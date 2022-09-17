‫موقع Artmarket.com يضيف العملتين المشفرتين إيثريوم وبيتكوين إلى قواعد بيانات آرت برايس متعددة العملات لتلبية احتياجات عملائه والاستعداد للمستقبل في ويب 3.0  

PARIS, 17 سبتمبر / أيلول 2022/PRNewswire/ — لطالما كان قسم آرت برايس التابع لموقع Artmarket.com، منذ إنشائه في عام 1997، مهتمًا بالاتجاهات والتحولات الأساسية في سوق الفن. وفي الواقع، وعلى مر السنوات، كان قسم آرت برايس محركًا رئيسيًا في تشكيل سوق الفن اليوم وسبق الجميع في توقع تجرد الفن من الطابع المادي.

كان الإنترنت بالطبع هو أكبر مغير لقواعد اللعبة، خاصةً بعد ظهور الإنترنت عالي السرعة، ووصلات الألياف، وشبكات الجيل الخامس، وقريبًا جدًا، كوكبات الأقمار الصناعية في المدارات المنخفضة لكوكب الأرض، مثل ستارلينك. وإلى جانب هذه التطورات التكنولوجية، شهدنا تطور معالجة البيانات الضخمة لمعلومات سوق الفن والذكاء الاصطناعي. وقبل حدوث كل هذه التطورات، تمكن آرت برايس التابع لشركة Artmarket من توقع هذه التقنيات الجديدة ودمجها داخليًا مع قدراته الفائقة في البحث والتطوير.

تُجري بيوت المزادات العالمية البالغ عددها 6300 التابعة لآرت برايس (منذ أكثر من عقدين الآن) 98٪ من مبيعاتها عبر الإنترنت، ولم تعد هذه الحقيقة في الوقت الحاضر تدهش أحدًا. وأصبح هذا التجرد من الطابع المادي ممكنًا من خلال الثقة الكاملة التي تمكن قسم آرت برايس التابع لموقع Artmarket.com من تحقيقها من خلال توحيد جميع بيانات سوق الفن المتعلقة بجميع المعاملات، سواء كانت مادية أو عبر الإنترنت.

وهذا يفسر المكانة العالمية الرائدة التي تبوأها قسم آرت برايس التابع لشركة Artmarket في معلومات سوق الفن لمدة 25 عامًا، حيث تدعمه أكبر مجموعة مملوكة من المخطوطات وكتالوجات المبيعات الأصلية المطبوعة في العالم منذ عام 1700، وهو ما يضفي بدوره الشرعية على توحيدنا الرقمي لسوق الفن العالمية.

ولكن لم تكد سوق الفن تقبل مصيرها الرقمي حتى أتت الرموز غير القابلة للاستبدال ( NFTs ) والميتافيرس ( Metaverse) ، مما دفع هذا التجرد من الطابع المادي إلى مدى أبعد من ذلك، وخلق جسرًا مع عالم آخر من العملات المشفرة (وأبرزها إيثريوم، العملة المشفرة المرجعية للمعاملات على الرموز الفنية غير القابلة للاستبدال)، والتي تُعتبر مع “العقود الذكية” (التي تشمل حقوق الطبع والنشر وصكوك تحويل الملكية المتتالية) وسلاسل الكتل (البلوكتشين) الآمنة الخاصة بها، أداة حيوية للغاية لسوق الفن غير المادي.

يركز موقع Artmarket.com بشكل خاص على إيثريوم ( ETH) ، العملة المشفرة المعيارية (برأسمال 220 مليار دولار) في هذه السوق الفنية الجديدة، دون إهمال عملة بيتكوين ( BTC) ، التي لا تزال تمثل أكبر قيمة أصول رقمية مشفرة تاريخية من حيث القيمة السوقية (412 مليار دولار).

