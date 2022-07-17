‫ موريا تُطلق المشروع السكني الأول من نوعه ‘فنار فيوز’

سيثري المشروع الجديد القطاع العقاري في محافظة ظفار بفرص استثمارية واعدة

مسقط، عمان, 17 يوليو / تموز 2022 /PRNewswire/ —

أعلنت موريا، الشركة الرائدة في تطوير أكبر المشروعات السياحية المتكاملة وأكثرها تنوعاً في سلطنة عُمان، عن إطلاق المشروع السكني ‘فنار فيوز’ ليكون الأول من نوعه بما يوفره من فرص استثمارة مميزة في قلب مشروع ‘هوانا صلالة’. و يُبرز المشروع السكني مفهوماً جديداً للحياة الفاخرة بإطلالات بحرية خلابة ويتيح أمام قاطنيه الوصول مشياً إلى قائمة متكاملة من المزايا والمرافق، بما في ذلك فندق ومساكن فنار والشاطئ والمرسى، وغيرها الكثير. كما، وسيوفر المشروع أمام المشترين قيمة أكبر لعقاراتهم مع تشكيلة من الخيارات الاستثمارية بعوائد مرتفعة في السوق العقاري المتنامي طوال العام.

هذا، ويُقدم ‘فنار فيوز’ تشكيلة محدودة من الوحدات بمساحات متفاوتة تتراوح بين خيارات التاون هاوس، وفلل متصلة ومنفصلة بغرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم تم تجهيزها بأثاث عصري، جميعها تضم أحواض سباحة بإطلالات مباشرة على البحيرات. ويتيح المشروع السكني أمام قاطنيه الاستمتاع بنمط حياة عصري بطابع المنتجعات في مجمع ‘هوانا صلالة’ السياحي المتكامل، غضافة إلى إمكانية استخدام تشكيلة من المرافق العالمية كأحواض السباحة والشاطئ والمرافق الرياضية ومركز الأعمال في فندق ومساكن فنار، بجانب الحصول على خصومات حصرية لمطاعم الفندق. ويمكن للمشترين الأجانب التقدم بطلب الحصول على إقامة عائلية مدى الحياة والاستمتاع بعطلات لا تنسى على مدار العام.

وتعليقاً على ذلك، قال سيف الخولي، رئيس التطوير في شركة موريا للتنمية السياحية: “في ظل النمو المتسارع الذي تشهده محافظة ظفار كوجهة سياحية مميزة وبسوق عقاري متنامي، يوفر مشروعنا السكني الجديد ‘فناز فيوز’ فرصاً استثمارية مميزة. وكونه المجمع السكني الأول من نوعه في المحافظة، يتوسط ‘فنار فيوز’ قلب ‘هوانا صلالة’ ويتيح أمام قاطنيه الوصول إلى تشكيلة من المرافق المختلفة يشملها الاستفادة مما يقدمه فندق ومساكن فنار أيضاً”. وأضاف: “جاء المشروع ليكون أحدث إضافة إلى سلسلة مشاريعنا العقارية المتنامية، ولقد حرصنا على تصميمه وتطويره لتزويد القاطنين والملاك بأعلى مستويات الرفاهية مع إضافة أكبر قيمة لعقاراتهم مع تشكيلة من خيارات الاستثمار بعوائد مرتفعة”.

وبموقعه المميز في قلب محافظة ظفار، يجمع مشروع ‘هوانا صلالة’ بين مرافقه عالمية المستوى ونمط الحياة العصري بطابع المنتجعات. ويقدم المشروع مجموعة من الخيارات للمعيشة والاستثمار عبر تشكيلة من الوحدات بنظام التملك الحر. ويمتد المشروع على مساحة 13.6 مليون متر مربع وينفرد بشواطئه الرملية الممُتدة على مساحة 7 كيلومترات تزينها نخيل جوز الهند. ومن خلال أكثر من 1,100 غرفة فندقية وأول حديقة ألعاب مائيّة في عمان ومرسى داخليًا للقوارب بـ 170 مرفأ، ومجموعة متنامية من مرافق التسوق والمطاعم والمقاهي العالمية، يُعد مشروع هوانا صلالة ملاذاً نابضاً بالحياة للضيوف من مختلف أنحاء العالم لاكتشاف الطبيعة العُمانية البكر والمساحات الخضراء وتجربة المعنى الحقيقي للحياة العصرية جيلاً بعد جيل.

