‫من الرياض إلى الظهران .. كأس العالم تحط الرحال في مركز إثراء

يستقبل مركز إثراء جولة الكأس الأصلية لكأس العالم ويجمع أبرز النجوم في كرة القدم في جلسة حوارية بختام موسم (تنوين)

– احتفاءً ببدء العد التنازلي لانطلاق نهائيات كأس العالم قطر 2022

– جلسة حوارية تجمع الجمهور السعودي بنجوم كرة القدم ديفيد فيا وسامي الجابر

– إثراء المحطة الأخيرة لكأس العالم قبل عودتها إلى قطر

– فعاليات (تنوين) لهذا العام تجتذب أكثر من 40 ألف من الزوار

الظهران- المملكة العربية السعودية، 14 نوفمبر، 2022

/PRNewswire/ — حطت الكأس الأصلية لكأس العالم الرحال في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي- إثراء، كآخر محطة لها قبل عودتها إلى دولة قطر، ضمن جولتها العالمية بعد أن طافت عدد من المدن في العالم لتواصل جولتها إلى المملكة العربية السعودية في كل من مدينة جدة ومدينة الرياض ثم مدينة الظهران.

و يأتي ذلك احتفاءً ببدء العد التنازلي لانطلاق نهائيات كأس العالم قطر 2022، وجاء هذا الحدث ضمن جلسة حوارية عقدها المركز بعنوان (كرة القدم: لعبة التعاون الكبرى)، مساء يوم السبت 18 ربيع الآخر 1444ه الموافق ( 12 نوفمبر 2022 م)، وضمن لقاءات موسم إثراء للإبداع (تنوين) الذي اختتم نسخته الخامسة بحضور تجاوز 40 ألف زائر وزائرة، وتناولت الجلسة أهم الأحاديث عن شغف كرة القدم قدمها كل من رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل والنجم الإسباني السابق ديفيد فيا واللاعب السعودي الدولي السابق سامي الجابر ونازلي بيربيروغلو، المدير العام لكأس العالم لكرة القدم 2022 في شركة كوكاكولا، وأدارها الإعلامي الرياضي خالد العرافه، وسط حضور وتفاعل حشد كبير من الجمهور الذين استمتعوا بمشاهدة لاعبيهم المفضلين.

استعرضت الجلسة أبرز قصص الانتصارات والإخفاقات الكروية من المتحدثين، وكيف ألهمت هذه اللعبة -الأكثر شعبية- الجمهور من خلال قوة الإبداع على أرض الملعب، وكيف تجلى أثر هذه اللعبة المحبوبة على حياة الناس وهي تجمع الفرق والمشجعين والأمم والشعوب من جميع أنحاء العالم معًا داخل نطاق واحد، يجمعهم فقط حب الرياضة.

كما بحثت الجلسة محركات التعاون كجزء من العملية الإبداعية بعدة طرق، أبرزها التفاعل والمحاورة والتأثير على الآخرين للمضي قدمًا في هذه العملية الإبداعية التي تقوم على مبدأ التعاون على اعتبار أنه يمثل قوة نجاح البشرية وتبيان مدى تأثير التعاون في هذا السياق، وهو شعار موسم تنوين لهذا العام الذي اختتم فعالياته تحت شعار ( التعاون ..تعاون لتبدع)، فيما تضمنت الجلسة الحديث عن كيفية إيجاد طرق أفضل للتعاون عن طريق الآخرين ولصالحهم ومعهم، ومدى الحاجة إلى تعاون الثقافات مع الطبيعة بواسطة التكنولوجيا لخدمة المجتمع وتوضيح أهميتها في العملية الإبداعية وتنميتها وتطورها.

يشار إلى أن مدينتي جدة والرياض قد استقبلتا تباعًا جولة الكأس الأصلية لشركة كوكا-كولا 2022 في أجواء احتفالية، قبيل انطلاق نهائيات كأس العالم قطر 2022، حيث تُنظَّم البطولة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر 2022، وذلك في إطار الحملة الترويجية التي تقوم بها الجهة المنظمة للبطولة.

عن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء”

مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، يقع في مدينة الظهران شرق المملكة العربية السعودية، وهو مساحة عامة إبداعيّة وتفاعليّة لورشات العمل، والعروض، والفعاليات، والمعارض والتجارب. يقدم المركز رحلة إثرائية للمجتمع من خلال تحفيز التنوع، والاحتفاء بالإبداع، وتشجيع التعاون بهدف تنشيط اقتصاد المعرفة في السعودية.

إثراء هو مبادرة المسؤولية المجتمعية الأكثر طموحًا لأرامكو السعودية، وأكبر مساهمة ثقافية للمملكة. ومن خلال مجموعة من البرامج والمبادرات المثيرة، يخلق إثراء تجارب عالمية المستوى تجمع الثقافة والابتكار والمعرفة، ومصممة لتناسب الجميع، فيما تتضمن مكونات إثراء من: مختبر الأفكار، والمكتبة، والمسرح، والمتحف، والسينما، والقاعة الكبرى، ومعرض الطاقة، ومتحف الطفل، وبرج إثراء.

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Nour Aldajani, nour.aldajani@aramco.com