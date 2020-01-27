معهد المحاسبين الإداريين يفتح باب المشاركة في النسخة التاسعة من مسابقة الحالة الدراسية للطلاب

دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 27 يناير 2020: أعلن معهد المحاسبين الإداريين IMA عن إطلاق النسخة التاسعة من مسابقة الحالة الدراسية للطلاب، والتي تفتح الباب أمام الطلبة الجامعيين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للمشاركة والفوز بجوائز قيمة. ويُمكن للطلبة الراغبين باختبار مهاراتهم التحليلية ومدى تمتعهم بأساليب التفكير الاستراتيجي والإبداعي المشاركة بالمسابقة ضمن فرق تضم ما بين ثلاثة إلى خمسة أعضاء، حيث يقوم كل فريق بإعداد دراسة حالة ومن ثم استعراضها أمام لجنة تضم نُخبة من خبراء المحاسبة الإدارية. ويتعيّن على الفرق الراغبة بالمشاركة في هذه النسخة من المسابقة تقديم طلباتها في موعد أقصاه 12 فبراير 2020.

وكما تجري العادة كل عام، سيتم تكليف المشاركين بإجراء دراسة حالة تتناول مشكلة حقيقية في قطاع الأعمال بهدف الحصول على توصيات وخطط فريدة لمواجهة التحدي المقترح باستخدام المهارات التي تعلموها أثناء دراستهم الجامعية. وتتمحور المسابقة حول المحاسبة الموضوعية والمشاكل المالية، والتي تُحفز الطلاب على استعراض مهاراتهم التقنية والنظرية وتطبيقها على أرض الواقع.

وبهذه المناسبة، قالت هنادي خليفة، المدير الأول للعمليات في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند لدى معهد المحاسبين الإداريين (IMA): “توفر مسابقة الحالة الدراسية للطلاب منصة تمنح الطلبة الفرصة لدمج مهاراتهم التي اكتسبوها خلال دراستهم مع آخر التوجهات والمعايير المهنية في القطاعات المحاسبية والمالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بهدف إيجاد الحلول لمجموعة من المشكلات الواقعية المعقدة”.

وأكدت: “فضلاً عن مساعدة الطلبة على تطوير مهاراتهم المالية والمحاسبية، يحظى المشاركون أيضاً بفرصة لتعزيز مهاراتهم بكيفية تقديم واستعراض أفكارهم، إذ يتعيّن على الفرق المتأهلة استعراض حلولها أمام باقة من أبرز الخبراء في القطاع. وتتسم الأفكار النابعة عن هذه العقول اليافعة بتميّزها من الناحية الابتكارية، لا سيّما وأنّ وجهة النظر الجديدة في الكثير من الحالات قد تكون مفيدة للغاية في حل المشكلات”.

وستتأهل الفرق التي يتم انتقاؤها بناءً تميّزها في دراسات الحالة المقدمة إلى الجولة النهائية، حيث ستقوم باستعراض مقترحاتها بشكل مباشر أمام لجنة التحكيم. وسيحظى الفريق الفائز بجائزة نقدية بقيمة 3 آلاف دولار أمريكي، بينما سيحصل الوصيف على ألفي دولار أمريكي لقاء المشاركة والجهود التي بذلوها.

وأضافت خليفة: “إنّنا شغوفون للغاية حيال دعم التطور المهني لطلبة المنطقة، لا سيّما من خلال توفير التجارب التعليمية المتكاملة التي تسد فجوة المهارات التي يعاني منها القطاع. وتُمثل هذه المسابقة جزءاً من مساهمتنا المتواصلة في نموهم وتطورهم. ونحن على ثقة تامة بما يمكننا تحقيقه خلال هذه المسابقة وغيرها من الشراكات والبرامج الجامعية المتواصلة التي نضطلع بها، لناحية تمكين الطلبة اليافعين الذين نتفاعل معهم من تسريع تطورهم المهني في مجال المحاسبة، فضلاً عن مساعدتهم على الارتقاء بمستويات جاهزيتهم لسوق العمل”.

ويجدر الذكر هنا أنّه سيتم اختيار الفرق الأربعة النهائية في موعد لا يتجاوز 18 مارس المقبل، وسيتم إبلاغهم بتوقيت وموقع تقديم دراستهم أمام لجنة التحكيم شخصياً. وسيكون لزاماً على كلّ من الفرق الأربعة المنتقاة تقديم حلولها حول دراسة الحالة بشكل شخصي، كما يتعيّن عليهم الاستعداد لتقديم الحجج المؤيدة لأفكارهم والإجابة عن أي من الأسئلة الإضافية التي قد يطرحها أعضاء لجنة التحكيم.

تنعقد مسابقة الحالة الدراسية الطلابية التي ينظمها معهد المحاسبين الإداريين سنوياً منذ 9 أعوام. وتُعتبر هذه المسابقة السنوية، التي انطلقت في دولة الإمارات عام 2012 ومن ثم في أنحاء المنطقة خلال الأعوام اللاحقة، مبادرة عالمية لمساعدة الطلبة المختصين بمجالات المحاسبة والمالية على استعراض مهاراتهم في تحليل الأعمال، وذلك من خلال إعدادهم لمواجهة التحديات المعقدة التي تواجه الشركات في الوقت الراهن.

نبذة عن معهد المحاسبين الإداريين IMA :

يعتبر معهد المحاسبين الإداريين- الذي تم اختياره للحصول على لقب الهيئة المهنية لعامي 2017 و2018 من قبل نشرة المحاسب/المحاسبة الدولية- منظمة مهنية للمحاسبين والمتخصصين الماليين بمجال الأعمال، وهو واحد من أكبر التنظيمات المهنية وأكثرها احتراماً. وينصب تركيز المعهد بشكل حصري على تطوير مهنة المحاسبة الإدارية. كما يدعم المعهد هذه المهنة على المستوى العالمي من خلال عدة محاور مثل البحث وبرنامج المحاسب الإداري المعتمد CMA، والتعليم المستمر وتكوين شبكات التواصل، والتشجيع على تبنّي أعلى مستويات الممارسات الأخلاقية في العمل. وتضم الشبكة العالمية لمعهد المحاسبين الإداريين أكثر من 100 ألف عضو في 140 دولة و300 فرع محلي للمختصين والطلبة. ويقع المقر الرئيس للمعهد في مدينة مونتفيل بولاية نيوجيرسي الأمريكيّة؛ ويقدّم خدمات مخصصة عبر أقسامه العالمية الأربعة في كلٍ من الأميركتين، وآسيا/المحيط الهادي، وأوروبا، والشرق الأوسط/الهند. ولمزيد من المعلومات عن المعهد، يُرجى زيارة الموقع: www.imanet.org.

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