منشور قمة قادة مجموعة العشرين – قياس امتثال مجموعة العشرين للوعود المقتطع

لندن، 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 /PRNewswire/ —

يجتمع قادة مجموعة العشرين ( G20 ) افتراضيًا لقمة الرياض الخاصة بهم

) افتراضيًا لقمة الرياض الخاصة بهم أولت المملكة العربية السعودية، بصفتها البلد المضيف، الأولوية لتمكين الناس وحماية الكوكب وتشكيل حدود جديدة

أحدث كتاب موجز للقمة، مجموعة العشرين، بالسعودية: قمة الرياض ، تتميز بتواجد أصوات رفيعة المستوى حول أكثر تحديات العالم إلحاحًا

مع استمرار جائحة كوفيد 19 في تعطيل النشاط العالمي، ستستضيف السعودية قمة مجموعة العشرين لهذا العام، التي ستعقد افتراضيًا في الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني.

تُعد هذه الجائحة نقطة نقاش رئيسية في إصدار هذا العام من كتاب موجز القمة، مجموعة العشرين، بالسعودية: قمة الرياض، التي تضم أصواتاً بارزة من الحكومة وعالم الأعمال والمجتمع المدني. في تصريحات حصرية، ينظر الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز (Alberto Fernández) في العمارة الدولية الجديدة؛ ويدعو رئيس البرازيل جاير بولسونارو (Jair Bolsonaro) إلى التعاون في هذه الأوقات الاستثنائية؛ بينما يستكشف تشارلز ميشيل (Charles Michel)، رئيس المجلس الأوروبي، كيف يمكننا إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد 19.

يركز المنشور على القضايا الأساسية لجدول الأعمال التي حددتها السعودية في عامها بصفتها البلد المضيف ألا وهي تمكين الناس وحماية الكوكب وتشكيل حدود جديدة.

من خلال هذا العنوان، يعرض الوزراء السعوديون أفكار قيادية في قضايا خاصة بمجال محدد. يسلط توفيق الربيعة، وزير الصحة، الضوء على كيفية تسريع الرئاسة السعودية للتقدم في مجال الرعاية الصحية، من البحث والتطوير إلى الحلول الرقمية، بينما يدعو محمد عبد الله الجدعان، وزير المالية، إلى استجابة موجهة نحو النتائج الوبائية. يستطلع وزير التجارة ماجد بن عبد الله القصبي كيف تسعى الرئاسة السعودية لإعادة الثقة في النظام التجاري متعدد الأطراف، ويبحث أحمد الخطيب وزير السياحة تأثير كوفيد -19 على السياحة ويقدم حلولًا لعودة القطاع إلى وضعه مرة أخرى.

وتوجد مساهمات أخرى من الدكتور حمد محمد آل الشيخ وزير التعليم وعبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة وعبد الله السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتضم قائمة الكتاب المرموقة أصواتًا من صندوق النقد العربي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” (UNESCO) ومنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” (OPEC) والإنتربول.

مجموعة عشرين بالسعودية: قمة الرياض هي الأحدث في سلسلة المنشورات الرسمية المبشرة لمشروع الحوكمة العالمية ومجموعة أبحاث مجموعة العشرين. تساعد هذه المنشورات المرموقة أصحاب المصلحة العالميين على فهم التحديات التي نواجهها جميعًا في تلبية متطلبات العالم اليوم بشكل أفضل.

عرض مجموعة العشرين، بالسعودية: قمة الرياض إلكترونيًا عبر https://bit.ly/g20saudi

تويتر: @GloGovProj

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