجنحة ستي بريدج ، هوليداي إن كلوب فاكيشنز ، أجنحة كاندل وود

مجموعة فنادق إنتركونتيننتال PLC ، هي الشركة القابضة للمجموعة، تأسست ومسجلة في إنجلترا وويلز. ويعمل حوالي 325 ألف شخص في فنادق ومكاتب الشركات التابعة لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال IHG على مستوى العالم.

يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لمعرفة المزيد عن فنادقنا وحجوزاتنا وبرنامج المكافآت IHG One Rewards . لتحميل تطبيق برنامج المكافآت الجديد يمكن زيارة متجر أبل أو متجر جوجل .

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