على مدى السنوات الثلاث الماضية، تابع Artmarket.com عن كثب التحول إلى ترقية الدمج “The Merge“ لإزالة الكربون تمامًا من شبكة بلوكتشين إيثريوم 2.0، في سياق أزمة الطاقة العالمية التي بدأت للتو. إلا أنه وفقًا لمؤسسها فيتاليك بوتيرين، وبفضل ترقية الدمج “ The Merge ” المقرر تدشينها في 15 سبتمبر 2022 (بعد مرور 7 سنوات من التطوير واختبارات تجريبية ناجحة)، سيتقلص استهلاك الكهرباء على شبكة بلوكتشين إيثريوم بنسبة 99,95% بعد الانتقال من بروتوكول “إثبات العمل” ( PoW ) إلى بروتوكول “إثبات الحصة” ( PoS) ، المصدر: https://ethereum.foundation/

قررت دار مزادات سوثبيز مؤخرًا تقديم التزام أقوى نحو ويب 3.0 من خلال تعزيز فريقها المخصص للرموز غير القابلة للاستبدال في ظل التوقع بنمو هائل في هذا القطاع على مدى السنوات الخمس المقبلة. بينما عمدت دار مزادات كريستيز مؤخرًا، حتى لا يتفوق عليها أحد ولكونها قد قادت الطريق للبيع التاريخي للوحة الفنان بيبل المعروفة باسم “أول 5000 يوم” The First 5,000 Days مقابل مبلغ قياسي قدره 69.3 مليون دولار، إلى تدشين صندوقها الاستثماري “كريستيز فينتشرز” المخصص للويب 3.0 والفن الرقمي.

إن الرموز الفنية غير القابلة للاستبدال والميتافيرس اللذين يشكلان ويب 3.0 بعيدان كل البعد من أن يوصفا بالظاهرة العارضة. بل هما نقلة نوعية حقيقية في سوق الفن، وهي حقيقة تجلت بشكل كبير في التعديلات الإستراتيجية التي أجرتها دور المزادات الكبرى في العالم، ومحترفو الفنون والمنصات الرائدة في الدفع، مثل ماستركارد التي تتعاون مع منصة بينانس من أجل “دمقرطة” الدفع بالعملات المشفرة.

وينطبق الشيء نفسه على شركة فيزا وبطاقة التشفير الخاصة بها. حيث قامت جميع الأطراف الفاعلة في مجتمع المال والأعمال العالمي تقريبًا بدمج العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال في إستراتيجياتهم. وبالمثل، فإن 95٪ من الشركات متعددة الجنسيات المدرجة في فورتشن غلوبال 500 (تصنيف لأفضل 500 مجموعة عالمية) قد دمجت جميعها أصول التشفير والميتافيرس لتتمكن من الوصول إلى ويب 3.0.

وفقًا لمقال طويل بعنوان “ الرموز غير القابلة للاستبدال تشعل سوق الفن “ في صحيفة لو فيغارو الفرنسية (بتاريخ 5 أغسطس 2022): “ حققت سوق الرموز غير القابلة للاستبدال العالمية بالفعل 44 مليار دولار في عام 2021 “. وتزول الدهشة عندما نتذكر حقيقة أن معدل مبيعات المزادات عبر الإنترنت يتفوق الآن على مبيعات المزاد المباشر.

جلبت العملات المشفرة والرموز الفنية غير القابلة للاستبدال والميتافيرس الآلاف من هواة جمع الأعمال الفنية والمتحمسين الجدد إلى سوق الفن، وغالبية هؤلاء أصغر في السن بكثير ممن سبقوهم. وهناك الآن أكثر من 450 مليون مشترٍ محتمل لمواد الرموز الفنية غير القابلة للاستبدال، وهم لا يملون من المضاربة والمخاطرة، ولا يفكرون أبدًا في التخلي عن عالم تشفير ويب 3.0 الخاص بهم ولو للحظة واحدة.

