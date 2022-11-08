‫من الصوت إلى الفيديو والمحتوى، 5.5G Core تطلق العنان للإمكانية الواسعة للاتصال

بانكوك، 8 نوفمبر 2022 / PRNewswire / — في قمة 5G الأساسية لعام 2022 التي عقدتها Informa Tech وشارك في استضافتها Huawei في بانكوك، تايلاند، ألقى جورج غاو، رئيس مجال Huawei CS&IMS ، خطابًا بعنوان من الصوت إلى الفيديو والمحتوى، 5.5G Core تطلق العنان لإمكانية الاتصال الواسعة . وتناول بالتفصيل الاستراتيجيات والتطور الذي تنطوي عليه الشبكة الصوتية الموجهة نحو 5.5G ، من الصوت إلى الفيديو ثم إلى المحتوى، والتي تتكون كذلك من التشغيل على مستوى الدقيقة إلى تشغيل المحتوى. وأكد على القيم والأرباح على محتوى شاشة الهاتف المحمول، وليس فقط مدة المكالمة. قال جورج إن الشبكة الصوتية الموجهة نحو 5.5G تزيد من إطلاق العنان للإمكانات الهائلة للاتصال، وتساعد المشغلين على تحقيق النجاح التجاري.

معدل اختراق VoLTE أكبر من 80% ومناسب لسحب شبكات 2G و 3G .

VoLTE أمر أساسي في عصر 5G ، وقد أنشأ جميع مشغلي 5G الحاليين بالفعل شبكات VoLTE .

لتجنب التشغيل متعدد الشبكات، وتحسين الكفاءة الطيفية، والحصول على المزيد من الفوائد التجارية، يخطط المئات من المشغلين لإغلاق شبكات 2G و 3G من 2022 إلى 2025. وفي هذه العملية، لا غنى عن VoLTE .

وفقًا لهذه العملية، سيتم ترحيل حركة مرور الجيل الثاني والثالث إلى شبكات VoLTE ، مما يمنع أي تراجع محتمل على هذه الشبكات العتيقة. وفقًا لتقدير المشغل M في آسيا والمحيط الهادئ، يتم نقل 50% من حركة المرور على شبكات الجيل الثالث. ومع ذلك، إذا تم تعطيل شبكات 3G ولم يتم نشر VoLTE ، فيجب إضافة أكثر من 6000 موقع 2G لحمل حركة المرور. هذا غير مقبول لذلك، يخطط هذا المشغل لزيادة معدل اختراق VoLTE من 30% إلى 80% في غضون عامين، مما يضع أساسًا صلبًا للخروج من شبكة 3G .

تتطور المكالمات من الصوت إلى الفيديو والمحتوى.

تشكل خدمات الاتصال أهم وأهم الخدمات الأساسية للمشغلين، مع قيم تجارية واجتماعية فريدة لا غنى عنها. تعد تجربة الاتصال السلس أمرًا بالغ الأهمية لسمعة المشغلين وولائهم.

تتطور المكالمات الصوتية تدريجيًا إلى مكالمات فيديو، مما يوفر مجموعة أكبر من المحتويات أثناء المكالمات. المزيد والمزيد من المستخدمين على استعداد لدفع ثمن المحتوى المخصص. تم تطوير خدمة فيديو RBT المستندة إلى VoLTE لتمكين المستخدمين من التعبير عن أنفسهم وتقديم محتوى المؤسسة، مما حقق دورة أعمال إيجابية داخل أسواق الصين.

في الوقت الحاضر، يقوم بعض المشغلين الرائدين بتطوير مكالمات الفيديو المستندة إلى VoLTE/VoNR . مع جودة أعلى واتصالات أسرع وخالية من البيانات وسهولة الاستخدام، يصبح الاتصال بالفيديو أكثر شيوعًا ويمكن تطويره بسرعة كخدمة أساسية.

يقوم المشغلون الرئيسيون ببناء منتجات منصة قائمة على الاتصال للحفاظ على ولاء المستخدم.

استنادًا إلى المكالمات الصوتية والفيديو، يطلق المشغلون الرائدون خدمات أكثر ابتكارًا مثل New Calling .

إضاءة الشاشة

قبل ذلك، عندما أجرى المستخدمون مكالمة صوتية، كانت شاشات هواتفهم سوداء تمامًا. ومع ذلك، مع شعبية سماعات بلوتوث، تتغير الطريقة التي يجيب بها المستخدمون على المكالمات. هذه فرصة جيدة للمشغلين لإضاءة شاشات هواتف المستخدمين أثناء المكالمات الصوتية حتى يتمكنوا من عرض صورهم الافتراضية ومشاركة المحتوى وإظهار معلوماتهم الشخصية دون تشغيل الكاميرا. هذا يخلق قيمة مضافة.

