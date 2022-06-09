‫ميامي الدولية القابضة وLukka تدخل في تحالف استراتيجي لتطوير وإطلاق مشتقات التشفير بشكل مشترك

Miami International Holdings، Inc. (MIH) مالكة Miami International Securities Exchange ، LLC (MIAX®)، MIAX PEARL، LLC (MIAX Pearl®)، MIAX Emerald LLC (MIAX Emerald®)، و Minneapolis Grain Exchange، LLC (MGEX ™)، و Bermuda Stock Exchange (BSX ™)، و شركة Lukka Inc. (Lukka ™) أعلنت اليوم أنها دخلت في تحالف استراتيجي للتطوير المشترك و إطلاق مجموعة من مشتقات التشفير الخاصة على منصات التبادل MIH استنادًا إلى بيانات التشفير التي توفرها Lukka.

توفر الاتفاقية لشركة MIH ترخيصًا عالميًا متعدد السنوات لاستخدام بيانات Lukka لدعم امتياز منتجات مشتقات التشفير المدرجة في البورصة، والتي سيتم تقديمها للتداول على أي منصة تبادل مملوكة لشركة MIH أو تابعة لها. تتوقع MIH و Lukka أن تشمل المنتجات الأولى التي سيتم إطلاقها العقود الآجلة للبيتكوين والإيثريوم التي تتم تسويتها نقدًا، والتي سيتم إدراجها في MGEX عبر منصة التداول CME Globex®، رهنًا بموافقة الجهات التنظيمية.

وستشمل المنتجات اللاحقة المتوقع إدراجها العقود الآجلة وخيارات تقلب البيتكوين (BitVol) وتقلب الإيثر (EthVol)، رهنًا بموافقة الجهات التنظيمية. سوف تستفيد العقود الآجلة والخيارات من BitVol و EthVol من نفس منهجية حساب التقلبات مثل مؤشر SPIKES® Volatility (رمز المؤشر:(SPIKE، المدعومة من قبل شريك مياكس T3 Indexes، مما يزيد من تقريب مجموعة منتجات التقلبات الخاصة ب MIAX.

“يتيح لنا تحالفنا الاستراتيجي مع Lukka الاستفادة من بيانات التشفير من الدرجة المؤسسية لتطوير منتجات خاصة في الأطر التنظيمية الأمريكية والدولية التي تلبي الاحتياجات الناشئة للنظام البيئي للأصول المشفرة”، قال توماس ب. غالاغر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MIH. “توفر لنا Lukka إمكانية الوصول إلى البيانات والمؤشرات الفريدة التي ستعزز أهدافنا لتقديم الأصول والمنتجات الرقمية من خلال مجموعتنا العالمية من البورصات، بما في ذلك العقود الآجلة على MGEX والأصول الرقمية المبتكرة على BSX.”

“مع استمرار أسواق التشفير سريعة التطور في أن تصبح جزءا من النظام البيئي للاستثمار العالمي، فإن شراكتنا مع MIH تجلب النضج لابتكار التشفير”، قال روبرت ماتيرازي، الرئيس التنفيذي لشركة Lukka. “بمجرد أن بدأنا التعاون مع فريق MIH، أدركنا على الفور أن خبرتهم العميقة في الأسواق المنظمة جنبا إلى جنب مع بيانات الجودة المؤسسية لشركة Lukka ستفيد مجتمع الاستثمار بأكمله. وتسير هذه الشراكة بسرعة – ونحن نتطلع إلى تقديم مجموعة واسعة من المنتجات الاستثمارية المبتكرة للغاية إلى السوق”.

وأضاف جوزيف دبليو فيرارو الثالث، رئيس مياكس للعقود الآجلة: “تركز MIH على تقديم منتجات مبتكرة إلى مجتمع الاستثمار العالمي، وتعد مجموعتنا الأفضل في فئتها من بيانات ومؤشرات العملات المشفرة جزءا لا يتجزأ من مبادرات منتجاتنا الخاصة التي نخطط لتقديمها من خلال بورصاتنا”. “سرعان ما أثبتت Lukka نفسها كواحدة من أكبر مراكز الإبلاغ عن بيانات الأصول المشفرة والرقمية، حيث تعتمد المؤسسات على مستوى العالم على خدمات التقييم والمقارنة المرجعية من Lukka لتعكس بدقة أسعار أصولها الرقمية. ونعتقد أن مشتقات العملات المشفرة القائمة على بيانات وفهارس Lukka سيكون لها صدى لدى هذه المؤسسات لأغراض التحوط والمضاربة على حد سواء”.

نُبذة عن شركة مياكس

تمتلك الشركة القابضة الأم مياكس، Miami International Holdings، كلاً من بورصة ميامي الدولية لتداول لأوراق المالية، LLC(MIAX®)، ومياكس بيرل (MIAX Pearl®) LLC، ومياكس بيرل (MIAX Emerald®)LLC ، وبورصة مينيابوليس للحبوب ‎(MGEX)، وبورصة برمودا (BSX).