وهذا المجتمع تحديدًا من هواة جمع الأعمال الفنية والمتحمسين الشباب يعتبر العملاء الجدد لموقع Artmarket.com والذين يعتمدون كثيرًا على خدماتنا. وتمثل طلبهم العملي الأساسي هذه الأيام في عرض أسعار الأعمال الفنية بعملتي إيثريوم وبيتكوين في جميع قواعد بيانات آرت برايس، ولبَّينا هذا الطلب لهم.

لم يتمكن هذا المجتمع العالمي الضخم من فهم أن قواعد البيانات المرجعية لآرت برايس تتضمن فقط العملات التقليدية الأساسية في العالم، دون عرض العملتين المشفرتين الرئيسيتين (إيثريوم وبيتكوين) اللتين تستحوذان على نسبة أكثر من 82٪ من السوق التي تضم 21000 عملة مشفرة (باستثناء العملات المستقرة).

لذلك حشدنا فرق تقنية المعلومات والاقتصاد القياسي والتسويق في قسم آرت برايس التابع لشركة Artmarket بسرعة شديدة في هذا المشروع الطموح من أجل «استقطاب» 450 مليون مشترٍ محتمل للرموز الفنية غير القابلة للاستبدال، وتلبية طلباتهم إلى الحد الذي يرضيهم.

بعد الاستغراق طويلًا في دراسة المسألة ثم الانكباب على إنجاز حجم ضخم من العمل، اتخذ موقع Artmarket.com خطوة مهمة مرة أخرى، من خلال عرض 8,828,384 نتيجة مزاد للأعمال الفنية المعروضة بعملة البيتكوين، بدايةً من تاريخ 1 فبراير 2011 (حيث كان سعر 1 بيتكوين هو 0.7 دولار، أو 0.434031 جنيه إسترليني أو 0.50707 يورو)، ثم عرض نتائج مزاد بقيمة 5,814,866 بعملة إيثريوم، بدايةً من تاريخ 7 أغسطس 2015 (حيث كان سعر 1 إيثريوم هو 3 دولارات أو 1.93626 جنيه إسترليني أو 2.735523 يورو).

وبطبيعة الحال، أجريت عشرات الملايين من عمليات الحساب هذه باستخدام قيم العملات المشفرة في يوم كل عملية بيع، مع الفهرسة التاريخية التي تقوم بها مرافق الحوسبة القوية للغاية في موقع Artmarket.com .

على سبيل المثال:

إيثريوم => https://www.artprice.com/ artiste/15079/wassily- kandinsky/lots/passes?eth=1

بيتكوين => https://www.artprice.com/ artiste/15079/wassily- kandinsky/lots/passes?btc=1

من المثير للاهتمام أن نكتشف أنه برغم الانكماش الأخير الذي طال قيمة العملات المشفرة، لا تزال عمليات الشراء التي تتم بالعملات المشفرة مربحة للغاية من حيث تحويل العملات، على الرغم من التصفية الضرورية في عام 2022.

بفضل إضافة اثنتين من العملات المشفرة المرجعية إلى جدول العملات (الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني والين) والأدوات التعليمية التي طورها موقع Artmarket.com في قواعد بيانات آرت برايس، يمكن للعملاء أخيرًا الحصول على المدخل الضروري لفهم بُنية قيمة العملات المشفرة على مدار أكثر من عقد مقارنةً بالعملات الرئيسية في العالم، وبالتالي الحصول على فهم أفضل لقيمة الرموز الفنية غير القابلة للاستبدال والميتافيرس اللذين يشكلان ويب 3.0، والتي تعتمد أساسًا على إيثريوم أو بيتكوين.

