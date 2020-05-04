معهد المحاسبين الإداريين يكرم الاختصاصيين الماليين بمناسبة اليوم العالمي للمحاسبة الإدارية

دبي، الامارات العربية المتحدة، 04 مايو – أعلن معهد المحاسبين الإداريين ( (IMAعن عزمه تنظيم سلسلة من النشاطات للاحتفاء باليوم العالمي للمحاسبة الإدارية في 6 مايو 2020. كما تهدف هذه المبادرة الى تكريم جميع جهود الأعضاء في مجال المحاسبة الإدارية في تزويد الشركات بالخبرة المالية، وتمكينها من الازدهار وخلق قيمة مضافة لها.

واحتفاءً باليوم العالمي للمحاسبة الإدارية، أطلق معهد المحاسبين الإداريين برنامجًا للأنشطة لمدة أسبوع ابتداءً من 2 مايو لغاية 9 مايو، والذي يتضمن سلسلة من البودكاست وندوات عبر الإنترنت وشهادات توصية وغيرها. وذلك بهدف تسليط الضوء على الدور الهام الذي يلعبه المحاسبونالاداريونداخل مؤسساتهم. وتماشياً مع جهود المعهد في تعزيز المهنة وسد فجوة المهارات، حيث تعد هذه المنصات مثالية لعرض أحدث الاتجاهات في هذا مجال والتي تساعد الاختصاصيين على مواكبة العصر الرقمي الجديد.

وبهذا الصدد، قالت هنادي خليفة، مديرة العمليات في معهد المحاسبين الإداريين في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند: “نحتفل اليوم بإنجازاتنا وتفانينا في مهنتنا، حيث نكرم المحاسبيين الإداريين كمبدعين قيمين ومستشارين استراتيجيين للأعمال، وخاصة خلال هذه الأوقات الصعبة، حيث تمثل الخبرة التي يقدموها عنصرًا أساسياً في مساعدة الشركات على الخروج من هذه الأزمة أقوى وأكثر استدامة أكثر من أي وقت مضى، كما نود أن نتذكر دائماً أهمية العمل الذي قدمته هذه المهنة في تعزيز مكانة الشركات والحكومات والمجتمع ككل”.

ويعد هذا اليوم فرصة لتسليط الضوء على التغييرات التي يشهدها قطاع المحاسبة، حيث تحولت المهنة التي بدأت في البداية كمهام تسجيل القيود في القرن التاسع عشر إلى وظيفة عمل أساسية مسؤولة عن التوجيهات المالية والتخطيط التنظيمي وصنع القرار.

وأضافت خليفة: “أصبحت التكنولوجيا والتقنيات الحديثة تتكامل بشكل متزايد في العمل اليومي للمحاسبين الإداريين، إذ أن الوتيرة السريعة لهذا التحول الرقمي تجعل من الضروري لمن في المهنة إلى توسيع قدراتهم للعمل ضمن البيئة الجديدة في هذا المجال، ولذلك يلتزم معهد المحاسبين الإداريين بتوجيه أعضائه نحو التحديثات الرقمية الجديدة في قطاع المحاسبة”.

ويجب على متخصصي المالية والمحاسبة الذين يتطلعون إلى مواكبة برنامج معهد المحاسبين الإداريين تسجيل الدخول إلى موقع المعهد على الإنترنت والقنوات الاجتماعية الإقليمية:

الموقع:https://imamiddleeast. org/en

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