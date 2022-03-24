‫منصة CORTIX تفوز بجوائز التميز في الذكاء الاصطناعي لعام 2022

تعترف الجوائز بالمؤسسات والمنتجات والأشخاص الذين يقومون بجَلب الذكاء الاصطناعي إلى الحياة وتطبيقه من أجل حل مشاكل الحياة الواقعية

كينيساو، جورجيا، 23 مارس 2022 — / PRNewswire / أعلنت شركة إيكو إنرجي إنسايتس ( EcoEnergy Insights ) -المزود الرائد للحلول والخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ( AI ) وإنترنت الأشياء ( IoT )- أن منصتها ™ CORTIX قد فازت في التعرف على الأنماط في جوائز التميز في الذكاء الاصطناعي لعام 2022 والتي نظمتها مؤسسة بزنس إنتليجينس جروب ( Business Intelligence Group). إيكو إنرجي إنسايتس هي جزء من شركة كارير جلوبال (Carrier Global Corporation) (NYSE : CARR) ، وهي مزود عالمي رائد لحلول المباني وسلسلة التبريد الصحية والآمنة والمستدامة والذكية.

وتُقدِّم منصة CORTIX رؤى تنبؤية، وتوصيات توجيهية، وإجراءات ذاتية من أجل تحسين أداء المعدات وعمليات تشغيل المباني. تقوم المنصة بالتعلم والتعرف على الأنماط في سلوك المعدات، كما تقوم بتحديد اتجاهات الأداء وجَلب البيانات الغير متعلقة بإنترنت الأشياء مثل الطقس المحلي، من أجل التنبؤ بأداء المعدات. وفي كثير من الحالات، تسمح الرؤى القيّمة من المنصة لفِرَق إدارة المباني باتخاذ إجراءات تصحيحية بشكل استباقي وتجنب تعطل العمل.

قال منصور أحمد، المدير الإداري لشركة إيكو إنرجي إنسايتس، “في إيكو إنرجي إنسايتس، نلتزم بتقليل استهلاك عملائنا للطاقة والتأثير بشكل إيجابي على مستقبل كوكبنا. نحن نستخدم الذكاء الاصطناعي من أجل تقديم بيئات أكثر صحة وتوفير في الطاقة لعملائنا، ونحن فخورون بالاعتراف بنا من خلال جائزة التميز للذكاء الاصطناعي هذه”. “نشكر مؤسسة بزنس إنتليجينس جروب على الاعتراف بقدرة الذكاء الاصطناعي لمنصة CORTIX”.

وتتصل المنصة حاليًا بأكثر من 300000 قطعة من معدات المباني من العديد من الشركات المصنعة للمعدات الأصلية ( OEMs) ، مثل صناديق التبريد، والرفوف، وأجهزة التحكم، وأنظمة الإضاءة، ووحدات الأسطح. كما تتعلم المنصة من المجموعة الهائلة من المعدات المتصلة والإجراءات التصحيحية السابقة من أجل تقديم التوصيات المناسبة لإصلاح المشكلات.

تُعَد إيكو إنرجي إنسايتس بمثابة جزء من مجموعة حلول شركة كارير الكثيرة التي تُقدِّم رؤى أكثر قوة من أجل دعم أهداف الاستدامة للعملاء في عام 2022 وما بعده.

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حول شركة إيكو إنرجي إنسايتس

إيكو إنرجي إنسايتس هي شركة رائدة عالميًا في تقديم حلول الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لعمليات تشغيل المباني والمعدات. وتجمع منصة ™ CORTIX الخاصة بهم البيانات من مصادر متعددة، وتحللها، وتتخذ إجراءات بناءً على انحرافات محددة بشكل ذاتي، وتُقدِّم رؤى تنبؤية قابلة للتنفيذ وتوصيات توجيهية. وتُقدِّم المنصة الحائزة على الجوائز -جنبًا إلى جنب مع التحليلات البشرية الخبيرة- نتائج رائدة في المجال فيما يتعلق بالراحة والصيانة وكفاءة الطاقة عبر مجالات متعددة مثل البيع بالتجزئة، والضيافة، والخدمات البنكية. إيكو إنرجي إنسايتس هي جزء من شركة كارير، وهي المزود العالمي الرائد لحلول المباني وسلسلة التبريد الصحية والآمنة والمستدامة والذكية. لمزيد من المعلومات حول شركة إيكو إنرجي إنسايتس ومنصة ™ CORTIX ، يُرجى زيارة ecoenergyinsights.com و cortix.ai . انضم إلى النقاش على لينكد إن ، و تويتر ، و فيسبوك .

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