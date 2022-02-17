‫منصة PRNEWS.IO تشارك في مؤتمر iFX EXPO Dubai 2022

تالين، إستونيا، 17 فبراير 2022 (GLOBE NEWSWIRE) – ستشارك PRNEWS.IO، وهي منصة أوروبية على الإنترنت تربط بين العلامات التجارية ومنافذ الأخبار، في iFX EXPO Dubai 2022 لتلبية الاهتمام المتزايد لشركات التكنولوجيا المالية بالمحتوى المدعوم بتنسيق أصلي.

iFX EXPO هو مؤتمر الشركات الرائد عن التجارة عبر الإنترنت والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية. وينعقد مؤتمر iFX EXPO Dubai ، الذي تنظمه Ultimate Fintech، في قاعة زعبيل 6 بمركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 22 إلى 24 فبراير 2022.

ذكر Alexander Storozhuk أن “تنسيق الإعلان الأصلي لا يتعلق بالترويج لعلامة تجارية معينة بقدر ما يتعلق ببناء ثقافة الاستهلاك، إذ أنه أحد أسرع قطاعات الاتصالات التسويقية نموًا، وتبدي الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية اهتمامًا متزايدًا به”.

PRNEWS.IO هي أول وأكبر سوق للمحتوى بسعر ثابت برعاية وسائل الإعلام في العالم. في عام 2021، تم ربط أكثر من 76,000 منفذ إعلامي من 142 دولة في 52 فئة بفرق ووكالات التسويق والعلاقات العامة في كل أنحاء العالم تحت منصة تسويق محتوى واحدة.

تملك منصة PRNEWS.IO التي تقدم خدماتها لأكثر من 1,000 عميل في 82 دولة خبرات في مساعدة العلامات التجارية على توسيع تواجدها الإعلامي من خلال مجموعة كبيرة من الوسائط الإعلامية.

سيتواجد فريق منصة PRNEWS.IO في كابينة الاتصالات وسيعقد مجموعة من اجتماعات الاتصالات عبر الإنترنت واجتماعات العلاقات العامة، بناءً على البيانات الضخمة.

نبذة عن منصة PRNEWS.IO

منصة PRNEWS.IO هي شركة ناشئة كائنة في أوروبا الشرقية تقوم على مهمة استخدام البيانات الضخمة لاتصالات العلامات التجارية التي يمكن التنبؤ بها مع الأشخاص من خلال التقارير الإعلامية. تجمع منصة PRNEWS.IO معلومات عن الصحف المحلية الإلكترونية والمنشورات المتخصصة على الإنترنت، حيث تم توصيل ما مجموعه 76,000 منفذ إعلامي من 142 دولة بالمنصة. ومنذ بداية عام 2021، قام أكثر من 1.5 مليون شخص بزيارة منصة PRNEWS.IO.

تعمل شركة PRNEWS في إستونيا ولديها مكتب تطوير في أوكرانيا. وتعد الشركة أيضًا مقدم خدمات لبرنامج الهوية الرقمية والحالة الصادر عن الحكومة الإستونية والذي يسمى e-Residency.

حصلت منصة PRNEWS.IO على جائزة “أفضل داعم للأعمال الصغيرة في شتاء 2022” من قبل سوق G2، وهي أكبر سوق تكنولوجي في العالم.

Alexander Storozhuk، مؤسس وعضو مجلس إدارة PRNEWS.IO، تم قبوله في Forbes Business Council.

PRNEWS OÜ هي الشركة التي تتولى إدارة البوابة الإلكترونية لـ PRNEWS.IO ويقع مقرها في تالين بإستونيا، ولديها مكاتب في أوكرانيا.

Oleksandr Storozhuk

Phone: +372 6094054

E-mail: pr@prnews.io