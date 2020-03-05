منتجع باراديز آيلاند جيه إيه مانافارو المالديف يوفر خطة الإقامة الشاملة

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ويستفيد النزلاء الآن من خطة الإقامة الشاملة التي توفر الاستمتاع بتذوق مجموعة متنوعة من الوجبات من خلال 7 مطاعم وحانات متفردة، وتجارب مجانية وأفضل المشروبات من 11 ص – 11 م، بينما يتمتعون بحياة الجزر على سطح جزيرة ها ألف المرجانية التي تحيط بها بحيرة خلابة في الطرف الشمالي من جزر المالديف.

وبهذه المناسبة، أشارت مدير عام المنتجع، كارين ميريك “Karen Merrick“، قائلة: “بمجرد أن تطأ قدمك على هذه الجزيرة الرائعة، ستتلاشى جميع مشاغلك. ولا نرغب أن يهدر النزلاء أوقاتهم في تكبد المزيد من التكاليف، بل نرغب في أن يتمتعوا بفرصة الهروب من الواقع وعقد صلات عميقة ومعتبرة مع البيئة الطبيعية المذهلة. وهي بمثابة القيمة المثلى التي نعرضها، في الوقت الذي يتمتع فيه النزلاء بمرافق جيه إيه مانافارو“.

ومع الشواطئ برمالها الخلابة والمياه الصافية الشفافة التي تعج بالحياة البحرية العجيبة، يضم الملاذ الأنيق 84 فيلا فاخرة ومقر إقامة تطل على الشاطئ وفوق المياه، ولكل منها مسبح غطس خاص. كما توفر سبعة مطاعم، تحيط بها المناظر الطبيعية الخلابة، خيارات ثرية مع المطبخ التقليدي لمنطقة المحيط الهندي، كما تتاح المطاعم العالمية ومطاعم المأكولات البحرية ضمن خطة الإقامة الشاملة. وعلى الجانب الآخر، يوفر مطعم وايت أوركيد “White Orchid“، ذو الطابع المذهل، الذي يقع في وسط المحيط، فرصة كي يتمتع النزلاء بالنسيم العليل بينما ينغمسون في ملذات الأطعمة الآسيوية الحائزة على جوائز. كما يتمتع النزلاء كذلك بمجموعة كبيرة من أفضل المشروبات في العديد من الأماكن ومنها هورايزون لونج “Horizon Lounge” مع منظر المحيط الرائع، وأنديامو بيسترو “Andiamo Bistro” وبول “Pool” حيث تظهر الخلفية الخضراء الخصبة وأخيرًا أوشن غريل “Ocean Grill” حيث يتمتع النزلاء بوجباتهم على شاطئ البحر تحت ضوء النجوم.

ويزخر المنتجع بالأنشطة الخاصة بالبالغين والأطفال على حد سواء، حيث يمكنهم الاستمتاع بالغوص، والرياضات المائية ومركز للنزهات ومركز للتوعية البحرية للمحافظة على البيئة المحلية. ويستطيع المسافرون المشاركة في فصول المطبخ المالديفي، ومشاهدة الدلافين، والتنزه في الرحلات البحرية الخلابة، والتمتع بالجولات المحلية بالجزيرة، ورحلات الصيد وممارسة رياضة الجولف. وهناك كذلك المنتجع الصحي كالم سبا سانكشواري “Calm Spa Sanctuary” الحائز على جوائز، الذي يوفر أنشطة الأيورفيدا الشعبية، والعلاج بالروائح وبرامج الصحة الروحية. ولمراعاة الترفيه عن جميع الأعمار، توجد أندية خاصة بالأطفال والمراهقين.

وبعد نيل تصنيف 5 نجوم وجائزة تريب أدفايزور “TripAdvisor” لخيار المسافرين الأفضل لعام 2019، يعد منتجع جيه إيه مانافارو أحد أهم الوجهات بالمحيط الهندي وخيارًا رائجًا للأزواج والعائلات – كما تم تصنيفه كفندق “أسطوري” بحسب تصنيف الفنادق والمنتجعات المفضلة – مما جعل سماته الاستثنائية ضمن أبرز الوجهات في العالم.

فيديو – https://mma.prnewswire.com/ media/1099337/JA_Resorts_and_ Hotels.mp4

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1097906/JA_Manafaru_ Maldives_All_Inclusive.jpg

شعار – https://mma.prnewswire.com/ media/880585/JA_Resorts_and_ Hotels_Logo.jpg