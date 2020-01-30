ميامي إنترناشيونال هولدنغز تبلغ عن نتائج تجارة بورصاتها في 2019، أرقام قياسية لحصة السوق وحجم التجارة لمجموعة مياكس إكستشينج

حجم تجارة مجموعة مياكس إكستشينج، الشهر الحالي المقارنة السنوية حتى تاريخه عقود خيارات الأسهم ديسمبر – 19 ديسمبر – 18 % تغيير نوفمبر – 19 % تغيير ديسمبر – 19 ديسمبر – 18 % تغيير أيام الاتجار 21 19 20 252 251 صناعة خيارات الأسهم في الولايات المتحدة 373,792,463 376,883,978 -0.8% 357,882,106 4.4% 4,420,542,768 4,572,482,342 -3.3% مجموعة مباكس إكستينج 36,464,337 36,720,823 -0.7% 35,880,024 1.6% 439,614,442 421,320,501 4.3% مياكس 14,723,870 14,935,763 -1.4% 15,451,719 -4.7% 177,085,434 200,711,418 -11.8% مياكس بيرل 18,507,078 21,785,060 -15.0% 17,121,215 8.1% 233,794,910 220,609,083 6.0% مياكس إيميرالد 3,233,389 – – 3,307,090 -2.2% 28,734,098 – – معدل الاتجار اليومي لخيارات الأسهم ديسمبر – 19 ديسمبر – 18 % تغيير نوفمبر – 19 % تغيير ديسمبر – 19 ديسمبر – 18 % تغيير صناعة خيارات الأسهم في الولايات المتحدة 17,799,641 19,835,999 -10.3% 17,894,105 -0.5% 17,541,836 18,217,061 -3.7% مجموعة مباكس إكستينج 1,736,397 1,932,675 -10.2% 1,794,001 -3.2% 1,744,502 1,678,568 3.9% مياكس 701,137 786,093 -10.8% 772,586 -9.2% 702,720 799,647 -12.1% مياكس بيرل 881,289 1,146,582 -23.1% 856,061 2.9% 927,758 878,921 5.6% مياكس إيميرالد 153,971 – – 165,355 -6.9% 114,024 – – حصة خيارات الأسهم في السوق لمجموعة مياكس إكستينج، الشهر الحالي المقارنة السنوية حتى تاريخه حصة سوق خيارات الأسهم Dec-19 Dec-18 % Chg. Nov-19 % Chg. Dec-19 Dec-18 % Chg. مجموعة مباكس إكستينج 9.76% 9.74% 0.1% 10.03% -2.7% 9.94% 9.21% 7.9% مياكس 3.94% 3.96% -0.6% 4.32% -8.8% 4.01% 4.39% -8.7% مياكس بيرل 4.95% 5.78% -14.3% 4.78% 3.5% 5.29% 4.82% 9.6% مياكس إيميرالد 0.87% – – 0.92% -6.4% 0.65% – –

الأرقام القياسية لحصة السوق وحجم التجارة للعام 2019

مجموعة مياكس إكستشينج سجلات مجموعة مياكس إكستينج يوم واحد حصة السوق 11.98% 7 أكتوبر، 2019 الحجم 2,901,043 August 23, 2019 الشهري حصة السوق 10.75% April 2019 الربع سنوي حجم السوق 10.06% Q4 2019 مياكس بيرل سجلات مياكس بيرل يوم واحد حصة السوق 6.79% June 26, 2019 ربع سنويy حصة السوق 5.62% Q1 2019 مياكس إيميرالد سجلات مياكس إيميرالد يوم واحد حصة السوق 1.32% April 3, 2019 حجم 249,353 April 3, 2019 شهري حصة السوق 0.98% April 2019 حجم 3,614,965 October 2019 ربع سنوي حصة السوق 0.90% Q4 2019 حجم 10,155,444 Q4 2019

تشمل الإنجازات والإعلانات للعام 2019 الأخرى ما يلي:

مياكس

• تم إطلاق مؤشر خيارات أسهم التقلب بنجاح على مؤشر التقلبات، مؤشرسبايكس للتقلبات (Ticker: SPIKE) يوم 19 فبراير 2019 ؛ أول منتج تجاري خاص بها.

• فاز بجائزة فئة “تكنولوجيا التبادل الأكثر ابتكارا” في احتفالات جوائز فند تكنولوجي ودبليو أس أل 2019.

مياكس إيميرالد

• انضمت إلىمجموعة مياكس إكستشينجبعد الإطلاق الناجح في 1 مارس 2019.

• وصلت إلى 1 ٪ من حصة السوق في 2 أبريل 2019، بعد 23 يوما من إطلاقه.

ميامي إنترناشيونال هولدنغز

• الإعلان عن الاستحواذ على حصة مسيطرة في بورصة برمودا.

• الإعلان عن شراكة مع مؤشر حبوب منيابوليس (MGEX) والتي بموجبها سيعملالمؤشرباعتباره البورصة الحصرية لإدراج وتداول وتصفية منتجات العقود الآجلة على مؤشرسبايكس للتقلب، بعدالحصول على موافقة الجهات التنظيمية.

