‫مهرجان تنوين لمؤسسة إثراء يعود لعامه الخامس ويستكشف القوة الإبداعية للتعاون 

الظهران، المملكة العربية السعودية، 15 تشرين الأول/أكتوبر 2022 / PRNewswire / – أعلن مركز الملك عبد العزيز للثقافة العالمية (إثراء) عن إطلاق الإصدار الخامس من مهرجان تنوين، وهو مهرجان موسمي سنوي للمركز مخصص للإبداع، بدعوة المبدعين والمهنيين والطلاب الفضوليين، وغير ذلك، لاستكشاف الإبداع والابتكار تحت شعار “تعاون لتوجد”، الذي ستشارك فيه مجموعة عالمية مثيرة في الفترة من 27 تشرين الأول/أكتوبر – 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

ويتضمن هذا الإصدار من المهرجان 26 متحدثًا، و 7 ورش عمل، و 5 دروس رئيسية، و 18 محادثة وجلسة، ومركز تنوين الذي يتضمن 4 محطات خبرة عملية، و 3 تركيبات، و 5 تجارب غامرة، وعرضا للخريجين، وجلسات استشارية فردية للمهنيين الطموحين و 5 من مشاريع تحدي تنوين لهذا العام. المتحدثون الرئيسيون هم المؤسس المشارك لشركة إلكترونيك آرتس، ديف إيفانز، وأستاذ التصميم في جامعة ستانفورد، بيل بورنيت، والأب المؤسس للصناعة الإبداعية السعودية، وكسورا الخطيب، المؤسسة المشاركة لشركة ريبوك، وفضائي الصوت ريبس وان، والمهندسة الحضرية الخضراء هدى الشكعة، والمهندس المعماري المخضرم للهواء ألان باركنسون. ومن أبرز المشاركين في المهرجان أيضاً: الأميرة نورة الفيصل، داعية التصميم السعودية الرائدة، المصمم التعاوني للعلامة التجارية رامي عفيفي، وأسطورة الرسوم الحائطية كارلوس ماري، ومعالج المواد المعمارية ماركوس فار، ومساهمات الشركاء بما في ذلك أكاديمية ورقمنة المسرح بدعم من معهد غوته، كما والفنان ارني هندريكس المدعوم من سفارة هولندا.

تحت مظلة “التعاون”، يتناول مهرجان تنوين 2022 الحاجة إلى عملية تعاونية إبداعية للثقافات، مع الطبيعة، من خلال التكنولوجيا والمجتمع. يستكشف مسار “عمل الإبداع” طرقًا جديدة للتعاون الإبداعي من خلال عمليات الانتقال المبتكرة للعلامة التجارية، بينما يغوص مسار “التصميم والاتصالات” عميقا في من يتعاونون ومع من لتضخيم والوصول عبر الثقافات والجماهير. يستهدف المسار الثالث المهندسين المعماريين والمصممين الذين يبنون الجيل القادم من المساحات والمنتجات.

كما سيتم عرض أفضل المشاريع في مسابقات تنوين، المصممة لإنتاج حلول عملية لقضايا العالم الحقيقي مع تعزيز التفكير التصميمي والابتكار، إلى جانب “معرض غراد” لتنوين الذي يضم بعضًا من أفضل المواهب التصميمية الشابة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت نورا الزامل، رئيسة البرامج في إثراء: “تم تصميم تنوين للاحتفال واستكشاف وإلهام العملية الإبداعية من خلال التواصل.” “نحن متحمسون للعودة هذا العام بموضوع يبرز أهمية التعاون: يتطلب التعاون القدرة على التبصر والتفكير والتعاون في السعي لتحقيق مساع إبداعية جديدة.”

منذ إنشائه، استقبل مرجان تنوين ما يقرب من 200000 زائر. للحصول على معلومات حول برامج إثراء وتنوين الحالية، يرجى زيارة www.ithra.com .

للتواصل: نور الدجاني، nour.aldajani@aramco.com ، نورا الحارثي ، دميا عبدي ، هديل عيسى hadeel.eisa@aramco.com