‫ميرال ووارنر براذرز ديسكفري تُعلنان عن اضافة منطقة مستوحاة من عالم هاري بوتر السحري في جزيرة ياس بأبوظبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- 10 نوفمبر 2022: أعلنت ميرال، الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي بالشراكة مع شركة وارنر براذرز ديسكفري عن اضافة منطقة مستوحاة من عالم “ هاري بوتر” السحري في مدينة “ عالم وارنر براذرز أبوظبي” الترفيهية على جزيرة ياس في أبوظبي.

وتعد عالم وارنر براذرز أبوظبي أكبر مدينة ترفيهية مغطاة في العالم، وستُشكل منطقة هاري بوتر الغامرة جزءاً من الرؤية الإبداعية المشتركة بين ميرال وشركة “وارنر براذرز” العالمية للترفيه، وستضم مجموعة من المواقع المميزة والمبتكرة المستوحاة من العالم السحري لهاري بوتر.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ميرال: “ يسرنا اليوم مواصلة التعاون مع وارنر براذرز ديسكفري، ونتطلع لافتتاح هذه المنطقة الغامرة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط. ونؤكد بهذه الخطوة التزام ميرال الدائم لترسيخ مكانة جزيرة ياس كإحدى أفضل الوجهات العالمية للترفيه والاستجمام وتوسيع نطاق مشاريعها السياحية المميزة في أبوظبي، الأمر الذي يساهم في تعزيز النمو والتنوع الاقتصادي في الإمارة”.

وبدورها قالت بام ل ي فورد، رئيس العلامات التجارية والتجارب العالمية في وارنر براذرز ديسكفري: “نتطلع لافتتاح هذه المنطقة الجديدة المستوحاة من قصة هاري بوتر في عالم وارنر براذرز أبوظبي بالتعاون مع شريكنا العالمي ميرال ، حيث ستعزز منطقة هاري بوتر ما تقدمه مناطقنا الترفيهية في يونيفرسال باركس بما تضمه من أنشطة شيّقة للزوار من جميع الأعمار وخصوصاً لعشاق سلسلة روايات هاري بوتر والأفلام المستوحاة منها، والتي ما تزال تستقطب مئات ملايين المعجبين من جميع أنحاء العالم”.

وقد أصبح عالم هاري بوتر اليوم ظاهرةً ثقافية عالمية تضم ثمانية أفلام مستوحاة من سلسلة روايات الكاتبة “جي كي رولينغ” الأكثر مبيعاً، والتي وصلت مبيعاتها إلى أكثر من 600 مليون نسخة عالمياً في أكثر من 200 منطقة، مع ترجمتها إلى أكثر من 80 لغة. ويجتمع اليوم ملايين المعجبين من جميع أنحاء العالم حول هذه القصة الرائعة والتجارب المبنية عليها.

وستُشكل منطقة هاري بوتر الغامرة إضافةً مميزة إلى التجارب الترفيهية التي يحتضنها عالم وارنر براذرز أبوظبي، بما فيها بيدروك وديناميت غالتش وكرتون جانكشن وغوثام سيتي ومتروبوليس، حيث تقدم جميع هذه الوجهات للزوار تجارب ترفيهية لا تُنسى، وتدعم رؤية ميرال التي تهدف إلى تعزيز مكانة المدينة الترفيهية باعتبارها وجهة رائدة عالمياً وتثري تجارب جزيرة ياس، وتعزز المنظومة السياحية والنمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي.

وستمتد منطقة هاري بوتر الجديدة على مساحةٍ واسعة في المدينة الترفيهية، لتقدم لعشاق القصة الشهيرة أوقاتاً مليئة بالتسلية، إلى جانب المناطق الغامرة الست التي تحتضنها المدين ة الترفيهية الحائزة على عدد من الجوائز .

