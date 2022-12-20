‫موسم الأعياد قد وصل! فاجئوا أحبتكم بأجمل الهدايا من أوبو هذا العام

دليل الهدايا من أوبو، الخيارات الأمثل لإيجاد أنسب هدية تكنولوجية لأحبتكم خلال موسم الأعياد هذا العام

سواء كانوا من محبي الموسيقى الرياضة أو الموضة أو التصوير الفوتوغرافي، فإن منتجات أوبو الفريدة هي خياركم الأنسب

دبي، الإمارات العربية المتحدة20 ديسمبر / كانون أول 2022/PRNewswire/ — دلل أسرتك في موسم الأعياد هذا العام مع علامة التكنولوجيا العالمية الرائدة أوبو. هذا الموسم، ستجدون الهدايا الأنسب للجميع سواء كانوا من صانعي المحتوى الناشئين أو من عشاق الموضة، فإن أوبو تقدم المنتج الأفضل بغض النظر عن اهتماماتهم، ليستمتعوا بالتصاميم العصرية وكاميرا الهاتف المذهلة والتكنولوجيا المتقدمة المدعمة بسنوات من البحث والتطوير.

ومع منتجات إنترنت الأشياء من أوبو، ستجدون دوماً خيارات جديدة من المنتجات وإكسسوارات الهاتف التي بإمكانكم استخدامها مع هاتف أوبو لضمان أفضل وأمتع تجربة استخدام.

أوبو رينو8 برو 5G لصانعي المحتوى الناشئين

تعد خاصية تصوير البورتريه جزء لا يتجزأ من التجربة المتميزة التي تقدمها سلسلة هواتف رينو، والمدعمة ب مستشعرات سوني الثنائية الرائدة ، والعديد من ميزات التصوير المعززة بالذكاء الاصطناعي كخاصية تصوير الفيديو الليلي Ultra Night Video وخاصية تصوير البورتريه الليلي، فقد صُمم رينو 8 برو 5G ليكون “خبير البورتريه” ليمكنكم من جلب صور رائعة إلى الحياة بتفاصيل ووضوح مذهلين في موسم الأعياد هذا العام.

بتصميم انسيابي موحد، و خاصية الشحن فائق السرعة سوبر ڤووك “80W SUPERVOOC TM “،وتقنية “محرك صحة البطارية”، وشريحة معالجة البيانات ديمنستي 1300 Dimensity-1300) ) من ميدياتك، و نظام التبريد السائل فائق التوصيل VC، ونظام التشغيل ColorOS 12.1، سيضمن رينو8 برو 5G للمستخدمين أداء متميز وسهولة استخدام لا مثيل لها.

ولعشاق الموسيقى، سماعات إنكو بودز 2

إذا أردرتم شراء الهدية المناسبة للشخص الذي يعشق الاستماع لأجمل الموسيقى والأغاني، سماعات إنكو بودز 2 اللاسلكية الأكثر تنافسية في السوق هي الشريك الأمثل لهاتفكم، لتوفر صوت واضح ومرتفع، وتتيح حتى 28 ساعة من الاستماع المتواصل للموسيقى، وتحكم في الكاميرا عن بُعد، وصوت فائق الوضوح للمكالمات مع خاصية إلغاء ضوضاء مدمجة، في موسم الأعياد هذا العام، بإمكان المستخدمين الاستماع لأغانيهم المفضلة بلا توقف!

سوار أوبو باند 2 لعشاق الرياضة

سوار أوبو باند 2 الذكي هو الرفيق الأمثل للعدائين والرياضين ليوفر لهم تجربة استخدام ذكية وصحية! حيث يأتي السوار مع شاشة كبيرة بوضوح عالي وخيارات متعددة وملونة لواجهات الساعة، وتصميم جديد مُلهِم، ومجموعة كاملة من الوظائف المحسنة لمراقبة النوم والتمارين والوظائف الصحية، لتحسنوا من أدائكم الرياضي وتحصلوا على نمط حياة أكثر نشاطًا مع بداية العام الجديد.

أوبو آير باد اللوحي لعشاق السفر

يتميز جهاز أوبو آير باد اللوحي بدقة التصميم وقوة الأداء، وتجربة نظام تفاعلي ليصبح منتج استثنائي بأداء لامثيل له بنظام التشغيل ColorOS ليوفر لكم أفضل تجربة! فيما يأتي جهاز أوبو آير باد اللوحي بوزن خفيف يبلغ 440 جراماً فقط، صُمم لتوفير أقصى قدر من السهولة والراحة، وليكون الرفيق المثالي لمحبي السفر هذا الشتاء.

هاتف أوبو A96 لأيقونة الموضة!

كوني أيقونة الموضة والجمال في موسم الأعياد هذا العام دون إنفاق الكثير من الأموال. هاتف أوبو A96 الذي يأتي بسُمك نحيف وتصميم خفيف الوزن و ميزة أوبو جلو ( OPPO Glow ) الفريدة التي تسمح للهاتف بمقاومة الخدش وبصمات الأصابع، لتوفر تجربة استخدام لا مثيل لها بسعر مناسب، هذا إلى جانب تزيين الهاتف بمليون ماسة نجمية بمستوى النانو، ليتألق ويتغير لونه من زوايا مختلفة .

توفر أوبو أفضل الهدايا لأحبائكم هذا الموسم، سواء كنتم تبحثون عن الهواتف الذكية أو منتجات إنترنت الأشياء المتميزة!

