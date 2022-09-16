‫موفنبيك تكشف النقاب عن حملة عالمية جديدة بعنوان “فنادق تنغمس فيها”، والتي تلهم المستهلكين للاستمتاع بالمرح… والقيام به بشكل صحيح!

# HotelsToIndulge يشيد بالجذور القوية للعلامة التجارية في فنون الطهي، مع تعزيز الروابط ذات المغزى من خلال الطعام والشراب، ونقل الضيوف إلى عوالم الثقافة والمتعة والتغيير الاجتماعي.

باريس، 15 سبتمبر 2022 / PRNewswire / — فنادق ومنتجعات موفنبيك متحمسة للكشف عن حملتها العالمية الجديدة فنادق تنغمس فيها المصممة لمزج تجربة الضيوف بالقوة التحويلية للطعام باحترافية، وخلق روابط من خلال الثقافة، وتشجيع الضيوف على الانغماس بوعي. تتميز حملة “الانغماس بشكل صحيح” بتراث العلامة التجارية وفلسفتها المتمثلة في التميز في الطهي والتواصل الإنساني، وتتميز بصور إبداعية ومرحة مستوحاة من الشوكولاتة وتجارب الضيوف المحليين في فن الطهو تم تنسيقها بعناية لإطعام الروح وإثرائها.

قد استلهمت الحملة الجديدة من أبحاث حديثة للمستهلكين وصيغت وفقًا لذلك، والتي تشير إلى أن المسافرين في جميع أنحاء العالم يصفون الترف بأنه “وجود وقت للاسترخاء والاستمتاع بالنفس”. * تظهر البيانات والنتائج أن المستهلكين يبحثون بشكل متزايد عن تجارب فريدة من نوعها ويبحثون بوعي في كيفية تحقيق التوازن بين الصحة والعافية مع الرضا غير المبرر عن الاستمتاع بالأطعمة والمشروبات. هذا النوع من الانغماس البسيط هو في صميم روح موفنبيك وحملة فنادق تنغمس فيها. من خلال الجمع بين الملذات الصحية وجرعة صحية من الانغماس في الذات، فإن موفنبيك شغوفة بخلق تجارب ضيوف راقية توفر الفرح الفطري وتحول العالم إلى عالم من الإمكانيات المرحة التي لا حصر لها.

وقال ألكسندر شيلينبرغر، الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية في أكور : “ستلهم فنادق تنغمس فيها المسافرين لزيارة موفنبيك والإقامة فيها والاستمتاع بها طوال رحلاتهم، حيث يتم دمج الانغماس ببراعة في كل عنصر من عناصر تجربة الضيوف”. “تتغذى الحملة على فلسفة العلامة التجارية المتمثلة في المتعة التي تتم بشكل صحيح، والتي تشمل كل شيء بدءًا من طقوس ساعة الشوكولاتة اليومية في فنادق موفنبيك إلى مبادرات العلامة التجارية المحبة للكوكب التي تغذي عالمنا. إنها دعوة صادقة لتجربة إقامة فندقية ترضي الشهية – للحب والتواصل والاستكشاف والحياة”.

نشأ تراث العلامة التجارية وفلسفتها المتمثلة في “الانغماس بشكل صحيح” من رؤية مؤسس موفنبيك أولي براجر وإيمانه بأننا “لا نفعل أي شيء غير عادي حقًا. نحن ناجحون لأننا ببساطة نفعل أشياء عادية بطريقة غير عادية”. مع حملة فنادق تنغمس فيها، ستكون موفنبيك “الوجهة” لثقافة الطعام التي تجمع الناس معًا، وتمكن من التواصل، وتثير العواطف، وتخلق لحظات الطهي السحرية التي يطمح المسافرون والسكان المحليون إلى تجربتها.

