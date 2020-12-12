ميشيل فريس، نائبة الرئيس وكبيرة المسؤولين التقنيين لحلول ديجيتال باو، هواوي أوروبا: تمكين عالم منخفض الكربون بابتكارات في تقنية المعلومات والاتصالات

شنجن، الصين، 12 كانون الأول/ديسمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — إن “مكافحة التغير المناخي تتطلب الجهود المشتركة من البشرية كلها. لقد التزمنا دائما بنبدأ “التقنية لكوكب أفضل”، مستخدمين ابتكارات تقنية الاتصالات والمعلومات لتطوير منتجات صديقة للبيئة لمساعدة المجتمع على توليد انبعاثات الكربون وحماية الطبيعة”، كما قالت ميشيل فريسي، نائبة الرئيس وكبيرة المسؤولين التقنيين لحلول القوة الرقمية في هواوي أوروبا فيليتا كلارك، كاتبة العمود اليومي في فايناناشيال تايمز في منتدى المستقبل للصحيفة، بالإضافة إلى ذلك، تمت دعوة خبراء من أفاست، شرودر، وايت أند كيس وإبيدرولا لتبادل الأفكار حول الحفاظ على الطاقة وخفض الانبعاثات ومناقشة الحلول للتغير المناخي العالمي.

لمواجهة التحديات التي يتقدمها تغير المناخ، صادقت 197 دولة على اتفاق باريس في مؤتمر الأطراف في باريس في 12 كانون الأول/ديسمبر 2015، بهدف جماعي يتمثل في الحفاظ على كوكب الأرض. الهدف طويل المدى هو الحفاظ على متوسط مستوى ارتفاع درجة الحرارة العالمية في حدود درجتين مئويتين. شكلت اتفاقية باريس بداية انتقال المجتمع البشري إلى عالم منخفض الكربون.

في السنوات الأخيرة، يمكن إرجاع المشكلات البيئية، مثل حرائق الغابات والجفاف والفيضانات وارتفاع درجة حرارة القطب الجنوبي، وارتفاع مستوى سطح البحر، إلى تغير المناخ. وقد قرر الاتحاد الأوروبي إصدار تشريعا ينص على تحول الاتحاد إلى منطقة محايدة لناحية الكربون بحلول العام 2050، وتخطط الصين لأن تكون محايدة للكربون بحلول العام 2060. وفي تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت اليابان وكوريا الجنوبية أيضًا عن هدفهما الخاص بالحياد الكربوني بحلول العام 2050. بالإضافة إلى الوكالات الحكومية، تعمل المؤسسات والمنظمات الصناعية والمنظمات غير الحكومية أيضًا على مبادرات خضراء.

لطالما كانت حماية البيئة استراتيجية رئيسية للتنمية المستدامة لشركة هواوي. وأشارت ميشيل فريس إلى أن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحتاج إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الخاصة بها ومساعدة جميع الصناعات على فعل الشيء نفسه. سيلعب ابتكار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دورًا مهمًا في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. تحقق هواوي ديجيتال باور توليد الطاقة الخضراء والاستخدام الفعال للطاقة من خلال الابتكار التقني. حاليًا، أنتجت شركة هواوي ديجيتال باور ما مجموعه 296.5 مليار كيلوواط / ساعة من الطاقة الخضراء، مما قلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 180 مليون طن، وهو ما يعادل زراعة 250 مليون شجرة.

نبذة عن شركة هواوي

تُعد شركة هواوي المزود العالمي الرائد للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والأجهزة الذكية. من خلال الحلول المتكاملة التي تقدمها شركة هواوي في أربعة مجالات رئيسية؛ وعم شبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأجهزة الذكية والخدمات السحابية، فإننا ملتزمون بجلب الرقمية لكل شخص ومنزل ومنظمة من أجل عالم ذكي متصل بالكامل.

كما تتميز مجموعة المنتجات والحلول والخدمات الشاملة من هواوي بأنها تنافسية وآمنة. من خلال التعاون المفتوح مع شركاء النظام البيئي، فإننا نخلق قيمة دائمة لعملائنا، ونعمل على تمكين الأشخاص وإثراء الحياة المنزلية وإلهام الابتكار في المؤسسات من جميع الأشكال والأحجام.

وفي هواوي، يركز الابتكار على تلبية احتياجات العملاء. كما أننا نستثمر بقوة في البحوث الأساسية، مع التركيز على الاختراقات التكنولوجية التي تدفع العالم إلى الأمام. ولدينا أكثر من 194,000 موظف، ونعمل في أكثر من 170 دولة ومنطقة. تُعد شركة هواوي، والتي تأسست في عام 1987، شركة خاصة مملوكة بالكامل لموظفيها.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الويب لشركة هواوي www.huawei.com.