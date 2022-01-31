‫منصة LambdaTest تعلن عن اندماجها مع منصة Datadog

سيوفر هذا الاندماج إمكانيات أفضل للمراقبة والتعاون بين مطوري البرامج وخبراء تقنية المعلومات (DevOps)

سان فرانسيسكو31 يناير / كانون الثاني 2022/PRNewswire/ — أعلنت LambdaTest، وهي منصة رائدة في اختبار البرمجيات، عن اندماجها مع منصة شركة Datadog (رمز التداول في بورصة ناسداك: DDOG)،وهي منصة متخصصة في مراقبة أداء التطبيقات السحابية وأمنها. ويمكن لمطوّري البرمجيات الاستفادة من ميزات هذا الاندماج من خلال سوق Datadog.

وبهذا الاندماج بين LambdaTest وDatadog، صار بإمكان المستخدمين شراء اشتراك في LambdaTest من خلال سوق Datadog. وبمجرد إنشاء حساب على LambdaTest (وهذا الخيار متاح أيضًا للحسابات الحالية على LambdaTest)، يمكن للمستخدمين الولوج إلى لوحة التكامل لبدء إرسال البيانات إلى Datadog. كما يمكنهم تتبع الأخطاء وتسجيلها أثناء اختبار المواقع الإلكترونية (وتطبيقات الويب) عبر سحابة الاختبار على عدّة متصفحات cross-browser testing على منصة LambdaTest وإرسالها إلى منصة Datadog. وسيتضمّن تقرير LambdaTest تلقائيًا تفاصيل الاختبار؛ مثل بيئة الاختبار وإصدار المتصفح، ونظام التشغيل، والدقة، ولقطات الشاشة، فضلًا عن إمكانية إضافة أيّ تعليقات مخصّصة.

وفي تعليقه على الخبر، قال أسد خان، الرئيس التنفيذي لمنصة LambdaTest: «منذ تأسيسنا لمنصة LambdaTest، ونحن نعمل بجد لتظل المنصة جزءًا من منظومة منصات الاختبارات المتكاملة. ولكي يتمكّن مطورو البرامج ومنفذو الاختبارات من تنفيذ مهامهم، فهم بحاجة إلى استخدام أدوات متعددة، ومن الأهمية بمكان أن تكون هذه الأدوات متكاملة مع بعضها البعض. ولا شكّ أنّ هذا الاندماج الجديد -والذي يُضاف إلى سلسلة اندماجات منصة LambdaTest التي تجاوز عددها 120 عملية اندماج- سيسهل عملية إعداد تقارير عن أخطاء البرامج، وسيعزز التعاون بين فرق الاختبار والتطوير. وسنواصل جهودنا للبحث عن سبل زيادة عمليات الاندماج والتكامل في المستقبل لكي نسهل على مستخدمي منصتنا إنجاز أعمالهم بكل سهولة ويسر».

وبدوره علق مايكل جرستنهابر، المدير الأول لإدارة المنتجات في Datadog على الأمر بقوله: “يسعدنا عقد شراكة مع LambdaTest وإتاحة حلولهم على سوق Datadog. وممّا لا شكّ فيه أنّ اندماج LambdaTest مع منصتنا سيسهل على المستخدمين عملية إصلاح أعطال البرامج وأخطائها، إذ سيمكّنهم ذلك من إرسال أيّ أخطاء وردت في تقرير اختبار منصة LambdaTest مباشرة إلى لوحة معلومات أعطال Datadog بسهولة دون القيام بأيّ إجراءات إضافية”.

وتوفر منصة LambdaTest لمستخدميها إمكانية إجراء الاختبارات بطريقة آلية على شبكة سحابية آمنة وموثوقة وقابلة للتوسيع. ومن خلال المنصة، يمكن للمستخدمين اختبار برامجهم وتطبيقاتهم بشكل متواصل على سحابتها والحصول على نتائج سريعة وشاملة. كما يمكن للمستخدمين اختصار وقت إرسال تعديلات الأكواد ونشرها بمقدار 10 أضعاف عن طريق تنفيذ اختبارات متوازية، كما يمكنهم تصحيح أيّ أخطاء أثناء إجراء الاختبارات.

عن منصة LambdaTest

LambdaTest هي منصة رائدة في اختبار البرمجيات، تتيح لمستخدميها اختبار تطبيقات الويب وتطبيقات الهواتف المحمولة يدويًا وآليًا عبر أكثر من 3000 متصفح (بإصدارات مختلفة) ومجموعة كبيرة من بيئات أنظمة التشغيل. وبفضل مجموعة منتجاتها وحلولها المتميزة، يمكن للمستخدمين تسريع تنفيذ اختبارات برمجياتهم على نطاق واسع، واختصار المدّة الزمنية لمراحل إصدار برمجياتهم. ويعتمد على منصة LambdaTest أكثر من 500 شركة وأكثر من 600000 مستخدم في أكثر من 130 دولة لاختبار منتجاتهم البرمجية.

لمزيد من المعلومات عن منصة LambdaTest، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.lambdatest.com ، أو متابعة حساباتها على لينكد إن، وفيسبوك، وتويتر. كما يمكن مشاهدة فيديوهات المنصة على قناتها على يوتيوب.