مهرجان هابانوس الثاني والعشرين يستهل فعالياته 

تشمل العلامات التجارية للسيجار التي ستكون محط الأنظار خلال المهرجان: بوليفار ومونت كريستو وروميو وجولييتا.

كما يحتفي المهرجان بالذكرى رقم 30 لإصدار الشركة من سيجار لا كازا دل هابانو.

هافانا، 13 من فبراير 2020 /PRNewswire/ — تستضيف هافانا مهرجان هابانوس الثاني والعشرين، وهي أهم فعالية دولية لاستضافة عشاق أفخر أنواع التبغ على مستوى العالم من إنتاج شركة هابانوس ، وتُقام خلال الفترة من24 إلى 28 من فبراير الجاري. يشهد هذه الفعالية عشاق هذا المنتج من جميع أنحاء العالمحيث تتجه الأنظار نحو العلامات التجارية الشهيرة لسيجار هابانوس، وهي: بوليفار ومونت كريستو وروميو وجولييتا.

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سوف يستمتع الحضور القادمون من أكثر من 60 دولة ببرنامج شامل يزخر بالأنشطة التي صُمِّمت لاستكشاف بعض جوانب ثقافة هابانوس، حيث تنطوي نلك الفعاليات على: جولات تتعلق بالمزروعات في منطقة بارتيدو، سان انطونيو دل لوس بانوس بمقاطعة أرتميسا، وجولات عن مصنعي لاكورتونا وبارتاجاس للتعرف بصورة أكبر على عملية الإنتاج المتبعة في هابانوس ضمن كامل سلسلة القيمة.

وسوف يمثل المعرض التجاري، لا سيما أمسية الترحيب، الفعالية الافتتاحية لمهرجان هابانوس رقم 22. يمثل هذا المعرض التجاري نقطة الملتقى والتفاعل بالنسبة للمشتغلين بصناعة التبغ على مستوى العالم، وفي هذا الإطار تعمل أمسية الترحيب، التي تُقام بنادي كلوب هابانا، على التعبير عن التقدير الذي تستحقه علامة “بوليفار” التجارية مع عرض إصدارها من سيجار “بوليفار ريزيرفا كوسيتشا” الذي طُرح عام 2016.

كما يضم برنامج المهرجان جلسات عملية وكلمات يلقيها أشهر خبراء التبغ في عالم هابانوس ممن يلتقون خلال الندوة الدولية التي تُقام يوم الأربعاء الموافق26 من فبراير. وفي ظل النسخة الثانية والعشرين من مهرجان هابانوس، يُقامتحدي هابانوس العالمي للعام الثالث على التوالي.

وأما الأمسية المخصصة للاحتفالبالذكرى رقم 30 لإصدار العلامة التجارية “لا كازا دل هابانو”والذكرى 85 لإصدار العلامة التجارية “مونت كريستو” فسوف تُقام بقاعة استقبالات “El Laguito” يوم الأربعاء الموافق 26 من فبراير، مع حفل عشاء لنحو 550 ضيفًا ليستمتعوا بأرقى وأفخر أنواع السيجار في العالم.

وأما في يوم 28 من فبراير، فسوف يكون الحفل الساهر المخصص للاحتفاء بالعلامة التجارية “روميو وجولييتا” هو الحفل الختامي الكبير للمهرجان. كما نُختتم تلك الأمسية بتقديم جوائز هابانوس ومزاد “Humidors” التقليدي، الذي تُخصص عوائده لنظام الصحة العامة في جمهورية كوبا.

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