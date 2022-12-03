‫مولدات تويوتا LC300 الجديدة عالية الكفاءة متوفرة الآن خصيصا لترقية طاقة المركبات المدرعة والمتخصصة

أصدرت شركة ‘ American Power Systems ‘ أربع ترقيات جديدة لطاقة المولد عالية الكفاءة لسيارة تويوتا لاند كروزر 300 الجديدة ( LC300 ).

بدافنبورت، أيوا، 2 كانون الأول/ديسمبر، 2022 / PRNewswire / — طورت الشركة المصنعة مولدات عاكس عالي الطاقة بقوة 255 و360 أمبير لكل من محركات الديزل سعة 3.3 لتر ومحركات الغاز (البنزين) سعة 3.5 لتر التي يتم تركيبها في موضع تركيب الشركة المصنعة للمعدات الأصلية لأحدث نسخة من منصة لاند كروزر الشهيرة. توفر شركة ‘ APS ‘ أيضا خيار وحدة التحكم عالية التباطؤ للمساعدة في الإخراج عند تشغيل محرك السيارة عندما لا تكون هذه الأخيرة في حالة حركة.

تم إطلاق لاند كروزر – الفئة 300 الجديدة من قبل شركة تويوتا للسيارات في أغسطس 2021 لتلاءم جميع التضاريس في الخارج، وهي إعادة تصميم كاملة لسلسلة 200 المنتهية ولايتها . تتمتع لاند كروزر بسمعة جيدة من حيث الموثوقية والمتانة والأداء على الطرق الوعرة، مما يجعلها خيارا شائعا للنقل في البيئات الصعبة.

قالت إيمي لانك، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ‘ APS’ “باعتبارها مركبات أمنية أو دفاعية، غالبا ما يتم تزويد منصات تويوتا المختلفة بدروع و معدات خاصة تسمح للمستخدمين والعملاء بالبقاء على اتصال وجمع المعلومات، إلى جانب أداء أنشطة المراقبة الصامتة. ومع ذلك، فإن كل هذه المعدات تضيف وزنا إلى السيارة وتولد استهلاكا للطاقة لا تستطيع أنظمة تصنيع المعدات الأصلية تلبيته،”. “يمكن لهذه المولدات الجديدة عالية الكفاءة أن تصمد أمام أقسى البيئات لتوفير الطاقة المستقرة والموثوقة اللازمة لجعل هذه المركبات جاهزة للمهمة والحفاظ على سلامة المستخدمين النهائيين واتصالهم في الميدان.”

إضافة إلى ذلك، تتمتع شركة ‘ APS ‘ بتاريخ طويل في تطوير مولدات بديلة قوية وعالية الكفاءة والجودة للعديد من منصات تويوتا، بما في ذلك سلسلة لاند كروزر السابقة وهايلكس وفورتشنر وتاكوما وتندرا وهاي إيس وريجيوس وغيرها. ويستخدم العملاء مولدات التيار المتردد عالية الكفاءة لتشغيل المعدات مثل أجهزة التشويش المضادة للعبوات الناسفة وأنظمة الاتصالات ومعدات الأقمار الصناعية وأنظمة التبريد وما إلى ذلك على العديد من منصات المركبات.

إلى جانب سلسلة ت.ل.س. 300، توفر مولدات الطاقة من نوع 255 أمبير و360 أمبير من شركة ‘ APS ‘ مولدات بديلة متوافقة مع محركات لكزس ال اكس 600 و ال اكس 500 دي 2022. للحصول على المواصفات الفنية، يرجى زيارة منصة شركة ‘أنظمة الطاقة الأمريكية’ .

نبذة عن شركة ‘أنظمة الطاقة الأمريكية’

منذ عام 2006، تقوم شركة ‘ APS ‘ بتصميم وتصنيع أنظمة الطاقة المتنقلة المتقدمة والمولدات والمحولات والمنظمين إلى جانب المولدات الخاصة بالمركبات المدرعة والأمنية والتجارية والبحرية والمتخصصة مثل المركبات الترفيهية والحافلات الفاخرة. ويقع المقر الرئيسي للشركة في دافنبورت بولاية أيوا، وهي متخصصة في الابتكار والتصنيع المخصص لأنظمة تحويل وتوزيع الطاقة من قبل موظفين يتمتعون بما يقرب من 300 عام من الخبرة المشتركة في مختلف مجالات الخبرة التي تديرها.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع التالي: www.americanpowerinc.com .

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