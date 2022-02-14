‫منصة تجربة العملاء الرقمية الخاصة بـ Arc XP تحقق صافي قيمة حالية تصل إلى 4.51 مليون دولار، بالإضافة إلى توفير 4.3 مليون دولار، وفقًا لدراسة التأثير الاقتصادي الشامل

ووفقًا للدراسة: “تساعد منصة Arc XP عملائها على العمل بشكل أكثر فاعلية، ونشر مزيد من المحتوى، وتقديم تجارب شاملة، وخفض التكاليف، وزيادة الإيرادات الرقمية. وتعزز Arc XP، بالنسبة لشركات الوسائط، تجربة المستخدم النهائي، مما يؤدي إلى زيادة حركة زيارة الموقع، وزيادة الوقت المستغرق في زيارة الموقع، وزيادة عائدات الاشتراك، والإعلانات الرقمية”.

وكان من النتائج البارزة للدراسة:

تحسين إنتاجية فريق التحرير بنسبة 50% من خلال تبسيط سير العمل وعملية إنشاء المحتوى

من خلال تبسيط سير العمل وعملية إنشاء المحتوى تحسين إنتاجية المطورين بنسبة 67% من خلال القضاء على الوقت المستغرق في دعم وصيانة الأنظمة القديمة والبنية التحتية لمواقع الويب الخاصة بهم

من خلال القضاء على الوقت المستغرق في دعم وصيانة الأنظمة القديمة والبنية التحتية لمواقع الويب الخاصة بهم وصول الإيرادات السنوية المتزايدة للاشتراك الرقمي بحلول السنة الثالثة إلى مبلغ 1.6 مليون دولار وذلك بسبب القدرة المعززة التي توفرها اشتراكات منصة Arc لتنمية وإدارة قاعدة المشتركين الرقميين المدفوعين.

وذلك بسبب القدرة المعززة التي توفرها اشتراكات منصة لتنمية وإدارة قاعدة المشتركين الرقميين المدفوعين. وصول العائدات السنوية الإضافية للإعلانات الرقمية بحلول العام الثالث إلى مبلغ 1.2 مليون دولار أمريكي وذلك بسبب تحسين محركات البحث وزيادة حركة زيارة الموقع مما يؤدي إلى قضاء مزيد من الوقت في زيارة الموقع ومشاهدة الصفحة.

وصرح ميكي كينج، رئيس منصة Arc XP، قائلًا: “لقد سمعنا منذ فترة طويلة من عملائنا أن منصةArc XP مكنتهم من تحقيق أهداف النمو الرقمي وغاياته. فهو أمر غير عادي أن نرى التأثير الكمي للمنصة على عملاء الوسائط الرقمية لدينا، سواء من حيث عائد الاستثمار أو القيمة طويلة الأجل”.

وتحتوي المزايا المذكورة في الدراسة أيضًا على ما يلي:

أداء أفضل لموقع الويب، وموثوقية المحسنة بصورة كبيرة، وسرعة تحميل الصفحة بشكل أسرع.

تجربة محسنة للمستخدم، تدفع القراء والمشتركين لقضاء مزيد من الوقت في الموقع.

شراكات منصة Arc XP المستمرة والوصول إلى مجتمع عالمي من مستخدمي منصة Arc XP .

وصرح أحد عملاء منصة Arc XP الذين تمت مقابلتهم، وهو مدير عام لشركة وسائط في المكسيك، قائلًا: “[باستخدام منصة Arc XP] تُعد تجربة مختلفة تمامًا. فالموقع يحمل بشكل أسرع. ولدينا مزيد من المعلومات. وزوار أكثر. وفرصة أكبر للانخراط مع الناس”.

وصرح عميل آخر من عملاء منصة Arc XP الذين تمت مقابلتهم، وهو كبير مسؤولي الإنتاج في شركة وسائط في الولايات المتحدة، قائلًا: “تُعد منصة Arc XP جزءًا لا يتجزأ من زيادة إيرادات الاشتراك لدينا. حيث ساهمت في ارتفاع سرعة الموقع بصورة كبيرة. كما سمحت لفريقنا بنشر المزيد من القصص… لقد كانت منصة Arc XP بالتأكيد جزءًا لا يتجزأ من نمو الإيرادات”.

أجرت Forrester مقابلات مع أربعة من صانعي القرار من العملاء من ذوي الخبرة المستخدمين لمنصة Arc XP من أجل فهم الفوائد التجارية وفوائد التوفير في التكاليف التي تقدمها منصة Arc XP لشركات الوسائط.

يمكن الاطلاع على الدراسة الكاملة هنا.

للتواصل الإعلامي:

كاثلين فلويد

kathleen.floyd@washpost.com

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