مكالمة فيديو ممتعة

يتم تنفيذ التعرف على الصور وتقديم الوسائط من خلال تقنيات الاستخبارات لجعل المكالمات ممتعة وفعالة. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين استخدام وظائف مثل استبدال الخلفية والرموز الرمزية الافتراضية والصوت أو الإيماءات المتحكم فيها للتعبير عن عواطفهم.

الترجمة الذكية:

يتم إدخال الترجمة الذكية في شبكة الاتصال. سواء كان المستخدمون من ذوي الإعاقة السمعية أو كبار السن أو رجال الأعمال، يمكن استخدام تحويل الصوت إلى نص والترجمة الفورية عبر اللغات لتحقيق اتصالات خالية من العوائق. وهذا أمر ذو قيمة اجتماعية كبيرة.

مكالمة فيديو تفاعلية

يتم تطوير مكالمات الفيديو التفاعلية عن طريق إضافة قناة بيانات لتمكين الخدمات، مثل القوائم المرئية ومشاركة الشاشة وتوقيع الملفات والمساعدة عن بعد. يمكن ربط كل رقم مؤسسي بتطبيق مصغر. عندما يطلب المستخدم هذا الرقم، يعرض التطبيق تلقائيًا شاشة ويكمل المعاملة أثناء المكالمة.

New Calling مع “ ‎ 1 + 3 + N” يعيد تعريف خدمات النداء.

لمساعدة المشغلين على بناء منتجات المنصة القائمة على الاتصال، أطلقت هواوي تقنية New Calling مع بنية “منصة واحدة + 3 إمكانات + خدمات N “. وهذا يسمح للمشغلين ببناء منصة ذات قدرات فائقة الدقة وذكية وتفاعلية. تجلب المنصة خدمات مثل مكالمات الفيديو فائقة الدقة، وإضاءة الشاشة، والترجمة الذكية، ومكالمات الفيديو الممتعة، والمساعدة عن بعد إلى الواقع، وتسريع ابتكار الخدمة وإطلاق العنان لقيمة الاتصالات عبر العديد من الصناعات.

أصبح تعزيز نضج معايير New Calling والنظم البيئية الصناعية إجماعًا استثماريًا مقبولًا على نطاق واسع بين المشغلين وموردي المعدات ومقدمي المحطات الطرفية ومقدمي الرقائق. تم تقديم Data Channel ، وهي التقنية الرئيسية لل New Calling ، إلينا في 3GPP R16 . في عام 2021، أصدرت GSMA الورقة البيضاء ل IMS Data Channel ومؤخراً أنشأت مجموعة عمل محطة اتصال جديدة لتعزيز بناء النظام البيئي. مع تحديد بنية النظام والمزيد من حالات الاستخدام في 3GPP R18 ، أصبحت الصناعة ناضجة بشكل متزايد. من المقدر أن تكون المحطات الطرفية التي تعمل بالتيار المستمر متاحة في الربع الرابع من هذا العام، وستكون المحطات الطرفية التجارية التي تعمل بالتيار المستمر متاحة في عام 2023.

لقد أخذ المشغلون في الصين زمام المبادرة. في الربع الثاني من هذا العام، أطلقوا رسميًا نداء جديد وعرفوه كمنتج استراتيجي. وقد تم تجريبها على الشبكات الحية في مقاطعات متعددة في الصين. في الربع الثالث، تم إجراء المكالمة الأولى. في الربع الرابع من هذا العام، سيتم وضع مكالمات الفيديو الذكية المغناطيسية الطرفية، مثل مكالمات الفيديو الكاملة والترجمة الذكية وإضاءة الشاشة، قيد الاستخدام التجاري التجريبي. في المرحلة التالية، سيتم تقديم مكالمات الفيديو التفاعلية المستندة إلى DC مثل القوائم المرئية والمساعدة عن بعد.

أكد جورج غاو أن الاتصال يتطور من الصوت إلى الفيديو ثم إلى المحتوى، من التشغيل على مستوى الدقيقة إلى تشغيل المحتوى، مما يخلق قيمًا وأرباحًا على محتوى شاشة الهاتف المحمول، وليس فقط مدة المكالمة. وهذا من شأنه أن يزيد من إطلاق العنان للإمكانات الهائلة للدعوة.