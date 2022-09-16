‫منصة إدارة الأصول الرقمية بريكسي تبدأ في جولة 3 مليون دولار – 5 مليون دولار

سنغافورة، 16 سبتمبر 2022 / PRNewswire / — تهدف منصة بريكسي الدولية لإدارة الأصول الرقمية إلى جمع 3 إلى 5 ملايين دولار في جولة جمع الأموال الأولية القادمة بعد النجاح في جمع 500000 دولار في رأس المال الأولي في وقت سابق من هذا العام.

سيساعد التمويل الأولي الشركة المسجلة في سنغافورة على زيادة سرعتها في السوق وإطلاق حلها المتغير للعبة في السوق الأوسع خلال النصف الأول من عام 2023.

تأسست الشركة من قبل ثلاثة مديرين تنفيذيين ومستثمرين معروفين في قطاع التكنولوجيا المالية سريع التطور في كمبوديا: الرئيس والرئيس التنفيذي للمجموعة توماس بوكورني، ونائب الرئيس بابلو ف. ألونسو كابريلي، وكريس راي.

استثمر العديد من لاعبي Fintech الرائدين من جميع أنحاء العالم في التمويل المسبق. وذكرت المجموعة أنها تطمح إلى أن تصبح أول وأكبر أداة استثمار عقاري رمزية بالكامل في العالم.

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إمكانات قوية للمستثمرين الذين يشترون سهمًا

تبحث بريكسي عن مستثمرين عالميين يشاركونها رؤيتها لإضفاء الطابع الديمقراطي على الاستثمارات العقارية وبناء منصة لتغيير اللعبة. وأوضح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة السيد توماس بوكورني أن هناك إمكانات قوية للغاية للمستثمرين في المشروع حيث تم إطلاق الشركة من قبل رجال أعمال ذوي خبرة ومتكررين مع مخارج متعددة، بدعم من مجلس استشاري عالمي المستوى ومستثمرين عالميين.

قال بوكورني: “تم وضع هيكل الشركة في ولايات قضائية موثوقة وذات سمعة طيبة، وقيمة الاستثمار الذي تم إجراؤه قابلة للتطوير ومضمونة في المستقبل مع قيمة تكنولوجية متنامية، نتوقع معها تحدي الوضع الراهن لتحويل الأصول الحقيقية إلى عملة كما نعرفها”.

وأضاف: “بينما من وجهة نظر المستخدم، يستثمر مستخدمو بريكسي عبر منصة قاعدة البيانات المتسلسلة القريبة مع مبادئ التمويل اللامركزية، مما يسمح لهم باتخاذ القرارات بطريقة ديمقراطية وشفافة وآمنة تمامًا”.

يسمح للمستخدمين بترميز الأصول العقارية من البلدان في جميع أنحاء العالم

تهدف بريكسي إلى توفير منصة سهلة الاستخدام وآمنة للغاية تسمح لمستخدميها بترميز الأصول العقارية من بلدان في جميع أنحاء العالم مع وجود أول أصول لها تحت الإدارة في كمبوديا وجنوب أفريقيا ونيجيريا وماليزيا وإندونيسيا والمملكة المتحدة والجمهورية التشيكية وكولومبيا والبرازيل وأستراليا وإسبانيا.

سيتمكن المستخدمون بعد ذلك من تداول هذه الرموز من داخل المنصة أو أموال مصادر الجماهير للحصول عليها. بشكل عام، تهدف بريكسي إلى السماح لمستخدميها بالوصول إلى فرص الاستثمار العالمية، والاستثمار في الأصول الرقمية غير القائمة على المضاربة وإدارة أموالهم بسهولة.

بالنظر إلى المستقبل، سيركز فريق بريكسي على مبادرات الإطلاق الناعمة التي تشمل إضافة مبادرة صندوق مكافحة تغير المناخ، لرمز وحماية مساحات كبيرة من الأراضي الحرجية.

تهدف المبادرة، من بين جهود الشركات الأخرى، إلى تقليل الحواجز أمام دخول كل من مستخدمي B2B و B2C إلى منصة بريكسي، وتحويل مشاريع تغير المناخ إلى نقود وإزالة تحديات السيولة.

وفقًا للمجموعة، فإن هذا التنوع في محفظة فئة الأصول بالإضافة إلى التركيز الدولي الحقيقي، مدعومًا بنهج فريد للترخيص وحيازة الأصول، هو الوصفة الرئيسية لحجم بريكسي.

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