• الإعلان عن شراكة مع شركة أدفانسد فندمنتالز، (Advanced Fundamentals)، مالك ومطور مؤشرات الجيل القادم للبيتا، لتطوير مجموعة من المنتجات المالية المسجلة الملكية استنادًا إلى مؤشرات العقارات التجارية المتقدمة (CRE Index) والتي يُتوقع إدراجها في القائمة حصريًا على مجموعة مياكس إكستشينج ابتداءً من العام 2020، رهناً بالموافقة التنظيمية.

• الإعلان عن شراكة مع ميدتشينز، وهي عبارة عن بورصة تداول للأصول الرقمية مقرها في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) تسعى للعمل بموجب إطار هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA)، لمتابعة فرص ترخيص التكنولوجيا المشتركة وإدراج المنتجات على المستوى الدولي، بعد موافقةأم آي أتشعلى شراء حصة في أسهم أم إي إي جي هولدنغز، الشركة الأم القابضة لـ ميدتشينز.

• أعلنت عن شراكتها مع عدد من كبار مزودي السيولة وصناع السوق لإطلاقمياكس بيرل، وهي بورصة للأسهم النقدية بموجب ترخيص مؤشر مياكس بيرل المتوقع إطلاقه في الربع 3 من العام 2020، رهنا بموافقة هيئة الأوراق المالية.من بين الشركات الشريكة CTC Trading Group و Hudson River Trading و IMC و Simplex Trading و Susquehanna Securities و Two Sigma Securities.

• أعلنت أن مجلس محاكمة واستئناف البراءات التابع لمكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية أبطل جميع المطالبات التي كان مؤشر نازداك قد أكد ملكيته لها بموجب ستة من براءات الاختراع في شكواه المتعلقة بالتعدي على شركة أم آي أتش، وقرر أن جميع هذه الدعاوى غير قابلة للتطبيق بموجب القانون الحالي.

لمزيد من المعلومات حول ميامي هولدنغز إنترناشيونال ومجموعة مياكس إكستشينج، يرجى الاطلاع على الموقع التالي على الإنترنت: www.MIAXOptions.com، أو الاتصال بمكتب العمليات التجارية لمياكس على عنوان البريد الألكتروني التالي: TradingOperations@MIAXOptions. com..

اتصالات الشركات:

دومينيك برونيتي – ميلر

الهاتف: +1-609-897-1465

البريد الألكتروني: dprunetti@miami-holdings.com

نبذة عن شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج

ميامي إنترناشيونال هولدنغز إنك هي الشركة القابضة الأم لشركة ميامي إنترناشيونال سيكيوريتيز إكستشينج أل أل سي (مياكس أوبشنز) ومياكس بيرل، أل أل سي (مياكس بيرل)، ومياكس إيميرالد أل أل سي (مياكس إيميرالد)، وإضافة إلى مياكس أوبشنز، تشكل هذه مجموعة مؤشرات مياكس إكستشينج، وهي ثلاثة مؤشرات خيارات تداول أسهم إلكترونيةبالكامل.

تستفيد مؤشرات مياكسومياكس بيرل ومياكس إيميرالدمن التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لمياكس إكستشينج لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي(مياكس)، وتسعير محترفي الأسهم وتخصيص الوقت – السعر(مياكس بيرل)، وهيكل سوق هجين مع تسعير صانع السعر والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).

مياكسأوبشنز هي آلية البورصة الحصرية للخيارات التي تمت تسويتها نقدًا على مؤشر التقلباتسبايكس (المؤشر: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لـ 30 يوما في أسهم أس بي دي آر أس أند بي 500 إي تي أف (أس بي واي).

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعةمياكس إكستشينجوالمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، مع مركز ميامي للعمليات ومكاتب إضافية في ميامي، فلوريدا.

أم آي أتش تمتلك أيضا حصة الغالبية في ملكية بورصة أسهم برمودا.

لمعرفة المزيد حول ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج، يرجى زيارة: www.MIAXOptions.com

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية



يجب ألا يمثل هذا البيان الصحفي عرضا لبيع أو التماس عرض لشراء أية أوراق مالية من شركة ميامي الدولية القابضة (مع الشركات الفرعية التابعة له، الشركة)، ولا يجب أن يشكل عرضا، أو التماسا أو بيعا في أي ولاية أو اختصاص قضائي يكون فيها مثل هذا العرض؛ الالتماس أو البيع غير قانوني.هذا البيان الصحفي قد يحتوي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “قد”، “المستقبل”، “الخطة” أو “المخطط”، “سوف” أو “ينبغي”، “المتوقع”، “يتوقع”، “المسودة”، “في النهاية” أو “المتوقعة”. إننا نحذر من أن هذه البيانات تخضع لمجموعة كبيرة من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج في المستقبل ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر المتمثلة في أن تأتي النتائج الفعلية مختلفة ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

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