مكتب متنزهات بانشيل يبدأ بتشغيل المرحلة الثانية لمتنزه أعمال بانشيل في بانر بيليوادي في مقاطعة أعمال بيون الغربية

شركات كواليز، في أم وير وفيريتاس من بين المتعاقدين لاستئجار مكاتب هناك

بيون، الهند، 14 كانون الثاني/يناير 2021 / بي آر نيوزواير / —

أعلن مكتب متنزهات بانشيل – وهو وحدة من شركة عقارات بانشيل في بيون – اليوم عن بدء تشغيل المرحلة الثانية لأعمال بانشيل التي تتخذ من بيون الغربية مقرا لها في بانر بيليوادي.

استحوذت شركة تي سيستمز، أول شاغل رئيسي على 419000 قدم مربع من المساحات المكتبية هنا، ومن المتوقع أن يبدأ الشاغلون الجدد في العمل تدريجياً في الأسابيع المقبلة ما يلي:

· كواليز — – 281000 قدم مربع

· فيريتاس – 273000 قدم مربع

· في أم ويف 189,000 قدم مربع

ينضم الشاغلون الرئيسيون الجدد إلى شركات رائدة مثل تي سيستمز، سيمنز، فندتيك، ثيسنكراب، نوتانكس، ريدبريك وإكسيوغيتيف سنتر، التي استأجرت كلها مساحات مستأجرة لمتطلباتهم طويلة الأجل في المرحلة الثانية من بانشيل بزنس بارك، التي تشمل مساحة 1.6 مليون قدم مربع وتم تطويرها وامتلاكها بشكل مشترك من قبل بانشيل ريالتي وبلاكستون ريال إستيت بارتنرز.

يمتد منتزه بانتشيل بيزنس بارك على مساحة 2.7 مليون قدم مربع، ويتمتع بموقع استراتيجي قبالة الطريق السريع بين مومباي وبنغالورو. تم تطوير المرحلة الأولى التي تمتد على مساحة 1.1 مليون قدم مربع بواسطة بانشيل ريالتي وتم بيعها إلى كامنز لمقرها في الهند.

وقال أتول كورديا، رئيس مجلس إدارة بانشيل ريالتي، “يسعدني أن أعلن عن بدء تشغيل المرحلة الثانية من بانشيل بزنس بارك ويسرني أن أرحب بشركائنا الشاغلين. ويشير النجاح التأجيري القوي لمساحات مكاتبنا في بانشيل بزنس بارك، إلى استمرار تزايد أعمال التأجير لمساحاتنا المكتبية في بانشيل بزنس بارك من قبل شاغلي الشركات البارزين، إلى جانب الاهتمام الشديد بمشاريعنا القادمة، إلى استمرار جاذبية ومرونة سوق مكاتب بيون وعروض بانشيل الفائقة. يعكس هذا الاتجاه إلى حد كبير الجذب الكبير الذي شوهد في الماضي القريب في بعض أسواق المكاتب الرئيسية في البلاد. نتوقع استمرار نشاط التأجير وطلب المستأجرين على مشاريعنا المعروضة والعروض الحالية لدينا التي تشير إلى الازدهار والقوة في الأشهر المقبلة أيضًا “.

تشمل النقاط البارزة الرئيسية لبانشيل بزنس باركس ما يلي:

· تم منحها الشهادة المسبقة لـ LEED Gold من قبل مجلس المباني الخضراء الأميركي، وهو تصنيف عالمي لاستدامة المباني الخضراء.

o تتمثل مهمة LEED — البرنامج الرائد للمباني والمجتمعات الخضراء في جميع أنحاء العالم – في تغيير طريقة تصميم المباني والمجتمعات وبنائها وتشغيلها، مما يتيح بيئة مسؤولة بيئيًا واجتماعيًا وصحية ومزدهرة تعمل على تحسين نوعية الحياة .

· يتم تقييم البرنامج ومراجعته واعتماده من قبل مجلس السلامة البريطاني على أنه نفذ سياسات وإجراءات وترتيبات مناسبة وملائمة فيما يتعلق بالسيطرة على وباء كوفيد-19 في مكان العمل، وفقًا لإرشادات الحكومة الهندية ومجلس السلامة البريطاني.

o على وجه الخصوص، كانت بانشيل ريالتي أول مجموعة عقارية في الهند وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها التي قامت بمقارنة إجراءات الرقابة المتعلقة بـكوفيد-19 والتحقق منها بشكل مستقل في أماكن العمل.

· تشمل مرافق دعم الأعمال المتوفرة قاعات طعام واسعة بمساحة 80.000 قدم مربع لأماكن الطعام المتعددة، وصالات، ونادي صحي، ومجموعة من منافذ المأكولات والمشروبات وأسلوب الحياة، ومساحة لوقوف السيارات متعددة المستويات.

مكتب بانشيل باركس

تضم محفظة مكاتب بانشيل في بيون أكثر من 17.5 مليون قدم مربع من المشاريع البارزة مثل إيون فري زون، ومركز التجارة العالمي، والخليج التجاري، ومركز المؤتمرات الدولي، وأحرامها الجامعية هي موطن لشركات عالمية رائدة مثل ألاينز، سيتيبانك، كوغنيسانت، كونسنتريكسـكريدين سويس، دويتشة بانك، أتش أس بي سي، ماسترركارد، ميشيلين، يو بي أس وفودافون، وغيرها الكثير.

أعمال بانشيل – أبرز النقاط

· تبلغ المساحة الإجمالية لمحفظة العقارات المكتملة لشركة بانشيل ريالتي حوالي 23 مليون قدم مربع فضلًا عن مساحة 20 مليون قدم مربع أخرى قيد التطوير.

· قطاعات الأعمال الرئيسية لشركة بانشيل ريالتي هي المكاتب التجارية والضيافة والعقارات السكنية.

· جزء كبير من مجموعة مكاتب بانتشيل ريالتي يرتكز على صندوق بلاكستون للملكية الخاصة العقارية (Blackstone Real Estate Private Equity Fund)، برعاية وإدارة مجموعة بلاكستون ذات الشراكة المحدودة (Blackstone Group LP).

عن </1728><1746/ بانشيل ريالتي

تأسست شركة بانشيل ريالتي في عام 2002 وأصبحت إحدى أرقى العلامات التجارية العقارية الفاخرة في الهند. يركز نهج المجموعة، التي تشتهر بريادتها وتميزها في مجال التطوير العقاري، على التطوير المخطط وإنشاء أصول ذات قيمة، وصياغة خبرات حياتية من خلال التصميم والهندسة المعمارية.

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