‫مقسم تفوز بالجائزة الأولى بقيمة 250,000 دولار في معرض التكنولوجيا العالمي بالرياض

الرياض، المملكة العربية السعودية, 7 فبراير / شباط 2022 /PRNewswire/ —

أقيم مؤتمر LEAP، أكبر معرض تقني لأول مرة في العالم بين 1 و 3 فبراير 2022، حيث استضاف مجموعة متنوعة من شركات تكنولوجيا المعلومات الأكثر ابتكارًا من جميع أنحاء العالم مع التركيز بشكل خاص على الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. تنافست حوالي 500 شركة ناشئة من مختلف المراحل على جائزة “Rocket Fuel Startup Pitch Competition Award” للمطالبة بكونها المرشح الأول في المجال.

قدمت منصة مقسم ( maqsam.com )، وهي مجموعة الاتصالات السحابية الأكثر زخرًا بالمعلومات للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق الناشئة، عرضًا سريعًا مدته 3 دقائق وحصلت على المركز الأول بالجائزة الكبرى البالغة 250,000 دولار. تشكلت لجنة التحكيم للجائزة من لجنة ثابتة من المستثمرين الدوليين والسعوديين المشهود لهم، ومن ضمنهم جيمس كان و ستيفن بارتليت من برنامج المستثمر الشهير Dragons’ Den على قناة بي بي سي، ولاعب كرة القدم الشهير الذي تحول إلى رائد أعمال في مجال التكنولوجيا ميشيل سالغادو، وسعادة الدكتور نبيل كشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار، وعلى سبيل المثال لا الحصر. استحوذت الشركة الناشئة على انتباه واهتمام الجمهور بوسائلها الجديدة والمميزة في تقديم خدمات الاتصال بين الشركات وعملائها.

وحول هذا الفوز بالذات، صرح الجريس قائلًا: “في عالم أصبحت فيه الأعمال التجارية عالمية أكثر من أي وقت مضى، نتفهم أن العملاء يرغبون في الحصول على خدمات أكثر محليًا وشخصيًا أيضًا. لقد تحملنا كل شيء شاق لإضفاء الطابع الديمقراطي وخفض الحواجز أمام الازدهار والوصول إلى الأسواق من خلال منصتنا القائمة على البرمجيات كخدمة(SaaS). ولحسن الحظ، يثبت نمونا أهمية حقيقية في السوق، ويشير إلى أننا نثبت أنه المعاناة لا تقتصر على الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الشركات المتقدمة في مجال التكنولوجيا، ولكنها علامة على التطور في الاتصالات عمومًا”.

توفر منصة مقسم، والتي شارك في تأسيسها سنان طيفور وفؤاد الجريس في عام 2019، وهما من المخضرمين في مجال التكنولوجيا في المنطقة، مكالمات صوتية عالية الجودة ورسائل نصية قصيرة ورسائل واتساب ويمكن دمج خدماتها بسلاسة مع الحلول السحابية الشائعة لإدارة علاقات العملاء ومكتب المساعدة مثل زوهو (Zoho) و هبسبوت (Hubspot) و أكثر من ذلك بكثير. وحاليًا، تُعد مقسم المنصة المفضلةلخدمة آلاف المستخدمين وممثلين الخدمة على مستوى العالم وقائمة غنيةبالعملاء من مجموعة واسعة من القطاعات، مما يؤدي في النهاية إلى محو حدود العمل في بعض أكثر مناطق العالم انقسامًا.