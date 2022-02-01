‫منصة Adjust لتحليلات التسويق عبر الهاتف المحمول تُعَيِّن رئيسًا تنفيذيًا جديدًا

المخضرم سيمون دوسارت في Adjust سيقود المرحلة القادمة من النمو العالمي للشركة

سان فرانسيسكو، 1 فبراير 2022 — أعلنت Adjust ، منصة تحليلات التسويق عبر الهاتف المحمول، اليوم أنها عيّنت سيمون (بوبي) دوسارت كرئيس تنفيذي للشركة ويجري سريان هذا القرار اعتبارًا من هذه اللحظة وسيستمر بول هـ. مولر الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي السابق في العمل مع الشركة في منصب استشاري.

صرح آدم فروغي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ AppLovin التي اشترت Adjust العام الماضي قائلاً “لقد وصلت Adjust لما هي عليه اليوم كمنصة تحليلات عالمية ورائدة بفضل رؤية بول، وإصراره وشغفه بالمجال”. “لقد بدأ بوبي العمل مع Adjust في مرحلة مبكرة جدًا وكان متفانيًا للغاية لإعداد منتج مميز وإضفاء المزيد من الابتكارات عليه منذ ذلك الوقت. إنه شغوف بتلبية احتياجات العملاء —وجعلهم في محور كل شيء، فإن Adjust تتمتع— بقدرة طبيعية على القيادة وتستغلها بالصورة المطلوبة. وكل هذا يجعل منه الشخص المثالي لقيادة Adjust في المرحلة التالية”.

لقد وسّعت Adjust قاعدة عملائها بزيادة تبلغ 30% عن العام الماضي ما جعل وضع الشركة مناسبًا للنمو المستمر والمتسارع تحت قيادة دوسارت بصفته الرئيس التنفيذي الجديد لـ Adjust. وفي الآونة الأخيرة شغل دوسارت منصب كبير مسؤولي العملاء وقاد منظمة خدمات العملاء العالمية والواسعة لـ Adjust والتي تضمن توفّر كل الأدوات والدعم الفني الذي يحتاجه العملاء للنجاح على المدى البعيد. انضم دوسارت إلى Adjust عام 2014 كأحد أوائل أعضاء فريق الشركة وقد لعب دورًا فعالاً في تحول Adjust من كونها شريكًا منفردًا للقياسات عبر الهواتف المحمولة (MMP) إلى المنصة التي تدفع عملية اتخاذ المسوقين للقرارات وفي نفس الوقت أصبح شخصًا موثوقًا لدى العملاء في عمله ككبير مسؤولي العملاء.

وعلّق مولر قائلاً: “كان بوبي شريكًا يتحلى بأسمى القيم وموثوقًا منذ تأسيس Adjust وذلك لما يتمتع به من خبرة في الجمع بين تطور التكنولوجيا، ونجاح العملاء والإدارة التشغيلية”. “فهو يتمتع بتفهم شديد لاحتياجات العملاء، ولماذا يفضلون Adjust على شركاء القياس عبر الهواتف المحمولة الآخرين وكيف تُصمم منتجات Adjust فعليًا، ما يجعله في منصب مثالي لتنفيذ رؤيته بأن تصبح مجموعة الحلول المنفردة التي تعزز قدرة المسوقين عبر الهواتف المحمولة في كل جوانب وظيفتهم”.

كما قال دوسارت أيضًا “تُمثل Adjust نقطة تبعث بالفخر والإثارة وتعكس حجم التطورات التي قمنا بها في رحلة شركتنا. وأنا أتطلع لهذا الفصل التالي حيث نواصل تطوير الحلول الابتكارية والتي تستمر في تناول احتياجات المسوقين عبر الهاتف اليوم— ما يقدم القيمة المضافة لأعمال أكثر أيضًا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك النمو المتسارع في الصين وجنوب شرق آسيا، والقيادة المستمرة في أوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا واليابان”.

لقد تولى دوسارت عدة أدوار وظيفية أثناء فترة عمله في Adjust والبالغة 8 سنوات، بما في ذلك العمل كرئيس قسم الحلول والتكامل ونائب الرئيس للدعم — وأدى كل مهامه بتركيز شديد وبذل جهودًا مضنية لدعم عملاء Adjust وتفهم تعقيدات منتجات Adjust لضمان أنها تلبي احتياجات المسوقين المتغيرة. وقبل انضمامه إلى الشركة، تولى مناصب معيَّنة في تطوير البرامج في LaCIME Research Lab وBonGo Innovations وغيرها. ويحمل دوسارت درجة ماجستير العلوم في الإلكترونيات والاتصالات من معهد دبلن للتكنولوجيا، علاوة على ماجستير في الاتصالات وهندسة الشبكات من IMT Nord Europe وهي إحدى أفضل كليات الهندسة الحكومية والمعروفة في فرنسا.

معلومات حول Adjust

Adjust عبارة عن منصة تحليلات في مجال التسويق عبر الأجهزة المحمولة تثق بها جهات التسويق التي تهدف إلى النمو في جميع أنحاء العالم، مع حلول لقياس الحملات وتحسينها وحماية بيانات المستخدم. وتدير Adjust آلاف التطبيقات بذكاء وتلقائية مدمجتين، وتحظى بدعم عملاء عالمي سريع الاستجابة.

وفي عام 2021، تم الاستحواذ على Adjust من قِبَل شركة AppLovin (Nasdaq: APP)، وهي منصة تسويق رائدة وتقدم للمطورين مجموعة قوية ومتكاملة من الحلول لتطوير تطبيقات هواتفهم المحمولة. اكتشف المزيد عن Adjust على www.adjust.com .

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