‫موزيرMOSER في أسبوع دبي للتصميم: عرض ثنائي لنقّاش ماهر وصقر

براغ ودبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 نونبر/تشرين الثاني 2022 / PRNewswire / — على مدار الـ 165 عامًا الماضية، تحمل شركة موزير Moser لتصنيع الزجاج اسم مؤسسها – لودفيغ موزير. جميع منتجات الشركة المصنوعة يدويًا مصنوعة من الكريستال الخالي من الرصاص عالي الجودة من قبل صانعي الزجاج الرئيسيين ويتم بيعها محليًا وخارجيًا. تعد موزير Moser بفضل نجاحها الدولي، واحدة من المصدرين الرئيسيين في التشيك www.moser.com .

تفتح شركة موزير Moser لتصنيع الزجاج حقبة جديدة في معرض داون تاون ديزاين (من 9 إلى 12 نونبر/تشرين الثاني 2022) في أسبوع دبي للتصميم، وهو أكبر حدث متعلق بالتصميم في الشرق الأوسط. يعد العرض غير العادي للشركة المصنعة للزجاج البلوري التشيكي التقليدي عرضًا مثيرًا. عرض لإنتاج الزجاج المصنوع يدويًا يضم نقاشًا ماهرًا وصقرًا حيًا.

في داون تاون ديزاين، تركز موزير Moser على فن صناعة الزجاج يدويًا. تشترك تقنيات صقل الزجاج الرئيسية – القطع والنقش – في شيء مشترك: ساعات من العمل الدقيق والصبور. “إن صقل الزجاج الخاص بنا يمر بمرحلتين. الأولى تركز على العملية الشاملة لإنشاء إناء مقطوع. والثانية يتم القيام بها في الوقت الفعلي في جناحنا، وتقدم للزائرين تجربة غير عادية”، كما يقول جان بليتشاك، المدير الفني الجديد لموزير Moser .

يعرض الجناح سبع خطوات أساسية للإنتاج المطلوب للمزهرية الجديدة “الأناناس The Pineapple ” التي صممها لوكاس جابوريك. يعكس القطع الرأسي المتقن لهذا الجسم البلوري مهارة صانعي الزجاج من موزير Moser . تتميز المرحلة الثانية بتقديم النقش، وهي أصعب تقنية لصقل الزجاج موجودة حاليا. يستعرض راديك سفوبودا، خبير النقش، مهاراته على طاولة مصممة خصيصًا لهذا الحدث. يوجد صقر حي في المنصة ويمكنه مشاهدة سفوبودا وهو ينقش صورة الطائر على جسم زجاجي. تم إحضار الصقر إلى الفعالية برخصة خاصة ويرافقه صقار. سيتم تلبية جميع المتطلبات التي تعكس احتياجاتها.

موزير Moser هي علامة تجارية تقليدية يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر ودائمًا ما كان لها القدرة على جذب عشاق الزجاج وتحديد اتجاهات صناعة الزجاج. تتمثل المهمة الرئيسية للمدير الفني الجديد، في ضمان استمرار شركة الزجاج التشيكية في إثارة إعجاب الناس في القرن الحادي والعشرين. يقول جان: “يمثل تركيب موزير Moser الفريد في داون تاون ديزاين بداية رحلتنا من علامة تجارية تقليدية إلى علامة تجارية جديدة نابضة بالحياة ومتطورة، تحكي قصصًا ملهمة “.