وتُعد MIAX، و MIAX Pearl، و MIAX Emerald بورصات أوراق مالية وطنية مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) التي تستفيد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الشركة من أجل توفير تداول للخيارات المدرجة في الولايات المتحدة لشركاتها الأعضاء. وتعمل MIAX كمكان تداول حصري لخيارات التسوية النقدية على SPIKES® Volatility Index (رمز التداول: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في SPDR® S&P 500® ETF (SPY). وتسهل MIAX Pearl، بالإضافة إلى الخيارات، تداول للأسهم النقدية من خلال MIAX Pearl Equities™.

وتُعد بورصة مينيابوليس للحبوب بورصة مسجلة في لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) وهي عبارة عن بورصة منتجات للعقود الآجلة للأوراق المالية المسجلة بالإشعار في لجنة الأوراق المالية والبورصات. ويُعد مؤشر بورصة مينيابوليس للحبوب بمثابة السوق الحصري لمجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك قمح الربيع الأحمر الصلب والعقود الآجلة لـ SPIKES، والعقود الآجلة على العقارات التجارية لـ BRIXX، والعقود الآجلة لـ TAX. وتُعد بورصة مبنيابوليس للحبوب أيضًا سوق DCM ومنظمة DCO تابعة للجنة تداول السلع الآجلة، وتوفر سوقًا لـ DCM ومنظمة DCO وخدمات السوق النقدي في مجموعة من فئات الأصول.

وتُعد بورصة برمودا سوق أوراق مالية دولية رائدة تنظمها هيئة النقد في برمودا (BMA) وهي متخصصة في إدراج وتداول أدوات أسواق رأس المال مثل الأسهم، وقضايا الديون، والصناديق، وصناديق التحوط، والضمانات المشتقة، والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين. كما أنها عضو كامل العضوية في الاتحاد العالمي للبورصات وعضو منتسب في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، كما أن بورصة برمودا معترف بها عالميًا، بما في ذلك من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات.

وتقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برينستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب ميامي، فلوريدا، مينيابوليس، مينيسوتا، وهاملتون، وبرمودا.

لمعرفة المزيد عن MIAX يرجى زيارة www.MIAXOptions.com.

لمعرفة المزيد عن بورصة مينيابوليس للحبوب يرجى زيارة www.mgex.com.

لمعرفة المزيد عن بورصة برمودا يرجى زيارة www.bsx.com.

نبذة عن Lukka

تأسست Lukka في عام 2014، وتخدم الشركات الأكثر نضجا في العالم من خلال حلول البيانات والبرمجيات المؤسسية. يسد Lukka الفجوة بين تعقيدات بيانات blockchain واحتياجات الأعمال التقليدية. يشمل عملاؤها كلا من بورصات الأصول التقليدية والمشفرة ومكاتب التداول، و CPA وشركات المحاسبة، ومدققي الصناديق والماليين، ومديري الصناديق، وعمال المناجم، والبروتوكولات، والأفراد، وأي شركات أخرى تتفاعل مع أصول التشفير. يتم إنشاء جميع منتجات Lukka وفقا للمعايير المؤسسية، مثل AICPA SOC Controls، والتي تركز على الدقة والاكتمال. Lukka هي شركة عالمية مقرها في الولايات المتحدة.

للحصول على معلومات حول Lukka، يُرجى زيارة https://lukka.tech/

إخلاء مسؤولية ومذكرة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

لا يشكل البيان الصحفي عرضا للبيع أو التماسا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة ميامي إنترناشيونال القابضة (جنبا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، الشركة) أو Lukka Inc. (Lukka)، ولا يشكل عرضا أو التماسا أو بيعا في أي ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض ؛ سيكون الالتماس أو البيع غير قانوني. وقد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات، أو الخطط، أو النتائج، أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “قد”، “مستقبل”، “خطة” أو “مخطط”، “سوف” أو “ينبغي”، “يُتوقع”، “مسودة”، “في نهاية المطاف” أو “المتوقعة”. ويُعد هذا تحذير لك من أن مثل هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف، أو الأحداث، أو النتائج، المستقبلية اختلافا جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

تظل جميع العلامات التجارية الخاصة بطرف ثالث (بما في ذلك الشعارات والأيقونات) المشار إليها من قبل الشركة و Lukka ملكًا لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تحديده على وجه التحديد على هذا النحو، فإن استخدام الشركة وLukka للعلامات التجارية لأطراف ثالثة لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية وأي من الشركة أو Lukka. أي إشارات من قبل الشركة و Lukka إلى العلامات التجارية لطرف ثالث هي لتحديد سلع و/أو خدمات الطرف الثالث المقابلة ويجب اعتبارها استخداما عادلا اسميا بموجب قانون العلامات التجارية.

للتواصل الإعلامي:

Miami International Holdings, Inc.

آندي نيبو، نائب الرئيس الأول، ومسؤول الاتصالات

(609) 955-2091

anybo@miami-holdings.com

Lukka Inc.

https://lukka.tech/press/

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