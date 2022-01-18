مونتي موبايل تعيّن السيد حسن منصور رئيساً تنفيذياً جديدا

بيروت، لبنان, 18 يناير / كانون الثاني 2022 /PRNewswire/ — تسرّ شركة مونتي موبايل الرائدة في تقديم حلول وتقنيات الاتصالات المبتكرة والتكنولوجيا المالية، أن تعلن اليوم عن تعيين السيد حسن منصور رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من 17 يناير2022.

يعمل حسن منصور مع شركة مونتي موبايل منذ عام 2006 وقد شغل منصب المدير العام. بالإضافة إلى خبرته الواسعة والفريدة من نوعها في قطاع الاتصالات، تشمل رؤى حسن منصور نزاهة استثنائية وقدرات في تطوير الأعمال مع مهارات إدارية وشخصية ممتازة. خلال فترة عمله في مونتي موبايل، كان حسن منصور مسؤولاً عن مجموعة كبيرة من الخدمات والحلول المتقدمة التي تم إطلاقها بالإضافة إلى أنه صانع القرار الرئيسي وراء توسعات مونتي موبايل التي شهدتها الشركة مع مرور الوقت.

إن مساهمات حسن منصور الحاسمة وسجله الناجح في الشركة جعلته الخيار الصحيح” لقيادة مونتي موبايل، بناءً على النجاح الحالي لشركتنا. نحن نتطلع إلى مواهبه الحسنة لتوجيه الشركة نحو آفاق جديدة “، كما يعلق منتصرهاشم، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة مونتي، الشركة الأم لمونتي موبايل ومونتي فاينانس.

نبذة عن مونتي موبايل

يقع مقر مونتي موبايل في المملكة المتحدة ولديها 11 مكتبًا دوليًا تنتشر في أكثر من 120 دولة، كما أنها عضو في مجموعة مونتي غروب. وتعد مونتي موبايل شركة عالمية رائدة في تقديم خدمات القيمة المضافة وحلول الاتصالات ومركزًا وسيطًا دوليًا للتسويق من خلال الرسائل النصية القصيرة. وتسعى مونتي موبايل جاهدة، منذ عام 1998، لتوفير أفضل التقنيات المبتكرة من خلال توسيع محفظتها لتشمل طائفة واسعة من الحلول تشمل حلول فاينتك وتسييل البيانات (بمعنى استغلال قيمتها الاقتصادية) وإنترنت الأشياء والإعلانات عبر الهاتف النقال. لقد حققت مونتي موبايل من النمو ما جعلها لاعبًا إقليميًا رئيسيًا في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، حيث تدعم أكثر من 500 مشغل للهاتف النقال ومقدمي الخدمات حول العالم. وبفضل ما يميزها من التفاني في الابتكار أصبحت مونتي موبايل قوة محركة للسوق بما تقدمه من حلول اتصالات داخلية حديثة ومخصصة وخدمة عملاء احترافية، وبما تتمتع به من تعطش مستمر للتحسين والتطور.

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