يُسهل العمل المتفاني لقسم آرت برايس التابع لشركة Artmarket في هذا المشروع على المشاركين في السوق مشاهدة المناقشات المحمومة والمغلوطة في كثير من الأحيان حول العملات المشفرة بهدوء أكبر. وغالبًا ما تجادل الجهات الفاعلة في إيجابيات وسلبيات التشفير من زاوية تفكير قصير المدى. ولكن في مجتمع المال والأعمال، يُحكَم على القيمة الحقيقية للأصل أو العملة دومًا من خلال عدسة عشرية (كل عشر سنوات)، وليس من منظور أسبوعي أو شهري!

هذه هي المرحلة الأولى من عملية متواصلة ستحقق فوائد هائلة، رغم الأزمات المتكررة التي تواجه العالم الغربي الذي يبدو أن هوسه بالاقتصاد الجغرافي قد طغى على الاهتمام الصحي بالجغرافيا السياسية.

على غرار المؤسسات المصرفية العالمية أثناء التحول إلى عملة اليورو، يقدم موقع Artmarket.com عرضًا متعددًا لأسعار الفن والتحويلات بالعملات التاريخية لمنح الجميع الوقت الكافي للتعرف على معادلات القيمة بالعملات المشفرة.

بطبيعة الحال، قامت شركة Artmarket ببرمجة تقنية إدخال العملات الرقمية للبنك المركزي، مثل اليورو الرقمي للبنك المركزي الأوروبي، والدولار الرقمي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، واليوان الرقمي الصيني، والذي يجري تداوله بالفعل.

لطالما كان قسم آرت برايس التابع لشركة Artmarket واقعيًا في تعامله مع البديهية الرئيسية: “ نحن لا نحارب التقدم، مهما كانت الظروف “.

مع هذا الإنجاز الكبير والتاريخي، يعمل موقع Artmarket.com على ترسيخ مكانته كرائد عالمي في مجال معلومات سوق الفن وسيكون منتبهًا للغاية لعملية التحول إلى ترقية الدمج “The Merge“ في نهاية الصعوبة الكلية النهائية ( Total Terminal Difficulty) ، والتي ستتوافق مع آخر كتلة مُعَدَّنَة في إثبات العمل.

ووفقًا لمؤسسها ورئيسها تييري إيرمان، «سيكون يوم 15 سبتمبر 2022 هو التاريخ التأسيسي وغير القابل للإلغاء لـ ويب 3.0 في تاريخ العملات المشفرة، والرموز غير القابلة للاستبدال وقسم آرت برايس التابع لشركة Artmarket» .

الصور: [ https://imgpublic.artprice. com/img/wp/sites/11/2022/09/ image1-ethereum_themerge- artprice-by-artmarket-com.jpg ]

[ https://imgpublic.artprice. com/img/wp/sites/11/2022/09/ image2-bitcoin-artprice-by- artmarket-com.jpg ]

حقوق الطبع والنشر 1987-2022 تييري إيرمان www.artprice.com – www.artmarket.com

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نُبذة عن آرت ماركت:

Artmarket.com مدرجة في القائمة الأوروبية عبر يورونكست باريس، وخدمة التسوية المؤجلة ( SRD) ، طويلة الأجل فقط، ويوروكلير: 7478 – رمز السهم لدى بلومبيرغ: PRC – رمز السهم لدى رويترز: . ARTF

اكتشف آرت ماركت وقسم آرت برايس التابع لها عبر الفيديو: www.artprice.com/video

تأسست شركة آرت ماركت وقسم آرت برايس التابع لها في عام 1997 على يد رئيسها التنفيذي، تييري إيرمان. وتتحكم شركة جروب سيرفر التي تأسست عام 1987 في شركة آرت ماركت وقسم آرت برايس التابع لها.

انظر السيرة الذاتية المعتمدة في مَنْ يكون مَنْ ©:

Biographie_thierry_Ehrmann_ 2022_WhosWhoInFrance.pdf

شركة آرت ماركت من المؤسسات الفاعلة عالميًا في سوق الفن بفضل قسم آرت برايس التابع لها، وهو واحد من هياكلها الكثيرة الأخرى، ومعروفة بريادتها العالمية في مجال تجميع معلومات سوق الفن التاريخية والحالية، وإدارتها واستغلالها في بنوك البيانات التي تحتوي على أكثر من 30 مليون مؤشر ونتائج مزاد، تضم أكثر من 787000 فنان.

