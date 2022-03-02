من منطلق اهتمامها بجودة الحياة في التطوير العقاري في السعودية “دهانات الجزيرة” شريك الحلول الإنشائية في “منتدى مستقبل العقار”

الرياض، المملكة العربية السعودية2 مارس / آذار 2022/PRNewswire/ — شاركت “دهانات الجزيرة“، الشركة السعودية الرائدة في مجال الدهانات، والألوان، والحلول الإنشائية، في منتدى “مستقبل العقار” الذي أقيم مؤخراً على مدار يومين بفندق فورسيزونز، في مركز المملكة بمدينة الرياض، وذلك بصفتها “شريك الحلول الإنشائية”.

تأتي هذه الشراكة لمنتدى “مستقبل العقار” من منطلق اهتمام شركة “دهانات الجزيرة” في رفع معدّل جودة الحياة في التطوير العقاري، سواءً في رفع معدل الأمان والسلامة في المباني، أو في رفع معدل الجماليات على المباني وإخفاء التشوه البصري، حيث عرضت الشركة خلاصة ما وصل إليه فريقها من الباحثين والخبراء في هذا المجال، وقدّمت حلولاً إنشائية مبتكرة للمطورين العقاريين، مثل الدهانات الخالية من الانبعاثات، والدهانات المقاومة للحريق، والعوازل الحرارية والمائية المبتكرة، ومنتجات أخرى لمعالجة التشققات والثقوب في الجدار.

وبهذا الصدد، علّق الأستاذ عبد الله بن سعود الرميح، الرئيس التنفيذي لـ “دهانات الجزيرة”، قائلاً: “مازال يوجد مجال رحب للرفع من جودة التطوير العقاري في السعودية، وقد جاء هذا المنتدى في وقته ليكون محفلاً جامعاً، وحلقة وصل بين سائر الأطراف المعنيّة في مجال التطوير العقاري، للارتقاء بهذه الصنعة إلى مستويات تتوافق، بل وقد تتخطى، المعايير العالمية، لترضي جودة الحياة التي يبحث عنها المواطن السعودي؛ ومشاركتنا في هذا المنتدى نابعة من إيماننا العميق بقدراتنا، وبالتعاون مع المشاركين، على تقديم أفضل جودة يستحقها أبناء الوطن وبأسعار تنافسية في السوق”.

شارك في منتدى مستقبل العقار، عدد من كبار المسؤولين في كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الاستثمار، ومجلس الشورى، وصندوق التنمية العقارية، والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، والهيئة السعودية للمقاولين، إلى جانب خبراء ومتحدثين لهيئات وجهات إقليمية ودولية.

وتطرّق المنتدى إلى عدة محاور مهمة في مجال التطوير العقاري، منها أثر التوجهات التنظيمية والتشريعية على القطاع العقاري، ومدن المستقبل والتنمية العمرانية، والمدن الذكية والاستدامة، ورفع مستوى الجودة والسلامة في تقنية البناء، وجودة الحياة في التطوير العقاري.

يشار إلى أن منتدى مستقبل العقار شكّل فرصة لمناقشة حاضر ومستقبل القطاع العقاري في المملكة، وتشريعاته وتنظيماته، ومدى أثرها على هذا القطاع، الذي يصنّف ضمن طليعة القطاعات الاقتصادية ويعوّل عليه كثيراً في المستقبل، حيث يُعدّ المنتدى فرصة نادرة للاطلاع على نتائج الدراسات المتعمقة للقطاع العقاري، والأرقام المرتبطة بمعدلات الطلب على الإيجار، والتملـك، ومصادر هـذا الطلب، في الداخل والخارج، وناقش المتحدثون من داخل وخارج المملكة، مجموعة مـن الآراء حول القوانين، والتشريعات، ومدى قدرتها على إدارة المخاطر باحترافية ومهنية، والتحديات

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