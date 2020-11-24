مندتري تتشارك مع نورديكس غروب للدفع قدما برحلة التحول الرقمي للشركة

وارين، نيوجيرزي وبنغالور، الهند، 24 تشرين الثاني/نوفمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة مندتري Mindtree ، وهي شركة بارزة في التحول الرقمي والخدمات التقنية، اليوم عن اتفاق على مدى خمس سنوات مع شركة تصنيع طوربينات الرياح البارزة، ذي نورديكس غروب The Nordex Group ، (ETR: NDX1). اختارت مجموعة نورديكس غروب مندتري كشريك لها في تحويل الأعمال لتبسيط وتحديث وتحويل مشهد تكنولوجيا المعلومات للشركة بأكمله عالميا، مع توفير قابلية التوسع لدعم خطط نمو الشركة. مجموعة نورديكس هي واحدة من الشركات العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال أنظمة تطوير طوربينات الرياح الأرضية المبتكرة. وإذ تأسست في العام 1985، تعمل منتجات الشركة بشكل منتظم على تشكيل التطور التكنولوجي لصناعة طاقة الرياح. قامت المجموعة بتركيب طاقة رياح تزيد عن 30 غيغاواط في أكثر من 40 سوقًا، مما يساهم بشكل كبير في توليد الطاقة الخالية من الكربون.

وقال ستيفان إيوالد، رئيس قسم المعلومات بمجموعة نورديكس “سيستمر الطلب على طاقة الرياح في النمو عالميًا وكذلك سيكون الحال بالنسبة إلى نمو نورديكس. وسيتطلب تزويد قاعدة عملاء دولية موسعة بشكل موثوق وآمن توحيد المعايير وتبسيط أنظمتنا الأساسية. سنقوم بتصميم بنية رقمية قابلة للتوسع تمكننا من تسليم منتجاتنا بسرعة. يسعدنا أن نتشارك معمندتريلتحقيق أجندتنا للتحول الرقمي. وتعتبر خبرةمندتريالرقمية وخبرتها وثقافتها المرنة مناسبة جدًا لمجموعة نورديكس.”

لمواءمة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لمجموعةمجموعة نورديكسمع رؤيتها الاستراتيجية عبر سلسلة القيمة الكاملة، ستدعممندتريالتحول الكامل لعمليات تكنولوجيا المعلومات والخدمات الحالية. وقالفينو لامبو، المدير التنفيذي والرئيس، الأسواق العالمية، مندتري: “يشمل النطاق التوحيد القياسي وبدء تنفيذ المشاريع الجديدة والعمليات التشغيلية، وتوحيد خدمات تكنولوجيا المعلومات الحالية، وتطوير منصة سحابية جاهزة للمستقبل تحافظ على وضع قوي للأمن السيبراني. يسعدنا أن مجموعة نورديكساختارتنا في رحلتها التحويلية. وستقدممندتريخبرتها الرقمية ومنصاتها وقدراتها ذات المستوى العالمي والمعترف بها في الصناعة من خلال استخدام تقنيات السحابة وإنترنت الأشياء.”

حول مندتري

مندتري (NSE: MINDTREE) هي شركة استشارات وخدمات تكنولوجية عالمية، تساعد الشركات على التوفيق بين التوسع والرشاقة لتحقيق ميزة تنافسية. وإذ كان اسمها “بورن ديجيتال”، في العام 1999 وأصبحت الآن إحدى شركات لارسن أند توبرو غروب، تطبق مندتري معرفتها العميقة بالمجال على أكثر من 280 مشاركة مع عميل مؤسسي لكسر القوالب وفهم التعقيد الرقمي وتقديم مبادرات جديدة إلى السوق بشكل أسرع. نحن نمكّن تكنولوجيا المعلومات من التحرك بسرعة الأعمال، والاستفادة من التقنيات الناشئة وكفاءات التسليم المستمر لتحفيز الابتكار في الأعمال. نعمل في أكثر من 15 دولة حول العالم، ويُنظر إلينا باستمرار على أننا أحد أفضل أماكن العمل، ويتجسد ذلك كل يوم في ثقافتنا الرابحة التي تتكون من أكثر من 21,800 ذهن ريادي وتعاوني ومتفان من العاملين في مندتري.”

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