جديرٌ بالذكر أن شركة موريا، مُطور مشروع ‘هوانا صلالة’، تجمع بين الخبرة المحلية والعالمية، فهي شراكة بين مجموعة عُمران، الذراع التنفيذي لتنمية القطاع السياحي في سلطنة عُمان، وشركة أوراسكوم القابضة للتنمية، المشهورة عالميًا في تطوير المُدن والمجمعات المتكاملة.

معلومات للمحرر:

موريا

تجمع شركة موريا بين الخبرة العالمية والمحلية، حيث تمثّل شراكةً بين أوراسكوم القابضة للتنمية، وهي شركة دولية رائدة في إنشاء الوجهات السياحية المتكاملة بحصة قدرها (70%)، وشركة عُمران، وهي ذراع التنمية السياحية في الحكومة العُمانية بحصة قدرها (30%). ومنذ تأسست الشركة عام 2006 وهي تحقق أداءً ماليًا وتجاريًا متميزًا، باستثمارات تزيد قيمتها عن 750 مليون دولار في تطوير أشهر المجمعات السياحية المتكاملة في عمان، لتلقي الضوء على تاريخ وثقافة السلطنة وتبرز الجمال الطبيعي الذي تتميز به. ‘ لعمان نبني لنثري مجتمعاتنا’ هي الاستراتيجية التي تتبعها موريا في محفظة مشاريعها التي تشمل ‘هوانا صلالة’ و’جبل سيفة’ و’جزيرة السودة’ التي تقع قبالة الساحل الجنوبي لمُحافظة ظفار على مياه المُحيط الهندي.

يقع مشروع هوانا صلالة في مُحافظة ظفار، الوجهة الاستوائية الوحيدة في شبه الجزيرة العربية في الجنوب الشرقي للسلطنة، ويمتد على مساحة 13.6 مليون متر مربع. وسيتضمن هذا المشروع السياحيّ المُتكامل سبعة فنادق، يعمل منها حالياً كلاً من فندق فنار والذي يضم 577 غرفة، ومنتجع صلالة روتانا ذي الـ 422 غرفة، وفندق جويرة بوتيك بـ 82 غرفة، إضافة إلى ‘صولي لودج’ الذي يتضمن 19 كوخاً مطلاً على الشاطئ، ليبلغ إجمالي الغرف الفندقيّة الفاخرة المتاحة في هوانا صلالة حتى اليوم ما يُقارب 1,100 غرفة. كما يتضمن المشروع ,هوانا بارك’ وهي أول حديقة ألعاب مائيّة في عمان، ومرسى داخليًا للقوارب بـ 170 مرفأ، وعقارات سكنية بنظام التملّك الحرّ وهي متاحة للتمليك والإيجار، إضافة إلى مجموعة من مرافق التسوق والمطاعم والمقاهي العالمية.

هذا ويبعد مشروع جبل السيفة عن العاصمة مسقط 40 دقيقة وتقدر مساحته الإجمالية بـ 6.2 مليون متر مربع. ومن المقرر أن يتضمن خمسة فنادق عالمية يعمل منها حالياً فندق سيفاوي بوتيك وبه 68 غرفة، كما يضم عقارات بنظام التملك الحرّ، ومرسى داخليًا يضم 84 مرفأ ومجموعة كبيرة من المحلات التجارية، والمطاعم والمرافق الترفيهية، فضلاً عن ملعب جولف بـ 9 حفر من تصميم شركة ‘هارادين جولف’ وفقًا لمعايير بي جي إيه العالمية، وهو أول ملعب جولف في مسقط يتيح للاّعبين الاستمتاع بالمناظر الخلابة للبحر والجبل معاً أثناء اللعب.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1860602/Muriya_Fanar_ Views.jpg

وللمزيد من المعلومات حول مشروع ‘فنار فيوز’ السكني، يمكن الاتصال على الرقم +968 2464 555 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني sales@muriya.om.

