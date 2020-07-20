معهد السلام الأميركي يعلن عن أسماء المرشحات النهائيات للجائزة الاستهلالية لبرنامج النساء بانيات السلام

تكريم النساء بانيات السلام في المناطق الهشة أو التي تعاني من العنف كمرشحات نهائيات

واشنطن، 20 تموز/يوليو، 2020 / بي آر نيوزواير / — يسر معهد السلام الأميركي الإعلان عن أسماء النساء العشر اللواتي وصلن إلى القائمة النهائية للفوز بجائزة النساء يبنين السلام Women Building Peace Award. هذه الجائزة تكرم الدور الحيوي للنساء العاملات في دول هشة أو تعاني من العنف سعيا إلى السلام. وسيعلن المعهد عن اسم الفائزة بالجائزة الأولى من هذه البالغ قدرها 10,000 دولار خلال حفل افتراضي يعقد يوم 15 أيلول/سبتمبر.

تلقى معهد السلام الأميركي أكثر من 150 ترشيحاً للنساء بانيات السلام من 51 دولة. تم اختيار المتسابقات العشر النهائيات من قبل مجلس النساء بانيات السلام في المعهد الأميركي للسلام USIP’s Women Building Peace Council، وهو مجموعة من 18 عضوًا من الخبراء والقادة في مجالات النوع الاجتماعي وبناء السلام، لالتزامهن المثالي وقيادتهن كممارسات لبناء السلام وأدوارهن الرئيسية في إنهاء ومنع الصراع العنيف. وبشكل جماعي، تمثل هؤلاء ثمانية بلدان ومجموعة من بانيات السلام من أجيال مختلفة.

وقالت نانسي ليندبورغ، رئيسةالمعهد الأميركي للسلامومديره التنفيذي Nancy Lindborg, USIP president and CEO، “يشرف المعهد الأميركي للسلام استخدام منصتنا لتضخيم الأصوات الهامة والملحة للمرأة التي تبني السلام في مجتمعاتها ودولها. وبينما نكافح من أجل مواجهة أزمة عالمية وعالم متزايد التعقيد، تبرز هؤلاء النساء العشر كمنارات شجاعة للأمل والقوة. نأمل أن تسلط هذه الجائزة الضوء على المساهمات التي لا تمحى من النساء بانيات السلام في كل مكان وتلهم الأجيال القادمة.”

ترتكز جائزة النساء بانيات السلام على 10 سنوات من عملالمعهد الأميركي للسلامالحالي existing work لتمكين النساء ورفع أصواتهن ودعم أدوارهن في عمليات السلام المحلية والوطنية.

وقالت مارسيا كارلوتشي، الرئيسة المشاركة للمجلس: “هؤلاء نساء ثابرن في بعض أصعب الظروف. إنهن شخصيات ملهمة ونماذج استثنائية للتعاون والقيادة والشجاعة والالتزام.”

وقالت ميغان باير، الرئيسة المشاركة للمجلس: “خلال هذا الوقت من كوفيد-19، حيث يواجه المجتمع العالمي اضطرابًا كبيرًا، فإن النساء يشكلن غالبية العاملين في مجال الرعاية الصحية والمدرسين ومقدمي الرعاية في الخطوط الأمامية. توضح هذه اللحظة بوضوح الدور الحيوي الذي تلعبه المرأة في تحقيق الاستقرار والعلاج ومعالجة الاحتياجات الأساسية لمجتمع المضطرب. هذه الجائزة الجديدة تمنح هؤلاء النساء المتفانيات التقدير اللائق بهن.”

المرشحات النهائيات العشر لجائزة بانيات السلام للعام 2020 هن :

أنجيلا ماريا إسكوبار (كولومبيا)

آسيا جميل (باكستان)

بيتا موكاروبوغا (رواندا)

إيرين أم سانتياغو (الفلبين)

جوليان لوسينج (جمهورية الكونغو الديمقراطية)

أوديت هابونيمانا (بوروندي)

ريتا مارتن لوبيديا أبراهام (جنوب السودان)

روزا إميليا سالامانكا غونزاليس (كولومبيا)

تبسم عدنان (باكستان)

فيكتوريا نيانجورا (أوغندا)

للحصول على معلومات حول الجائزة، يرجى زيارة www.usip.org/ womenbuildingpeace

لمزيد من المعلومات عن المعهد الأميركي للسلام، يرجى زيارة: https://www.usip.org/about