وتدعم الحملة الجديدة جزءًا حيويًا من الخطة الاستراتيجية للعلامة التجارية لرفع مستوى الوعي بالعلامة التجارية، وتعزيز مكانتها المتميزة، وتعزيز الصلة مع الجماهير الأساسية والأصغر سنًا، وتعميق المشاركة والدعوة من خلال تجارب راقية ومتواضعة وأصيلة. سيتم إطلاق “فنادق تنغمس فيها” في سبتمبر 2022 بخطة إعلامية استراتيجية تركز على إشراك الجماهير عبر القنوات الاجتماعية والرقمية.

“تقدم موڤنبيك فنادق فاخرة بالإضافة إلى الشوكولاتة اللذيذة والآيس كريم والقهوة والنبيذ. من الناحية المفاهيمية، فإن الحملة غريبة الأطوار ومثل القصص الخيالية، وتمثل الأماكن التي تأخذ فيها قطعة من الحائط وهي مصنوعة من شيء حلو. بالعودة إلى جذور العلامة التجارية، وجدنا الكثير من الفكاهة والمتعة ولحظات الطهي والأحياء الرائعة. الفنادق تملك حقًا الانغماس في جوهرها، والانغماس بشكل صحيح، مثل السويسريين يعرفون كيفية القيام بذلك بإحترافية. خذ سلم الشوكولاتة والكريمة من دبي أو قطرة العسل من مراكش أو معكرونة التوت من زيورخ. هذه دعوات واضحة لإقامة لذيذة مدسوسة”، هذا ما قاله جان غيلهم لامبرتي، الرئيس التنفيذي للإبداع في أكور.

وكجزء من انطلاق الحملة، دخلت موفنبيك في شراكة مع طاهي المعجنات الشهير إريك لانلارد، المعروف باسم “فتى الكيك”، للاستمتاع بلحظات الطهي الحصرية في أسواق مختارة، بدءًا من الشرق الأوسط. في خريف هذا العام، ستدعو موڤنبيك المؤثرين ومنشئي المحتوى للمشاركة في عطلة نهاية أسبوع من المتعة مع إريك لانلارد في منتجع موڤنبيك جزيرة المرجان. وستكون هذه هي الفعالية الأولى في سلسلة من الفعاليات في فنادق موفنبيك في جميع أنحاء العالم، والتي ستتضمن تجارب مثل دروس الشوكولاتة الرئيسية، ووسائل الراحة المخصصة، والساعات الاجتماعية المستوحاة من الشوكولاتة، والعشاء المثير. كما سيتم تقديم مفهوم ساعة شوكولاتة موفنبيك الحصري الذي صممه إريك لانلارد في 15 فندقًا ومنتجعا في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، الأمر الذي سيفاجئ الضيوف ويسعدهم بالتأكيد.

وبالإضافة إلى الفعاليات داخل الفندق، ستتضمن حملة “فنادق تنغمس فيها” مسابقة على وسائل التواصل الاجتماعي تشجع الأفراد على مشاركة لحظات الفرح غير المتوقعة وغير المكتوبة. يمكن أن تتراوح هذه من أفعال عشوائية من اللطف أو الركض بالصدفة إلى لاعب كرة قدم مفضل لالتقاط رد فعل الطفل على أول قضمة من كعكة الشوكولاتة أو رؤية الجبال المغطاة بالثلوج لأول مرة. وعلى الرغم من أن الأوقات غير مؤكدة، إلا أن الحملة الاجتماعية هي في اتجاه واحد تتخذ موفنبيك إجراءات لتذكير الناس بأن الحياة مليئة بلحظات صغيرة من الفرح وأنه يجب علينا جميعًا أن نسعى جاهدين لاحتضانها والاحتفال بها. للمشاركة، يمكن لمحبي العلامة التجارية ببساطة نشر الصور أو مقاطع الفيديو على Instagram باستخدام علامة التصنيف # HotelsToIndulge . ستعمل موفنبيك بالتعاون مع مجموعة منسقة من الشركاء المختارين لتشجيع مجتمعهم عبر الإنترنت على مشاركة القصص غير المتوقعة التي تحركهم أكثر للحصول على فرصة للفوز بجوائز مثيرة. ستنطلق المسابقة في 1 أكتوبر 2022 وتختتم في 30 ديسمبر 2022. انظر شروط وأحكام فنادق موفنبيك لمزيد من التفاصيل.

