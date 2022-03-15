‫من حبوب غويا إلى حبات مسابح الصلاة، يتوجه الرئيس التنفيذي لشركة غويا بوب أونانو إلى بولندا حاملاً معه هدية خاصة ملؤها الإيمان والصلاة والأمل إلى شعب أوكرانيا

مدينة جيرسي، نيوجيرسي, 15 مارس 2022/PRNewswire/ — تحولت مكالمة هاتفية واحدة وعرض مسبحة واحدة من شانون هاس من سان أنطونيو بولاية تكساس إلى تبرع بآلاف وآلاف مسابح الصلاة من مجتمع المصلين على أمل أن تتمكن غويا من إيصال معجزة المسابح لشعب أوكرانيا. وجاء رد بوب أونانو بأنه وفريقه سيقومون شخصيًا بتسليم المسابح. وسيُقام قداس خاص في بولندا لمشاهدة هذه الهدية الرائعة من الحب والإيمان والأمل المقدمة من شعب الولايات المتحدة.

وقال بوب أونانو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة غويا للأغذية «الظلمة هي غياب النور والشر هو غياب الله. ومع هذه الهبة المعجزة من المسابح من منارات النور مع الصلاة والحب والأمل سنخترق الظلام ونلهم قادة عالمنا لرفض الشر والاقتراب أكثر من الله»

وبهذه المساعدة من مهمة التمكين العالمية ( Global Empowerment Mission ) المقدمة من شركة غويا للأغذية، من خلال غويا يوروبا، ومنشآتها الأوروبية في إسبانيا، ومبادرة غويا غيفز للعطاء ( Goya Gives ) العالمية، ستستمر الشركة في توزيع مئات الآلاف من الكيلوغرامات من الطعام والماء والإمدادات حسب الحاجة إلى أوكرانيا وبولندا، حيث يفر العديد من اللاجئين. ومع إهداء هذه المسابح من الأمريكيين المخلصين، تسعى غويا لتحقيق مهمة غويا كيرز ( Goya Cares ) لتغذية الروح.

ولمزيد من المعلومات عن مبادرة غويا غيفز، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

www.goya.com

عن شركة غويا للأغذية : تأسّست شركة غويا للأغذية في عام 1936، وهي أكبر شركة أغذية في الولايات المتحدة مملوكة لعائلة أمريكية من أصل إسباني؛ وقد رسخت مكانتها كشركة رائدة في تقديم مجموعة متنوعة من الأطعمة والتوابل اللاتينية. وتقوم الشركة بتصنيع وتغليف وتوزيع أكثر من 2500 منتج غذائي عالي الجودة مُصنّع بمكونات أصلية من إسبانيا ومنطقة البحر الكاريبي والمكسيك وأمريكا الوسطى والجنوبية. وتستخدم شركة غويا في تصنيع منتجاتها تقاليد الطهي الخاصّة بالمجتمعات الإسبانية حول العالم إضافة إلى مزيج من المكونات الأصلية والتوابل ذات النكهات القوية والتحضير المتميّز، وهو ما يجعل منتجاتها مثالية لجميع الأذواق وجميع موائد الطعام. لمزيد من المعلومات عن شركة غويا للأغذية، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: ‎www.goya.com ‏.لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

ناتالي جي مانيسكالكو

845.659.6506 / natalie@retromedianyc.com

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