لمحة عن أوبو

تأسست أوبو في عام 2004، وتعد من أبرز الأسماء الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، حيث تشتهر بتركيزها على التقنيات المبتكرة واللمسات الفنية المتميزة في التصميم.

وتهدف أوبو إلى بناء منظومة متعددة المستويات من الأجهزة الذكية، تواكب من خلالها عصر الاتصالات الذكية الذي نعيشه. وتعتبر الهواتف الذكية التي تنتجها أوبو منصةً لتقديم محفظة متنوعة من الحلول الذكية والرائدة، على مستوى الأجهزة والنظام والبرمجيات. ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت أوبو في عام 2019 خطة على مدى ثلاثة أعوام، لاستثمار 7 مليار دولار أمريكي في مجال الأبحاث والتطوير، لابتكار تقنيات تسهم في تعزيز إمكانيات التصميم.

وتبذل أوبو جهوداً دائمةً لوضع منتجات تتميز بأعلى مستويات التطور التكنولوجي ضمن تصاميم جمالية مميزة وفريدة في متناول المستخدمين في مختلف أرجاء العالم، استناداً إلى فلسفة العلامة التي تتمحور حول الريادة والشباب والقيم الجمالية، حيث تلتزم أوبو بتحقيق هدفها في منح المستخدمين الاستثنائيين إمكانية الإحساس بجمال التكنولوجيا.

وركزت أوبو، خلال العقد الماضي، على تصنيع هواتف ذكية تتميز بإمكانيات تصوير غير مسبوقة، حيث أطلقت أول هواتفها في 2008، وأطلقت عليه اسم سمايل فون، وكان بداية انطلاقها في سعيها الدائم نحو الريادة والابتكار . ووجهت العلامة اهتمامها على الدوام على احتلال مركز الصدارة، وهو ما نجحت في تحقيقه عبر تقديم أول هاتف ذكي مزود بكاميرا دوارة في عام 2013، فضلاً عن إطلاق أنحف هاتف ذكي في عام 2014، كما كانت أول شركة تقدم تكنولوجيا بيريسكوب في كاميرا الموبايل، أتاحت لها تقديم خاصية التقريب خمس مرات وتطوير أو هاتف ذكي تجاري متوافق مع شبكات اتصالات الجيل الخامس في أوروبا .

وتحتل أوبو اليوم المرتبة الرابعة بين علامات الهواتف الذكية، عبر الأجهزة الذكية وواجهة المستخدم ColorOS وخدماتها الإلكترونية مثل أوبو كلاود وأوبو+.

وتقدم أوبو خدماتها ومنتجاتها في أكثر من 40 دولة، كما تدير ستة معاهد للأبحاث وخمسة مراكز للبحث والتطوير موزعة في مختلف أنحاء العالم، من سان فرانسيسكو غرباً وصولاً إلى شنجن شرقاً. كما افتتحت الشركة مركزاً دولياً للتصميم في لندن، وتلعب هذه المراكز كافة دوراً محورياً في ابتكار أحدث الحلول التقنية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الهواتف الذكية وقطاع الاتصالات الذكية.

لمحة عن أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا

دخلت أوبو سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2015، عبر تأسيس مكتب إقليمي لها في العاصمة المصرية، القاهرة. وبعد النجاح الكبير الذي حققته مبيعات الشركة خلال عامها الأول من وجودها في القاهرة، أطلقت أوبو خطط توسع طموحة في المنطقة، حيث أطلقت عملياتها في سلطنة عمان في عام 2019. تتمتع أوبو حالياً بحضور فعلي في أكثر من 13 سوقاً في المنطقة، بما فيها مصر والجزائر وتونس والمغرب والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين وكينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وشرق المتوسط.

وسعياً لتعزيز حضورها في المنطقة وتماشياً مع استراتيجيتها لتكييف منتجاتها مع متطلبات الأسواق المحلية، زادت أوبو من استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تأسيس معمل في الجزائر في عام 2017. وأصبحت الشركة بذلك أول علامة تجارية صينية تؤسس منشأة صناعية في منطقة شمال أفريقيا. وعملت أوبو على تطوير وتحسين منتجاتها بناء على متطلبات الجمهور المستهدف وآرائه في كل منطقة، كما حرصت دوماً على تخصيص حملاتها الترويجية وفقاً للثقافة المحلية، وما يناسب فئة المستهلكين الشباب في كل دولة. كما تحرص الشركة على الدوام على العمل مع فرق محلية للتعرف بشكل أفضل على المستهلكين المحليين وتوفير خدمات على أعلى مستوى من الجودة.

وبدأت أوبو خلال العام الماضي بتعديل خط منتجاتها بما يتلاءم مع منطقة الشرق الأوسط تحديداً، حيث أطلقت هاتفها الذكي الرائد ضمن سلسلة أوبو فايند X وطرحت سلسلة هواتف أوبو رينو . وستواصل أوبو تطوير خط منتجاتها المحلية لتوفير المزيد من سلاسل الهواتف الممتازة للمستهلكين في المنطقة.

وتعمل أوبو، انطلاقاً من مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، على اتباع أعلى معايير الاستدامة للحفاظ على البيئة لأجيال المستقبل، وسعت إلى إحداث تغييرات إيجابية عبر إطلاق مبادرات اجتماعية وإنسانية محلية، فضلاً عن الحملات الخيرية.

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