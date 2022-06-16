‫معهد تكساس لاضطراب ضربات القلب في مركز سانت ديفيد الطبي يستضيف ندوة دولية افتراضية حول اضطراب انتظام ضربات القلب المعقدة

أوستن، تكساس، 16 يونيو/حزيران 2022 / PRNewswire / — في 2 و3 يونيو/حزيران 2022، سيستضيف معهد تكساس لاضطراب انتظام ضربات القلب ( TCAI ) في مركز سانت ديفيد الطبي ندوته الدولية السادسة حول اضطراب انتظام ضربات القلب المعقدة، EPLive 2022 . شهد حدث هذا العام تسجيل أكثر من 1250 شخصًا، وهو رقم قياسي، كما حضر هذه الندوة أكثر من 150 شخصًا. كان هناك حضور من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك سنغافورة وتايلاند وتونس وألمانيا وكوريا واليونان.

وكان من بين المشاركين أخصائيو الفيزيولوجيا الكهربية القلبية المتمرسون، وأخصائيو الفيزيولوجيا الكهربية وأطباء القلب العامون المهتمون بمعالجة اضطرابات نظم القلب المعقدة، وهي حالة ينبض فيها القلب بإيقاع غير منتظم أو غير طبيعي. وكانت أداة التعليم الأساسية هي الحالات الحية التي تم بثها من مركز الفيزيولوجيا الكهربية الجديد في مركز سانت ديفيد الطبي المتقدم، مع تعليقات الخبراء.

تميزت الحالات الحية التي أجريت خلال EPLive 2022 بتقنيات جديدة ابتكرها أطباء في TCAI ، بما في ذلك التثقيب الكهربائي غير الردود، والذي يساعد مرضى اضطراب انتظام ضربات القلب باستخدام الحقول الكهربائية الخاضعة للرقابة لإنشاء ندوب صغيرة في القلب لمنع الإشارات الكهربائية غير المنتظمة، وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة تلف الأوردة أو الشرايين أو الأعصاب لدى المريض.

قال أندريا ناتالي، دكتور في الطب، F.H.R.S. ،F.A.C.C ،F.E.C ، أخصائي فيزيولوجيا القلب الكهربائية والمدير الطبي التنفيذي لـ TCAI ومدير الدورة التدريبية EPLive : “بدءًا من أحدث التقنيات التي تم الكشف عنها إلى أرقام التسجيل القياسية لدينا، كان هذا حقًا أكثر برامج EPLive أهمية حتى الآن.” “تلعب EPLive دورًا رائدًا في توسيع نطاق خيارات العلاج الفيزيولوجيا الكهربية، والتي نأمل أن تؤثر بشكل إيجابي على حياة المرضى في جميع أنحاء العالم.”

EPLive تتكون من أربع جلسات كل جلسة عبارة عن مجموعة من الحالات الحية والمسجلة من معهد تكساس لاضطراب انتظام ضربات القلب وبعض المراكز الرائدة في العالم: مركز CardioInfantil لاضطراب انتظام ضربات القلب (كولومبيا)،مركز القلب والأوعية الدموية في بروكسل، مصحة كليفلاند، معهد كانساس سيتي لإيقاع القلب، مستشفى ليفربول للقلب والصدر (المملكة المتحدة)، مستشفى ماس العام، مستشفى ميثوديست (هيوستن، تكساس)، مستشفى مونتيفيور (نيويورك)، مركز مونزينو للقلب (إتاي)، مستشفى ماونت سيناي (نيويورك)، باسيفيك هارت (كاليفورنيا)، المركز الطبي بجامعة أركنساس، جامعة كاليفورنيا، جامعة شيكاغو للطب، كلية الطب بجامعة كولورادو، مستشفى جامعة بروكسل، جامعة بنسلفانيا، وجامعة تكساس ساوث ويسترن الطبية، جامعة فاندربيلت، المركز الطبي الإقليمي ويستسايد (فلوريدا) وجامعة يدي تبه (تركيا).

بالإضافة إلى العروض التوضيحية للدكتور ناتالي، ستقدم EPLive عروضًا تقديمية من قبل عدد من أطباء TCAI ، بما في ذلك المدير المشارك للدورة، أمين الأحمد، دكتور في الطب، وكذلك شين بيلي، دكتور في الطب؛ محمد بسيوني، دكتور في الطب؛ ديفيد بوركهارت، دكتور في الطب؛ ديفيد بوركلاند، دكتور في الطب؛ روبرت كانبي، دكتور في الطب؛ جوزيف جالينجهاوس، دكتور في الطب؛ بريان جريت، دكتور في الطب؛ Eric M. Hoenicke ، دكتور في الطب؛ رودني هورتون، دكتور في الطب؛ باتريك هرانيتسكي، دكتور في الطب؛ خافيير سانشيز، دكتور في الطب؛ كامالا تاميريسا، دكتور في الطب؛ سينثيل ثامبيدوراي، دكتور في الطب؛ ديفيد تشوب، دكتور في الطب؛ وجيسون زاغرودزكي، دكتور في الطب.

سيحصل الأطباء على 14 ساعة معتمدة من الجمعية الطبية الأميركية ( AMA ) كحد أقصى من الفئة 1 كساعات اعتماد ™ في المؤتمر.

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