ميسان افضل مكتب محاماة في الكويت

مدينة الكويت18 أكتوبر / تشرين أول 2022/PRNewswire/ — اعلنت شركة التصنيف العالمية لمكاتب المحاماة International Financial Law Review (IFLR) عن منحها مرتبة الشرف المزدوجة لشركة ميسان للمحاماة في حفل توزيع جوائز IFLR الشرق الأوسط السنوي لعام 2022، والذي تم تقديمه في دبي في 12 أكتوبر.

وجاء اعلان منح ميسان كافضل مكتب محاماة في الكويت على اثر الإنجازات التي حققتها خلال عام 2021 والجهود التي بذلتها خلال تقديمها العديد من الخدمات الخاصة بعمليات الدمج والاستحواذات وتقديم الحلول القانونية

وسبق ان منحت IFLR في عام 2015، ميسان جائزة “النجم الصاعد ” (Rising Star). وفي السنوات اللاحقة نمت شركة ميسان بشكل كبير، لتصبح من أكبر مكاتب المحاماة واحتلت المرتبة الأولى في سوق الكويت .

بالإضافة إلى جائزة أفضل مكتب محاماة، حصدت ميسان جائزة ثانية من IFLR عن ‘صفقة الاندماج والاستحواذ لهذا العام’ ومتعلقة بصفقة استحواذ DSV Panalpina على شركة Agility’s Global Integrated Logistics Business التي قدمت ميسان المشورة فيها حيث مثلت الصفقة البالغة قيمتها 4.1 مليار دولار أمريكي أكبر صفقة اندماج واستحواذ خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي للعام المنصرم .

يذكر بان شركة التصنيف العالمية International Financial Law Review (IFLR) تعرف على انها متخصصة بتصنيف مكتب المحاماة عالمياً، وتقوم بإجراء مراجعات مستقلة في بلدان عديدة لتصنيف أفضل مكاتب المحاماة بعد اجراء العديد من المقابلات والبحوث والتدقيق لتصل الى تصنيف دقيق لمكاتب المحاماة والمحامين عالمياً .

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