يطمح قسم آرت برايس التابع لآرت ماركت، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المعلومات الخاصة بسوق الفن، لنفسه بأن يكون أكبر منصة رائدة في العالم لعرض الرموز غير القابلة للاستبدال للفنون الجميلة من خلال سوقه العالمية الموحدة.

ويسمح معرض آرت برايس للصور (® Artprice Images ) بالوصول غير المحدود إلى أكبر بنك صور لسوق الفن في العالم: يحتوي على ما لا يقل عن 180 مليون صورة رقمية للصور الفوتوغرافية أو نسخ منقوشة للأعمال الفنية من عام 1700 حتى اليوم، مصحوبة بتعليقات المؤرخين الفنيين لدينا.

تقوم آرت ماركت من خلال قسم آرت برايس التابع لها بتجميع البيانات على أساس دائم من 6300 دار مزادات، وتقدم معلومات أساسية عن سوق الفن للوكالات الصحفية والإعلامية الرئيسية (7200 مطبوعة). يتمتع 5.4 ملايين مستخدم (عبر تسجيل دخول الأعضاء + وسائل التواصل الاجتماعي) بإمكانية الوصول إلى الإعلانات التي ينشرها أعضاء آخرون، وهي شبكة تمثل اليوم السوق العالمي الموحدة® الرائدة لشراء الأعمال الفنية وبيعها بسعر ثابت أو حسب سعر المزاد (المزادات التي يجري تنظيمها بموجب الفقرتين 2 و3 من المادة ل321-3 من القانون التجاري الفرنسي).

وقد حصلت شركة آرت ماركت عبر قسم آرت برايس التابع لها، على وسام الدولة “شركة مبتكرة” من قِبل بنك الاستثمار العام (للمرة الثانية في نوفمبر 2018 لفترة جديدة مدتها 3 سنوات) وهو ما يدعم الشركة في مشروعها لتوطيد مكانتها كلاعب عالمي في سوق الفن.

تقرير آرت برايس 2022 نصف السنوي: عودة سوق الفن إلى النمو القوي في الغرب:

https://www.artprice.com/ artprice-reports/global-art- market-in-h1-2022-by-artprice- com

تقرير آرت برايس التابع لآرت ماركت لعام 2020 حول سوق الفن العالمية المنشور في مارس 2022:

https://www.artprice.com/ artprice-reports/the-art- market-in-2021

تقرير آرت برايس عن عام 2020/2021 لسوق الفن المعاصر من Artmarket.com :

https://www.artprice.com/ artprice-reports/the- contemporary-art-market- report-2021

فهرس البيانات الصحفية التي تنشرها آرت ماركت عبر قسم آرت برايس التابع لها:

serveur.serveur.com/Press_ Release/pressreleaseEN.htm

تابع جميع أخبار سوق الفن في الوقت الفعلي مع آرت ماركت وقسم آرت برايس التابع لها على فيسبوك وتويتر:

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اكتشف الفنون الخيميائية وعالم آرت ماركت وقسم آرت برايس التابع لها https://www.artprice.com/video ومقره في متحف أورغن للفن المعاصر الشهير “The Abode of Chaos” (وفقًا للنيويورك تايمز): https://issuu.com/ demeureduchaos/docs/ demeureduchaos-abodeofchaos- opus-ix-1999-2013

· لوبس – متحف المستقبل: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

· www.facebook.com/la.demeure. du.chaos.theabodeofchaos999 ( 4.3 مليون متابع)

· https://vimeo.com/124643720

تواصل مع Artmarket.com وقسم آرت برايس التابع لها – جهة الاتصال: ir@artmarket.com

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