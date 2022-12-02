‫منتدى المواطن العالمي يقدم أول قمة غامرة من نوعها في رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة، تهدف إلى إدخال تطور ثقافي جماعي من أجل عالم أكثر شمولية

“معًا، يمكننا تحويل العالم” – ريكي مارتن

معرض وسائط الإعلام للقمة السنوية لمنتدى المواطن العالمي

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة, 2 ديسمبر / كانون أول 2022 /PRNewswire/ — تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للإمارات العربية المتحدة وحاكم رأس الخيمة، وبالشراكة مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة (RAKTDA)، استقبلت القمة السنوية لمنتدى المواطن العالمي (GCF) أكثر من 650 متحدثًا وضيفًا، من أكثر من 90 دولة.

جمعت القمة السنوية لمنتدى المواطن العالمي لعام 2022 مجموعة متنوعة من الحاضرين لفصلها الأول من ثلاثية تأثير الفراشة في رأس الخيمة، تحت عنوان التحول البشري – الاعتراف بالتحول النموذجي لعصر جديد ينيره التطور الفردي والثقافي.

كان الترابط البشري والمجتمع والتنمية الشخصية الرسائل الشاملة لليومين المليئين بالعمل مع الحاضرين الذين اجتمعوا للشروع في رحلة اكتشاف الذات من أجل معالجة القضايا العالمية بشكل تعاوني من خلال عدسة المواطنة العالمية، بدعم من شركاء الحدث بما في ذلك Utopia و VistaJet .

وعلق أرماند أرتون، مؤسس المنتدى المواطن العالمي، على أهمية الموضوع في ملاحظاته الافتتاحية في اليوم الأول لمؤتمر القمة، قائلًا: “قام الكثيرون منا هنا برحلات كبيرة – حرفيًا ومجازيًا. لقد قمنا بتدوير الكوكب عدة مرات للوصول إلى ما نحن عليه وساعدنا في جمع هذه المجموعة الخاصة من الناس معًا. ولا يعني أن نصبح مواطنين عالميين أننا مواطنون من العدم، […] بل يعني أن نصبح مواطنين من كل مكان، دون أن ننسى من أين بدأنا – هذه هي مهمتنا، وهذا هو هدفنا”.

شارك آرتون أيضًا: “إن تحديات وفرص عالم اليوم مترابطة، والمفتاح لإطلاق إمكاناتنا البشرية يكمن في قوة التعاون والمجتمعات المحلية. إذا استطعنا أن نتخيل عالمًا جديدًا – معًا، يمكننا أيضا أن نخلق عالمًا”.

دعا المتحدثون خلال الحدث الذي استمر يومين إلى تجديد التركيز على النمو الذاتي والتواصل البشري لتمكين البشرية من النجاح في عالمنا المتغير باستمرار. شارك الحاضرون في جلسات تفاعلية وتجارب غامرة بقيادة أصحاب الرؤى العالمية وصانعي التغيير، مثل ريكي مارتن، وديباك شوبرا، وريتشارد كويست، وفيشن لاخاني، وكارين وازن، وكريس فوس، وويكليف جين.

في خطابه الرئيسي القوي على مسرح الشاطئ، شارك ريكي مارتن، النجم العالمي والإنساني: “يجب أن نكيف مجتمعاتنا ونحولها في أوقات الأزمات لأننا معًا أقوى. إن خلق الإدماج هو كل ما يدور حوله الأمر. إن تهيئة ظروف متكافئة في إطار القبول واحترام الفردية هو السبيل الوحيد الذي يقربنا من الأفكار المتشابهة والرخاء الطويل الأمد”.

وبالإضافة إلى برنامج تفاعلي للأحداث بين العقول والجسد، وحفل لجمع التبرعات دعما لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومؤسسة ريكي مارتن ومؤسسة الهدايا العالمية، سعى مؤتمر القمة أيضًا إلى الاضطلاع بدوره من منظور بيئي، بزرع 000 700 شجرة في منطقة الأمازون البرازيلية للتعويض عن انبعاثات الكربون.

وكان من بين الحضور البارزين في حفل المواطن العالمي الذي استضافته نجوم الواقع سارة المدني وكريس فيد، هدى ومونا كاتان، مؤسسًا هدى بيتي؛ وكارولين شوفيلي، الرئيسة المشاركة لشوبارد؛ وبوبي ساغر، المصور المشهور والإنساني؛ والعروض الكهربائية التي قدمها الموسيقيون الحائزون على جوائز جرامي، أشانتي، وويكليف جين.

وقال الرئيس التنفيذي لمنتدى المواطنين العالمي، تاليمكا يوردانوفا: “بشكل عام، ركزت القمة على الاحتفال بالفوضى باعتبارها الطاقة المقدسة للبدايات الجديدة”. “رحبنا بالحضور في رحلة اكتشاف الذات من أجل إيقاظ وعينا الجماعي وإحداث التغيير الذي نتمنى رؤيته في العالم.”

في 22 جلسة تفاعلية وغامرة، كشف بيت حاضر مليء عن السحر والفرص التي تكمن في الفوضى — من قادة الفكر العالمي بما في ذلك رئيس الوزراء، أنتيغوا وبربودا، الأونرابل غاستون براون؛ ممثل ومنتج ومقدم لا ماجيا ديل كاوس بودكاست، أيسلن ديربيز؛ الاقتصادي، نوريل روبيني؛ عضو البرلمان الأوروبي، إيلينا يونشيفا؛ كبير المستشارين والممثلين في دول مجلس التعاون الخليجي، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، خالد خليفة؛ ونائب رئيس المفوض لتعزيز طريقة الحياة الأوروبية، المفوضية الأوروبية، مارغاريتيس شيناس.

علق راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة للتنمية السياحية قائلًا، “كان من الملهم حقًا الترحيب بالعقول الرائدة في رأس الخيمة وأن تكون جزءًا من هذا الحدث المهم الذي يساعد في تشكيل المستقبل للجيل القادم. مع رؤية أن نصبح الرائد الإقليمي في السياحة المستدامة بحلول عام 2025، نهدف إلى رعاية صناعة مستدامة اقتصاديًا وبيئيًا واجتماعيًا، تدعم جودة الحياة لشعبنا”.

تأسس منتدى المواطن العالمي في عام 2013 كمنبر للعمل الاجتماعي مبني على مجموعة من القادة الملتزمين بتحسين حالة المواطنة العالمية للأجيال القادمة. وهؤلاء الزعماء ملزمون بالاعتقاد المشترك بأن المواطنة تعني الحرية والتمثيل والمساواة، ولكنها تعني أيضًا المسؤولية والاستدامة والتأثير.

التطلع إلى المستقبل — التخطيط للفصل الثاني من تأثير الفراشة قيد التنفيذ بالفعل، مع التركيز الشديد على دفع المحادثات حول كيفية تحقيق العالم بشكل جماعي للتغيير العالمي وتمكين المبادرات التي تربط الحوار بالعمل.

وخلص ريكي مارتن إلى ما يلي: “لتحقيق السلام، يجب علينا أولًا تحويل أنفسنا وتجربة تحولنا الخاص… يمكننا معًا تحويل العالم”.

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