“إن موفنبيك، تدرك بعمق المتعة التي يمكن أن تجلبها لمسة من فن الطهي”، هذا ما قاله إريك لانلارد، المعروف أيضا باسم فتى الكيك. “إنه لمن دواعي سروري العمل مع موفنبيك والمساعدة في خلق تلك اللحظات السحرية وغير المتوقعة التي تحدث عندما يشارك الضيف في إبداع طهي لم يختبره من قبل، أو طعم من شأنه أن يربطه إلى الأبد بمكان وزمان خاصين. لا يمكن إنكار أن تجارب الطعام أثناء السفر تخلق ذكريات قوية”.

وعلاوة على ذلك، تعزز موڤنبيك وعدها بتغذية العالم وتعزيز التغيير الاجتماعي من خلال حملتها الخيرية السنوية “كيلو من اللطف”. وستدعو الحملة السنوية للسنة السابعة “كيلو من اللطف”، التي ستنطلق في أكتوبر، الضيوف والزوار ومجتمع موفنبيك للتبرع بالطعام أو الملابس أو اللوازم التعليمية للمجتمعات المحرومة في جميع أنحاء العالم. ومن المقرر أن يدعم أكثر من 45 فندقًا من فنادق موفنبيك في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط الحملة وتوزيع التبرعات بالشراكة مع الجمعيات الخيرية المحلية.

بعد أن نشأ موفنبيك في عام 1948 كمطعم يهدف إلى إزالة الغموض عن الطعام الفاخر، يمتلك خبرة غنية في ابتكار تذوق الطعام. ولا يزال تاريخ العلامة التجارية في مجال الطهي مصدرًا رئيسيًا للإلهام لرؤيتها في مجال الضيافة، ويتم تجسيده في صور حملة “فنادق تنغمس فيها” – من خلال استخدام الطعام كاستعارة بصرية للتجارب الممتعة التي يمكن الوصول إليها في فنادق موفنبيك حول العالم.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة movenpick.com.

*رؤى مصدرها Foresight Factory 2022 Wellness Survey

نبذة عن موفنبيك

في سويسرا، في عام 1948، ابتكر أولي براجر موفنبيك، وهو مفهوم ثوري لتناول الطعام حيث يمكن لأي شخص الاستمتاع بتذوق النبيذ الجيد والأوقات الجيدة والحياة الجيدة. واليوم، تعيش نفس العلامة التجارية من الضيافة الترحيبية في كل فندق من فنادق موفنبيك، حيث يمكن للجميع تقدير ملذات الحياة الأساسية، من خلال لحظات من المتعة الحقيقية. مع وجود أكثر من 110 فندق ومنتجع حول العالم و50 فندقًا آخر مخطط له بحلول عام 2025، تظل موفنبيك وفية لتراثها السويسري وإرثها الغني في الطهي، وتحترم وعد مؤسسها بالقيام بالأشياء بشكل جيد من خلال القيام بالأشياء بشكل صحيح. تقديرًا للنهج الشامل للعلامة التجارية تجاه الاستدامة، والتزامها العميق تجاه البيئات والمجتمعات المحلية، صنفت جرين جلوب موفنبيك شركة الفنادق الأكثر استدامة في العالم كل عام منذ عام 2017. فنادق موفنبيك جزء من مؤسسة أكور، وهي مجموعة ضيافة عالمية رائدة تضم أكثر من 5300 فندق في أكثر من 110 دولة، وعلامة تجارية مشاركة في برنامج ALL – Accor Live Limitless وهو برنامج ولاء لأسلوب الحياة يوفر الوصول إلى مجموعة متنوعة من المكافآت والخدمات والتجارب.

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راكيل ديلاجو، اتصالات العلامة التجارية الخارجية، Raquel.Delago@accor.com

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