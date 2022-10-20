‫من المنجم إلى دار سك العملة:  دار سك العملة الملكية الكندية تقدم أول قطعة نقدية ذهبية منفصلة تمامًا من منجم فردي

شركة أغنيكو إيغل في منجم ميلادين في إقليم نونافوت الكندي

أوتاوا، أونتاريو، 20 تشرين الأول/أكتوبر 2022 / PRNewswire / — استجابة لطلب السوق المتزايد لمزيد من الشفافية في منشأ المعادن الثمينة، ولإبراز قدراتها التنقية المتطورة باستمرار، تقدم دار سك العملة الملكية الكندية أول عملة من السبائك الذهبية من مصادرها بالكامل من منجم واحد. قطعة العملة الذهبية بقيمة 50 دولارا كنديا للعام 2022 بوزن أوقية والمكونة من الذهب الخالص بنسبة 99.99% على شكل ورقة القيقب استخرجتها شركة أغنيكو إيغل في منجم ميلادين في نونافوت (كندا) وتم صقلها بخبرة من قبل دار سك العملة الكندية، بموجب بروتوكول فصل صارم. ستتوفر عملة السبائك الذهبية المميزة هذه قريبًا من خلال شبكة موزعي السبائك الرسميين التابعة لدار سك العملة الكندية.

“لطالما وثق مستثمرو المعادن الثمينة في دار سك العملة الملكية الكندية من حيث نقاء منتجات سبائكها الرائدة في السوق وأمانها. وباعتبارها مصفاة توصيل جيدة ومعتمدة من أل بي أم أيه، يمكن لهؤلاء المستثمرين أيضًا الاعتماد علينا في الحصول على الذهب والفضة بشكل مسؤول”، كما قالت ماري ليماي، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمؤسسة سك العملة الملكية الكندية. “من خلال إطلاق عملة معدنية جديدة مصنوعة من الذهب الخالص تم الحصول عليها بالكامل من منجم ميليادين التابع لشركة أغنيكو إيغل، فإننا نظهر أيضًا للسوق أنه يمكننا تقديم السبائك بأعلى قدر ممكن من السلامة، ما يضمن أنها مستخرجة من منجم كندي واحد.”

وقال عمار الجندي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أغنيكو إيغل “تفخر أغنيكو إيغل بكونها الشريك المختار كمصدر موثوق به للذهب المنتج بشكل مسؤول لعملة السبائك الذهبية المنجمية الأولى من نوعها في دار سك العملة الملكية الكندية. لقد بنينا ثقافة قوية للسلوك المسؤول وقمنا بتطوير الموارد المعدنية الكندية بمسؤولية في نونافوت لأكثر من 13 عامًا. نحن نسعى جاهدين لنكون صاحب عمل جيد وجارًا جيدًا ونحن فخورون بالقيمة التي نقدمها للمجتمعات المحلية والمجتمع بشكل عام. نعتقد أن التعدين، عندما يتم بشكل صحيح، يمكن أن يساهم في بناء عالم أفضل.”

يتضمن الوجه الآخر لأول قطعة عملة من الذهب الخالص المستخرجة من منجم واحد من دار سك العملة الكندية، نقشًا تفصيليًا لوالتر أوت لورقة القيقب السكري، وهي السمة المميزة لعائلة عملات أوراق القيقب من دار سك العملة الكندية من عملات السبائك المعدنية. هذا التصميم المركزي محاط أيضًا بمجموعة من الخطوط الشعاعية الدقيقة. تظهر تحتها علامة أمان على شكل ورقة القيقب منقوشة بدقة تحتوي على نقش للرقم “22”، يظهر فقط بفضل التكبير، للإشارة إلى سنة إصدار العملة. وبجوار ميزة الأمان، توجد علامة سرية ليد تحتضن كرة أرضية، ترمز إلى وحدانية المصدر للعملة الذهبية الخالصة بنسبة 99.99٪. العملة محمية أيضًا بتقنية Bullion DNA TM .

يتم تقديم هذه القطعة في عبوة على شكل بطاقة ائتمان تتضمن شهادة نقاء موقعة من رئيس مختبرات فحص المعادن في دار سك العملة الكندية.

منذ تأسيسها في العام 1957، نمت أغنيكو إيغل التي تتخذ من كندا مقرا لها لتصبح أكبر شركة تعدين للذهب الكندي في كندا، بالإضافة إلى كونها ثالث أكبر منتج للذهب في العالم بشكل عام. منجم ميلادين التابع لها، والذي بدأ الإنتاج التجاري فيه في عام 2019، هو ثاني منجم ذهب للشركة في منطقة كيفاليق في نونافوت.

صور هذه العملة الجديدة ومنجم ميلياداين موجودة هنا .

باستثناء العروض المحدودة في متاجرها في أوتاوا ووينيبيغ، لا تبيع دار سك العملة الكندية هذه العملة الذهبية مباشرة للجمهور. تتوافق هذه الممارسة مع نموذج التوزيع الشائع لدى المُصدرين الرئيسيين للعملات المعدنية الذهبية في العالم. يُشجع المشترون المهتمون على الاتصال بتاجر سبائك ذي سمعة جيدة لطلب عملات معدنية جديدة من هذه السبائك.

نبذة عن دار سكّ العملة الملكية الكندية

دار سك العملة الملكية الكندية هي المؤسسة الرئيسية المسؤولة عن سك وتوزيع العملات المعدنية المتداولة في كندا. وتُعَد دار سك العملة الملكية الكندية واحدة من أكبر دور سك العملة وأكثرها تنوعًا في العالم، حيث تُقدِّم مجموعة واسعة من منتجات العملات المعدنية المتخصصة عالية الجودة والخدمات ذات الصلة على نطاق دولي. لمزيد من المعلومات عن دار سكّ العملة الملكية الكندية ومنتجاتها وخدماتها، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.mint.ca ، أو متابعة حساباتها على تويتر و فيسبوك و إنستغرام .

حول أغنيكو إيغل

أغنيكو إيغل هي شركة كندية رئيسية في مجال تعدين الذهب، وتنتج المعادن الثمينة من العمليات في كندا وأستراليا وفنلندا والمكسيك. لدى الشركة خط إنتاج تضم مشاريع الاستكشاف والتطوير عالية الجودة في هذه البلدان وكذلك في الولايات المتحدة وكولومبيا. أغنيكو إيغل هي الشريك المفضل في صناعة التعدين، وهي شركة معترف بها عالميًا لممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة الرائدة. أغنيكو إيغل هي الشريك المفضل في صناعة التعدين، وهي شركة معترف بها عالميًا لممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة الرائدة. تأسست الشركة في العام 1957 وخلقت باستمرار قيمة لمساهميها، وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية كل عام منذ العام 1983.

أليكس ريفز، المدير الأول، العلاقات العامة، هاتف: (613) 884-6370 ، ، ناتالي فراكلتون، مديرة، الاتصالات الخارجية، شركة أغنيكو إيغل للتنجيم المحدودة، هاتف: (819) 759-3700, 4102905 ، natalie.frackleton@ agnicoeagle.com