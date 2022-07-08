‫ميامي الدولية القابضة تفوز بقضية براءة اختراع ضد ناسداك. إبطال جميع براءات الاختراع المؤكدة ورفض مطالبات براءات الاختراع بشكل دائم مع التحيز

برينستون، نيوجيرسي، 8 يوليو، 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة ميامي الدولية القابضة ( (MIH ، الشركة القابضة الأم لبورصات MIAX Options® وميامي بيرل® وميامي إميرالد® (يشار إليها مجتمعة باسم MIAX® )، اليوم أن محكمة مقاطعة الولايات المتحدة لمقاطعة نيوجيرسي قد أدخلت شرطًا وأمرًا (الأمر) في قضية شركة ناسداك، وآخرون ضد شركة ميامي الدولية القابضة، وآخرون (الدعوى المدنية رقم: 3:17- cv-06664-ZNQ-DEA ) رفض مع التحيز جميع مطالبات انتهاك براءات الاختراع الستة التي أكدتها ناسداك ضد MIH والشركات التابعة لها. تم توقيع الأمر في 30 يونيو 2022 من قبل الشريف زاهد ن.قريشي – قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة نيو جيرسي.

تم إصدار الأمر بعد حصول MIH على قرارات أمام مجلس محاكمة البراءات والاستئناف ( PTAB ) التابع لمكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية ( USPTO ) لإبطال جميع براءات اختراع ناسداك المؤكدة ضد MIH .

تم تمثيل MIH في إجراءات PTAB من قبل Reed Smith LLP و Fish & Richardson P.C .

نُبذة عن شركة مياكس

تمتلك شركة Miami International Holdings, Inc . الشركة الأم القابضة لشركة MIAX ، شركة Miami International Securities Exchange, LLC بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية ( MIAX ‎ ®‎ ‎ )، وشركة MIAX PEARL, LLC ‎‎ مياكس بيرل ( MIAX Pearl® )، وشركة MIAX Emerald, LLC مياكس ايميرالد ( ‎‎‎ MIAX Emerald ® )، وشركة Minneapolis Grain Exchange, LLC بورصة مينيابوليس للحبوب ( MGEX ™)، وبورصة برمودا ( BSX ™).

مياكس، مياكس بيرل ومياكس إميرالد هي بورصات أوراق مالية وطنية مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات ( SEC ) والتي يتم تمكينها من خلال أحدث التقنيات الداخلية التي توفر السرعة والأداء الرائدين في الصناعة للشركات الأعضاء فيها التي تتداول الخيارات المدرجة في جميع البورصات الثلاث بالإضافة إلى الأسهم النقدية من خلال أسهم مياكس بيرل™. وتعمل MIAX أيضًا كمكان تداول حصري لخيارات التسوية النقدية على SPIKES® Volatility Index (رمز التداول: ( SPIKE ، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في SPDR® S&P 500® ETF (SPY).

وتُعد بورصة مينيابوليس للحبوب بورصة مسجلة في لجنة تداول السلع الآجلة ( CFTC ) وهي عبارة عن بورصة منتجات للعقود الآجلة للأوراق المالية المسجلة بالإشعار في لجنة الأوراق المالية والبورصات. ويُعد مؤشر بورصة مينيابوليس للحبوب بمثابة السوق الحصري لمجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك قمح الربيع الأحمر الصلب والعقود الآجلة لـ SPIKES ، والعقود الآجلة على العقارات التجارية لـ BRIXX ، والعقود الآجلة لـ TAX . وتُعد بورصة مبنيابوليس للحبوب أيضًا سوق DCM ومنظمة DCO تابعة للجنة تداول السلع الآجلة، وتوفر سوقًا لـ DCM ومنظمة DCO وخدمات السوق النقدي في مجموعة من فئات الأصول.

وتُعد بورصة برمودا سوق أوراق مالية دولية رائدة تنظمها هيئة النقد في برمودا ( BMA ) وهي متخصصة في إدراج وتداول أدوات أسواق رأس المال مثل الأسهم، وقضايا الديون، والصناديق، وصناديق التحوط، والضمانات المشتقة، والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين. كما أنها عضو كامل العضوية في الاتحاد العالمي للبورصات وعضو منتسب في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، كما أن بورصة برمودا معترف بها عالميًا، بما في ذلك من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات.

وتقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برينستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب ميامي، فلوريدا، مينيابوليس، مينيسوتا، وهاملتون، وبرمودا.

لمعرفة المزيد عن MIAX يرجى زيارة www.MIAXOptions.com .

لمعرفة المزيد عن بورصة مينيابوليس للحبوب يرجى زيارة www.mgex.com .

لمعرفة المزيد عن بورصة برمودا يرجى زيارة www.bsx.com .

إخلاء مسؤولية ومذكرة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة Miami International Holdings, Inc (جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، “للشركة”)، ولا يشكل عرضًا، أو التماسًا، أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. وقد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات، أو الخطط، أو النتائج، أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “قد”، “مستقبل”، “خطة” أو “مخطط”، “سوف” أو “ينبغي”، “يُتوقع”، “مسودة”، “في نهاية المطاف” أو “المتوقعة”. ويُعد هذا تحذير لك من أن مثل هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف، أو الأحداث، أو النتائج، المستقبلية اختلافا جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

وتظل جميع العلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث (بما في ذلك الشعارات والأيقونات) المشار إليها من قبل الشركة مملوكة لأصحابها المعنيين. وإذا لم يُحدد ذلك على هذا النحو، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث لا يشير إلى أي علاقة، أو رعاية، أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. كما أن أي إشارات من قبل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بالغير هي لتحديد سلع و/أو خدمات غير المقابلة، وتعتبر استخدامًا عادلًا رمزيًا بموجب قانون العلامات التجارية.

للتواصل الإعلامي:

آندي نيبو، نائب الرئيس الأول، ومسؤول الاتصالات

‎(609) 955-2091

anybo@miami-holdings.com