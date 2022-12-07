‫منصة شاهد الرائدة في العالم للبث العربي متوفرة الآن على تلفزيونات كونكا الذكية

الرياض، المملكة العربية السعودية، 7 ديسمبر 2022 / PRNewswire / — شركة كونكا جروب المحدودة (“الشركة”؛ 000016. (SZ ، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا، ومجموعة MBC ، أكبر شركة إعلامية ورائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ( (MENA ، أعلنا مؤخرًا عن شراكة إستراتيجية ستسمح لجميع مستخدمو التلفزيون الذكي من كونكا Android (الإصدار 11 وما فوق) و webOS في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالوصول بسهولة وسرعة إلى شاهد MBC ، منصة البث العربية الرائدة في العالم، عبر شريط تشغيل الصفحة الرئيسية أو تطبيق شاهد.

قال كوبي لياو، المدير العام لقسم الأعمال الدولية، في كونكا: “في السنوات الأخيرة، وسعت كونكا انتشارها الدولي بنشاط مع إعطاء الأولوية لتقديم خدمات محلية من خلال زيادة الاستثمار في فرق خدمة ما بعد البيع والتعاون الوثيق مع شركاء الأعمال المحليين. التعاون الاستراتيجي الجديد مع شاهد سيمكن الجانبين من تحقيق نتائج مفيدة للطرفين. وفي الوقت نفسه، ستواصل كونكا أيضًا تحسين تخطيط المنتج وتعزيز ابتكار المنتجات وإبداعها لمزيد من المستخدمين في المنطقة.”

شاهد، منصة البث العربية الرائدة في العالم، تقدم محتوى متميزًا للعائلات العربية، بما في ذلك سلسلة شاهد الأصلية الحصرية وشاهد العرض الأول؛ وأفلام عربية جديدة من شباك التذاكر؛ وقنوات تلفزيونية مباشرة بجودة HD حقيقية؛ وقنوات FAST وعروض رياضية وعالمية.

بدأت كونكا في الترويج لمحتوى شاهد على قنوات التواصل الاجتماعي العالمية الخاصة بها في شهر سبتمبر. من خلال تعاونهما الوثيق، سيستمر الطرفان في خدمة المستهلكين المحليين في المنطقة وتوفير خيارات محتوى ترفيهي أكثر وفرة وملاءمة. يتيح محتوى Shahid Originals الغني للمشاهدين البقاء على اطلاع دائم بأحدث المسلسلات والأفلام العربية، بينما ستوفر كونكا، بصفتها شركة رائدة في مجال الترفيه المنزلي الرقمي، جودة صورة فائقة الوضوح على أجهزة التلفزيون الذكية الخاصة بها وتخلق صورة غامرة أكثر. تجربة المشاهدة للمستخدمين.

نبذة عن شركة كونكا جروب

كشركة قائمة على منصة مدفوعة بالابتكار التكنولوجي، يغطي نطاق أعمال كونكا منتجات الإلكترونيات الاستهلاكية وتكنولوجيا أشباه الموصلات والتكنولوجيا الصديقة للبيئة والمجمعات الصناعية وخدمة المنصات والاستثمار والتمويل. تأسست كونكا في عام 1980، وهي أول شركة إلكترونيات استهلاكية صينية أجنبية مشتركة تم إدراجها في بورصة شنجن. منذ عام 1999، تم تصنيف كونكا بين أفضل 100 شركة في الصين، كما تم تصنيفها أيضًا كواحدة من “أفضل 10 علامات تجارية قيمة في الصين”.

‫ للحصول على المزيد من المعلومات، المرجو زيارة: www.konkaglobal.com.