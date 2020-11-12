نائب رئيس شركة تي سي أس أيه هوارد تشانغ يترأس المنتدى السياسي العالمي رفيع المستوى مع مشاركين من جامعة نيويورك وشركة كوغنيزانت وبنك الاحتياطي الفدرالي

باريس، 12 تشرين الثاني/نوفمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — دُعي هوارد تشانغ، نائب رئيس شركة ثاوزند سيتيز ستراتيجيك ألغوريثمز لتقنية السحابة (تي سي أس أيه) لترؤس منتدى السياسة العالمي لبحث “التنمية الاقتصادية الاستراتيجية وإصلاحات البنوك المركزية بعد الجائحة”، وذلك في اجتماع حوار القارات، وهو منتدى يستضيفه معهد هامبورغ للاقتصاد الدولي ولجنة إعادة ابتكار بريتون وودز.

وكان من بين أعضاء اللجنة الموقرين الذين شاركوا في الاجتماع بنجامين برينغ، مؤسس شركة كوغنيزانت، وفينكي فينكاتيسواران، الأستاذ المشارك للاقتصاد بكلية ستيرن للأعمال، جامعة نيويورك، ولي دينغ، كبير المستشارين الاقتصاديين في بنك الاحتياطي الفدرالي في فيلادلفيا.

تسببت جائحة كوفيد -19 في صدمة خارجية مدمرة للاقتصاد العالمي. ومع ذلك، فقد أتاحت الجائحة أيضًا فرصة لجميع البلدان لإعادة النظر في النماذج الحالية وإعادة تعريف مستقبل التنمية البشرية. على المستوى العالمي، يجب على العالم أن يبني توافقًا دوليًا وأن يبني آليات تعاون جديدة فعالة لمكافحة الأزمات في الصحة العامة وتغير المناخ واختلال التوازن الاقتصادي والتحديات الجماعية الأخرى. وعلى المستوى الوطني، يجب على الحكومات والأحزاب السياسية والقادة تعزيز أنظمة الحكم لديهم وتقوية قدراتهم لبناء مجتمع مستقر سياسيًا ومزدهر اقتصاديا.”

معظم دول العالم غارقة الآن في صعوبات اقتصادية عميقة، لا سيما في أعقاب الوباء. وتثبت المظاهر المتزامنة لتضخم العملة والانكماش الاقتصادي الحقيقي أن السياسات النقدية الحالية أصبحت غير فعالة بشكل متزايد. وإذا استمرت البنوك المركزية في استخدام المعايير التقليدية مثل أسعار الفائدة ونسب الاحتياطي والزيادات في عرض النقود، فلن تكون هناك تحسينات جوهرية في التنمية الاقتصادية المستدامة.

وعلى الصعيد العالمي، دخلت البشرية عصر المعلومات سريع التغير. إن الاستخدام الدقيق والمنطقي والفعال لموارد البيانات المصنفة حديثًا سيولد بلا شك قيمة هائلة لأنظمة الحوكمة الوطنية ويسرع من التطورات في الاقتصاد والبيئة والخدمات العامة. وينبغي على البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أن تتطور بما يتجاوز مسؤولياتها التقليدية المتمثلة في مجرد تنظيم أسعار الفائدة أو عرض النقود، والاضطلاع بدور حاسم في أن تصبح “قاعدة بيانات اقتصادية وطنية” و “عقل بيانات وطنيا”، من أجل السماح لموارد البيانات بجلب فوائد المجتمع الرقمي لكل فرد من مواطنيها.

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