لمحة حول شركة وارنر براذرز ديسكفري العالمية للترفيه:

تعمل وارنر براذرز ديسكفري العالمية للترفيه تحت مظلة وارنر براذرز ديسكفري للعلامات التجارية والتجارب العالمية، وتعتبر شركة رائدة عالمياً لابتكار وتطوير وترخيص التجارب الترفيهية في مواقع محددة والفعاليات الحية والمعارض وتجارب المدن الترفيهية، التي تتمحور حول أشهر القصص والشخصيات السينمائية والتلفزيونية والرسوم المتحركة والألعاب من شركة وارنر براذرز وغيرها من العلامات الرائدة، بما فيها إتش بي أو وديسكفري ودي سي وكارتون نتوورك وغيرها. كما تتولى الشركة إدارة مواقع ويزاردينج وورلد المستوحاة من عالم هاري بوتر في منتزهات يونيفرسال استوديوز الموجودة في جميع أنحاء العالم، بما فيها عالم وارنر براذرز أبوظبي وفندق وارنر براذرز أبوظبي وتجربة مسلسل فريندز وجولة استديو جيم أوف ثرونز، إضافةً إلى مجموعة واسعة من التجارب المبنية على ويزاردينج وورلد ودي سي ولوني تونز وسكوبي دو وجيم أوف ثرونز وفريندز وغيرها. كما تحرص وارنر براذرز ديسكفري العالمية للترفيه على التعاون مع أميز الشركاء لتقدم للجمهور في جميع أنحاء العالم تجارب غامرة لا تُضاهى في العلامات والامتيازات التي يعشقونها.

لمحة حول ويزاردينج وورلد:

تركت قصة هاري بوتر ومغامراته منذ ابتكارها بصمةً مميزة ودائمة في الثقافة الشعبية، أثمرت فيما بعد عن ثمانية أفلام مبنية على القصة الأصلية للكاتبة جي كي رولينغ وحققت شهرةً واسعة، واليوم أصبحت ويزاردينج وورلد التي تتمحور حول عالم هاري بوتر السحري إحدى أشهر العلامات في العالم.

ويتضمن عالم ويزاردينج وورلد الساحر اليوم سلسلة فانتاستيك بيستس المؤلفة من ثلاثة أفلام شهيرة، ومسرحية هاري بوتر آند ذا كيرسد تشايلد الحائزة على جوائز عديدة، إضافةً إلى أحدث ألعاب الفيديو والهاتف المحمول التي طورتها شركة بورتكي جيمز، ومنتجات استهلاكية مبتكرة، وفعاليات حية (بما فيها أربعة مواقع في المدن الترفيهية)، والمعارض الغامرة.

وإضافةً إلى جولات ويزاردينج وورلد الشهيرة، تشمل محفظة وارنر براذرز ديسكفري متجر هاري بوتر الرائد في مدينة نيويورك، وجولات استديو وارنر براذرز – عالم هاري بوتر في لندن وطوكيو، إلى جانب متاجر “الرصيف تسعة وثلاثة أرباع” للتجزئة. وتواصل ويزاردينج وورلد توسيع أعمالها لتقدم أفضل التجارب الترفيهية الغامرة لعشاق هاري بوتر وعالمه الساحر في جميع أنحاء العالم.

لمحة عن ميرال:

تُسهم ميرال، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، في نمو قطاع الترفيه والاستجمام وتعزز التنوع الاقتصادي في الإمارة. تقوم ميرال بتصميم وبناء وتشغيل وإدارة وجهات وتجارب غامرة تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم وتقدم لهم تجارب شاملة لا تُنسى، كما تعمل دائماً على دعم وتسريع وتيرة التنوع الاقتصادي في أبوظبي.

تتولى ميرال مسؤولية تطوير وإدارة جزيرة ياس ، بالإضافة إلى الإشراف على استراتيجية ال إدارة السياحية لجزيرة السعديات . وتضم محفظة ميرال وجهات عالمية بما في ذلك المدن الترفيهية الشهيرة ومرافق الاستجمام والفنادق والوجهات الثقافية والرياضية والمطاعم ومتاجر التجزئة، والتي تقدم أوقاتاً مليئة بالمتعة وذكريات مميزة لا تُنسى وذلك عبر التجارب المتعددة والمميزة.

ميرال دستينيشنز وميرال إكسبيرينسز وياس لإدارة الأصول هي جزء من شركات مجموعة ميرال.