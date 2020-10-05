موبايلي وساب والمراعي ومجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية يحصدون جوائز الفئة الرقمية

عملاء إنستنكتيف بارتنرز يهيمنون على جوائز الفئة الرقمية خلال المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 5 سبتمبر 2020: هيمن عملاء شركة إنستنكتيف بارتنرز، الشركة العالمية الرائدة والمتخصصة في مجال الاتصالات الاستراتيجية والاستشارات، بما في ذلك شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) والبنك السعودي البريطاني وشركة المراعي ومجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، على جوائز الفئة الرقمية خلال مؤتمر وحفل توزيع جوائز جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط لعام 2020. وجاءت شركة موبايلي في المركز الأول كأفضل تقرير سنوي رقمي، تلاها كلٍ من البنك السعودي البريطاني وشركة المراعي في المركز الثاني والثالث. كما احتلت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية المرتبة الثانية لأفضل برنامج رقمي لعلاقات المستثمرين

ويعد مؤتمر وجوائز جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط حدثاً إقليمياً بارزاً بالنسبة لقطاع علاقات المستثمرين، حيث يحتفي المؤتمر بأفضل ممارسات علاقات المستثمرين من قبل المصدّرين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وركزت شركة إنستنكتيف بارتنرز هذا العام بشكل كبير على الأنشطة الرقمية لعملائها، والتي أثبتت قيمتها مع الحاجة إلى عقد اجتماعات الجمعية العمومية افتراضياً وزيادة نشاطات الاتصال الرقمية، وذلك نتيجةً لجائحة كوفيد 19. ويحول عدد متنامي من الشركات في كل عام تركيزها إلى إعداد التقارير وخدمات علاقات المستثمرين الرقمية، حيث من المحتمل أن تؤدي ظروف السوق في العام 2020 و 2021 إلى تسريع هذا التوجه.

وعن هذه الجوائز، قال محمد الجبالي، المدير العام التنفيذي لعلاقات المستثمرين والشؤون المالية في موبايلي: “لقد أدركنا أن التحول نحو الخدمات الرقمية أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى. لذا، كان من الضروري بالنسبة لنا دمج هذه الخدمات في كافة جوانب أعمالنا، بما في ذلك علاقات المستثمرين. نحن فخورون بحصولنا على جائزة أفضل تقرير سنوي رقمي في منطقة الشرق الأوسط، ونود أن نشكر شركائنا في إنستنكتيف بارتنرز على دعمهم. كما أتوجه بالتهنئة لجميع الشركات الزميلة من المرشحين والفائزين”.

ومن جهته، قال فارس الشريف، رئيس علاقات المستثمرين والتقارير التنظيمية والامتثال الضريبي في البنك السعودي البريطاني: “تعكس هذه الجائزة القيمة التي يوليها البنك لمساهميه ومجتمع الاستثمار في سعينا لصياغة الاستراتيجية والأداء بشفافية. نحن فخورون بهذا التكريم وبالتقدم الذي أحرزناه، بالإضافة إلى كوننا في القائمة المختصرة لأفضل التقارير السنوية المطبوعة. يعتبر نجاحنا في الفئة الرقمية أمراً مهماً وذو طابع خاص وتأكيداً على أن التميز الرقمي أحد العوامل التمكينية الرئيسية لاستراتيجية مصرفنا”.

تجدر الإشارة إلى أن شركة إنستنكتيف بارتنرز قدمت الدعم لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية لتأسيس قسم علاقات المستثمرين وبناء برنامج شامل ومؤثر يحقق القيمة لأصحاب المصلحة. وتضمن عمل إنستنكتيف بارتنرز على قنوات علاقات المستثمرين الرقمية الخاصة بالمجموعة دعم تطوير موقع إلكتروني متكامل لعلاقات المستثمرين، بالإضافة إلى مبادرات إشراك المستثمرين عبر مجموعة من القنوات الافتراضية وتطوير علاقات الشراء والبيع وإدارتها. وحصلت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية على المرتبة الثانية لأفضل برنامج رقمي لعلاقات المستثمرين.

ومن جانبها، اختتمت سامانثا بارتل، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري في إنستنكتيف بارتنرز: “أود أن أعرب عن امتناني لجميع أعضاء لجنة التحكيم والمتحدثين وكل من ساهم بجعل المؤتمر الافتراضي حقيقةً واقعة في ظل هذه الأوقات الصعبة التي نمر بها. والأهم من ذلك، أود أن أوجه تهانينا في إنستنكتيف بارتنرز لجميع الشركات التي قدمت أعمالها وعرضت جهودها وإنجازاتها. نحن فخورون جداً بالعمل مع هؤلاء العملاء المتميزين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما نفخر بمساهمتنا في النجاح الذين حققوه في السعي لتحقيق أفضل الممارسات في علاقات المستثمرين. أعتقد أن شركات موبايلي والمراعي والبنك السعودي البريطاني ومجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية جميعها تستحق وبجدارة هذه الجوائز، ولا شك بأنهم سيحققون المزيد من الإنجازات في المستقبل”.

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نبذة عن إنستنكتيف بارتنرز:

” إنستنكتيف بارتنرز” هي شركة استشارات دولية رائدة في مجال اتصالات الأعمال، تشمل خبراتها مجالات أسواق رأس المال، وتطوير المحتوى الإبداعي، وتفعيل مشاركة الأطراف الفاعلة وطرح الأفكار المبتكرة وإجراء الأبحاث. الشركة متخصصة في إدارة السمعة والتأثير والمشاركة، وتعمل مع مجموعة واسعة ومعقدة من العملاء تجمع بين الرؤى العميقة ورواية القصص المحتوى الإبداعي لتغيير السلوكيات والعواطف والتصورات. يعمل في الشركة حالياً أكثر من 320 موظف في 12 مكتبًا موزعة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية.

وبوصفها واحدة من شركات الاستشارات الأسرع نمواً، ففي العام الماضي وحده، فازت إنستنكتيف بارتنرز أو تم إدراجها في قائمة المرشحين لأكثر من 30 جائزة. وتشمل الجوائز أفضل وكالة علاقات عامة للعامين 2017 و2018 في حفل توزيع جوائز PR Week العالمية، وأفضل وكالة كبرى للاستشارات للعام 2018 في حفل توزيع جوائز CIPR للتميز، وجائزة وكالة المدينة للعام 2017 في جوائز EMEA SABER، ووكالة المدينة في حفل توزيع جوائز PRCA City and Financial لعامي 2016 و2017. كما فازت إنستنكتيف بالميدالية الذهبية في أسبوع العلاقات العامة لأفضل أماكن العمل للعام 2018 لوكالة كبيرة، وتم تسميتها من قبل بورصة لندن كواحدة من الـ 1000 شركة ملهمة في بريطانيا.www.instinctif.com

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