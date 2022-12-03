‫مغربي يحصل على شهادة أفضل مكان للعمل في جميع أنحاء الشرق الأوسط لعام 2022

دبي، الإمارات, العربية المتحدة 2 ديسمبر / كانون أول 2022 /PRNewswire/ — تم الاعتراف مؤخرًا بالمغربي، أحد تجار التجزئة الفاخر الرائدة في مجال النظارات، كواحد من أفضل أماكن العمل لعام 2022. تفوقت مغربي على مؤشر المشاركة بثقافتها الفريدة وتطويرها المهني القوي والتزامها بتقدير الموظفين وتقديرهم. تشمل بعض نتائج التقييم ما يلي:

وقال 92% من الموظفين إن الشركة هي صاحب العمل المفضل، مما يعكس التزامها بتعزيز ثقافة الأداء العالي.

ويشعر 85% من الموظفين بالقيمة والاحترام في مكان عمل الشركة

تغطي الشهادة العمليات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر ولبنان والكويت ومصر

أفضل أماكن العمل هو بمثابة برنامج شهادات دولي، يعتبر “المعيار البلاتيني” في تحديد أفضل أماكن العمل في جميع أنحاء العالم والاعتراف بها، مما يوفر لأصحاب العمل الفرصة لمعرفة المزيد حول التزام موظفيهم ورضاهم، وتكريم أولئك الذين يقدمون تجربة عمل مميزة تتمتع بأعلى المعايير فيما يتعلق بظروف العمل.

في بيان من أمين مغربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مغربي، علق قائلاً : “يشرفنا أن يُعترف بنا كأفضل مكان للعمل 2022. في مغربي، أولويتنا الأولى هي رعاية الناس ويبدأ هذا العمل داخل الشركة. وتشهد هذه الجائزة على ثقافتنا الشاملة والتزامنا بتمكين موظفينا وتعزيز المساواة بين الجنسين والتأثير على المجتمع بشكل إيجابي. شكرًا جزيلًا للجميع في عائلة مغربي، الذين يجعلون ذلك ممكنا”.

قالت تيريز مجدي، مديرة الناس والثقافة: “نعتقد أن مفتاح إنشاء مكان عمل مذهل هو الحفاظ على النسبة السحرية لتوفير تجربة موظف متميزة، إلى جانب المساهمة الفعالة في العمل. في مغربي، نعمل معًا بشكل تعاوني لتحقيق نتائج استثنائية، وتعزيز الرفاهية ودعم موظفينا ليكونوا أفضل نسخة من أنفسهم”.

ويشارك البرنامج، في كل عام في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع أكثر من 250 مؤسسة، من مختلف الصناعات، من أجل مساعدتها على قياس ممارسات الموارد البشرية الخاصة بها ومقارنتها وتحسينها والوصول إلى الأدوات والخبرات التي تحتاج إليها من أجل تحقيق تغيير فعال ومستدام فيها.