‫”منتدى الحاضر وما بعده Now & Beyond TV” – النمو جنبًا إلى جنب دون الإضرار، العمل بالتوازي دون تدخل 

بكين، 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022 / PRNewswire / — وضع المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني مخططًا للصين للسنوات الخمس المقبلة وما بعدها. ما أهميته بالنسبة للعالم؟ ما الذي يمكن أن يتوقعه العالم من الصين في السنوات القادمة؟ وماذا سيجلب التحديث الصيني للمجتمع العالمي؟ نظمت شبكة تلفزيون الصين الدولية حلقة نقاش خاصة بعنوان “الحاضر وما بعده Now and Beyond” ، استضافها ليو شين، مذيع شبكة تلفزيون الصين الدولية لمناقشة الطريق إلى الأمام بالنسبة للصين والعالم مع صانعي القرار والمفكرين العالميين.

يقول البروفيسور جيفري ساكس، مدير مركز التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا، عند تعليقه على التغطية المنحازة لوسائل الإعلام الأمريكية في الكونجرس الوطني: “كانت رسالة الصين الحقيقية هي رسالة التعددية”. “تريد الصين عالما متعدد الأطراف بموجب ميثاق الأمم المتحدة بشكل صريح للغاية. إنها لا تسعى إلى الهيمنة، ولا تسعى إلى الصراع بأي شكل من الأشكال. والرسالة واضحة تمامًا … ما نحتاجه هو الحوار، فنحن بحاجة إلى فهم أفضل،” يؤكد البروفيسور ساكس.

قال شيه تاو، أستاذ وعميد كلية العلاقات الدولية والدبلوماسية بجامعة بكين للدراسات الخارجية، مرددا تعليق البروفيسور ساكس:”إن الرسالة المركزية للرئيس شي إلى العالم هي أن الصين تريد أن تلتزم بعالم سلمي وتسعى إلى التعايش السلمي”. وأضاف معلقا: “الصين لا تفرض أو تصدر قيمها ومؤسساتها إلى دول أخرى، ولا ترغب الصين أيضًا في رؤية دول أخرى تخبرنا بما يجب أن تفعله. فالصين لديها عدد هائل من السكان. الصين مختلفة جدا عن العديد من البلدان الأخرى. وستحقق الصين تجديد شبابها الوطني من خلال طريق الصين إلى التحديث “.

هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها كتابة التحديث الصيني في تقرير إلى الكونجرس الوطني وهو مخطط لمستقبل الصين. يشير مارتن جاك، الزميل الأول في قسم السياسة والدراسات الدولية بجامعة كامبريدج، إلى أنه في ظل العولمة على النمط الأمريكي، انتشر عدم المساواة في جميع أنحاء المجتمع تقريبًا. ويشير إلى أن أحد الجوانب الرئيسية للتحديث الصيني يتعلق بالازدهار المشترك، وأنه إذا تمكنت الصين من عكس اتجاه عدم المساواة وخلق بيئة أكثر إنصافًا، فسيكون لذلك تأثير كبير في جميع أنحاء العالم. “في القرن الحادي والعشرين، كل ما هو جيد للصين يجب أن يكون جيدًا لبقية العالم. وكل ما هو جيد لبقية العالم يجب أن يكون جيدًا للصين. هذا هو القرن الحادي والعشرون، نحن نعيش في نفس الكوكب”، كما تقول أرانشا غونزاليس لايا، وزيرة خارجية إسبانيا السابقة.

يقول بنيامين بوغوسيان، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية السياسية والاقتصادية، إن محاولات تقسيم العالم إلى أبيض وأسود مقلقة للغاية وأن القوى المتوسطة والصغيرة تدرك أن الصين لا ترى العالم من خلال عدسات المواجهة على هذا النحو. التقسيم سيضع القوى المتوسطة والصغيرة في مكان صعب. نظرًا لأن التضخم وأزمة الطاقة وأزمة الغذاء وغيرها من التحديات تهدد الجميع، فإن التعاون بين القوى العظمى أمر متوقع كثيرًا.

أشار المدير التنفيذي السابق للأمم المتحدة للبيئة ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة، إريك سولهايم، إلى أن العديد من الدول لا ترغب في الاختيار بين الصين والولايات المتحدة. يقول سيابونجا سيبريان كويلي، سفير جنوب إفريقيا لدى الصين، إن هناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن تتعلمها البلدان من الصين. يقول كويل إن جنوب إفريقيا ودول أخرى لن يتم إجبارها على الاختيار ولكنها ستقبل أي شخص يحترم أنظمتها ويكون شريكًا لها. الشراكات هي ما تبحث عنه العديد من البلدان، وليس الإكراه.

يقول البروفيسور شيه: “يمكنك أن تقود إما عن طريق القدوة أو الكرم أو التعاون متعدد الأطراف؛ أو يمكنك أن تقود عن طريق الإكراه، وبالافتراس والعمل الأحادي”، “من الواضح أن الصين اتبعت الطريق الأول”. إنه يعتقد أن القيادة العالمية للصين تدور حول توفير الفوائد لبقية العالم، وليس من أجل ادعاء الهيمنة.

استشهد الأمين العام شي جين بينغ بفلسفة كونفوشيوس القديمة في تقريره إلى المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني: “كل الكائنات الحية قد تنمو جنبًا إلى جنب دون الإضرار ببعضها البعض، وقد تسير في طرق مختلفة بالتوازي دون التدخل مع بعضها البعض”. في عالم يبدو أن الصراع والاختلاف فيه يتفوقان على التعاون والإدارة، تتوق العديد من البلدان إلى احترام الاختلافات وإيجاد طرق للمضي قدمًا معًا. تسعى الصين إلى طريق سلمي للتحديث والشراكة مع المجتمع الدولي.