‫منشأة هواوي لمراكز البيانات تكشف عن سياسات الشركاء الجديدة وأحدث ابتكارات المنتجات 

شنتشن، الصين، 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 / PRNewswire / — تحت شعار «الإنصاف والثقة والنمو والمنفعة للطرفين»، جرت فعاليات إطلاق السياسة والمنتجات للنظام البيئي العالمي لمركز تخزين بيانات هواوي في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني في حديقة سانيابو التابعة لشركة هواوي في الصين. وخلال فعاليات هذا الحدث، تم تقديم سياسات الشركاء الجديدة وأحدث ابتكارات المنتجات، بما في ذلك FusionModule2000 6.0 ، وهو حل مركز بيانات معياري صغير/متوسط الحجم، و Small SmartLi UPS ، للشركاء من جميع أنحاء العالم. وأظهر هذا الحدث التزام هواوي ببناء نظام بيئي قوي وعادل للشركاء يقوم على الثقة المتبادلة لتحقيق النجاح المشترك.

وفي كلمته الافتتاحية، قال السيد هو جين لونغ، رئيس شركة هواوي ديجيتال باور، إنه مع ارتفاع الطلب بشدة على مراكز البيانات، ستواصل هواوي زيادة الاستثمارات في منشأة مراكز البيانات، مع التركيز على النظام البيئي والبحث والتطوير وتطوير فريق العمل. وأكد أن الشركة ستدعم الشركاء بشكل شامل وستساهم بشكل مشترك في صناعة مراكز البيانات التي تشهد ازدهارًا.

بناء نظام بيئي مزدهر من خلال مبادرات تمكين الشركاء وبرامج الحوافز

يحظى الشركاء بمكانة أساسية من جانب استراتيجية نمو شركة هواوي ديجيتال باور. ولقد أصدر تشارلز يانغ، رئيس قسم خدمات التسويق والمبيعات العالمية في هواوي ديجيتال باور، سياسة النظام البيئي العالمي لمنشأة مراكز بيانات هواوي في هذا الحدث.

ووفقًا لما ذكره يانغ، في بيان له، فإن هواوي تفعل كل ما في وسعها لإعداد شركاء لتحقيق النجاح على المدى الطويل من خلال تقديم منتجات ومنصات رقمية رائدة في الصناعة للشركاء وسوف تواصل هذا النهج مستقبلاً. وقال يانغ: «تلتزم هواوي باستراتيجية النظام البيئي للشريك الذي”يجري إدماجه”والمبادئ التعاونية المتمثلة في” المنافع المشتركة باعتبارها الجسر، والنزاهة بوصفها الأساس، والقواعد لكونها الضمان. وبالتالي، فإن مركز بيانات هواوي يطرح «أربعة تغييرات وعشر سياسات» لبناء أنظمة مبيعات وخدمة موجهة للشركاء وتمهيد السبيل لمسار نمو متبادل.

ستساعد هواوي الشريك في تسريع النمو من النواحي الأربع التالية:

الحماية : سنتخذ تدابير فعالة لتوفير الحماية للعملاء والصفقات والحماية الإقليمية، بما في ذلك خريطة الشريك وتسجيل الصفقات والتعاقد بمبلغ مقطوع لحماية حقوق العملاء ومزاياهم.

الربحية : سننشئ العديد من برامج الحوافز لتعزيز أرباح الشركاء، وتحفيز موظفي الشركاء على تحسين القدرات من خلال مبادرات التمكين.

البساطة : سنعمل على توفير مزيد من السهولة في الدخول في أعمال تجارية مع هواوي، وكذلك سنقوم بترقية أنظمة تكنولوجيا المعلومات وإطلاق منصة موحدة وشاملة لتوسيع نطاق نمو الشركاء.

النمو : سنقوم بتجديد برنامج كفاءة الشركاء ومساعدة الشركاء على بناء قدرات جديدة لتلبية احتياجات العملاء بشكل فعال.

ابتكارات جديدة لمستقبل منخفض الكربون

خلال حفل الإطلاق، قدم السيد في شينفو، رئيس مجال منشآت مراكز بيانات هواوي ( Huawei Data Center Facility Domain) ، إضافتين جديدتين إلى سلسلة Smart Modular DC من هواوي وسلسلة SmartLi لإمدادات الطاقة التي لا تنقطع (UPS) – FusionModule2000 6.0 و Small SmartLi UPS .

يتميز FusionModule2000 6.0 بتصميم جديد تمامًا يلبي متطلبات العملاء في مجال التعليم والقطاع الحكومي وتجارة التجزئة الذين يبحثون عن مراكز بيانات معيارية أصغر وأكثر مراعاة للبيئة. وبفضل الميزات الخضراء والمبسطة والموثوقة، يمكن أن ينخفض متوسط فعالية استخدام الطاقة السنوية ( PUE ) إلى 1.111. ويمكن لمركز البيانات مع طاقة إدخال 100 كيلو واط أن يقلل استخدام الطاقة السنوية بنسبة 30٪ باستخدام FusionModule2000 6.0 مقارنة بالحل الذي يوفره المنافس، وبالتالي يؤدي إلى توفير في تكلفة استهلاك الكهرباء بحوالي 27000 دولار كل عام. إنه يقلل من الاحتياجات البيئية بصمة صغيرة وارتفاع منخفض ووزن منخفض. وبداية من الأجهزة والبنية إلى البرامج، تم تصميم كل مكون من مكونات FusionModule2000 6.0 مع مراعاة السلامة كأولوية قصوى.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت هواوي النقاب عن UPS2000-H ، وهو حل إمداد طاقة مبسط وموثوق وصديق للبيئة مدمج مع SmartLi Mini ، لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة باستمرار. ويبدأ UPS2000-H العمل بنقرة واحدة فقط ويدخل على الإنترنت في غضون 3 دقائق تلقائيًا، مما يضمن نشرًا مبسطًا وسريعًا وبدون أي قلق. ويستخدم SmartLi Mini مطفأة حريق لكل عبوة لمنع انتشار اللهب المكشوف، مما يضمن الموثوقية الفائقة لـ UPS2000-H . ويوفر حل SmartLi UPS الصغير كفاءة لا نظير لها في هذا المجال تصل إلى 96٪، بزيادة قدرها 2٪ عن الطرازات المنافسة.

وبالإضافة إلى ذلك، ظهر فريق العمل المسؤول عن النظام البيئي لمنشأة مراكز بيانات هواوي لأول مرة في هذا الحدث. وسيتم تكليف هذا الفريق الجديد لدعم وتمكين الشركاء ليتسنى لهم إطلاق العنان لإمكانات أعمالهم.

إذا كنت تريد أن تذهب بسرعة، اذهب بمفردك. إذا كنت تريد أن تذهب بعيدًا، فلنذهب معًا. ستواصل هواوي الابتكار والتعاون مع الشركاء لتحقيق تعاون مربح للطرفين من خلال حلول مراكز البيانات التي تتمتع بقدرة كبيرة على المنافسة وسياسات الشركاء الجديرة بالثقة.