‫معرض MWC AFRICA 2022 يعرض الإمكانات الهائلة للاقتصاد المتنقل للناس في جميع أنحاء إفريقيا

كيغالي، رواندا, 28 أكتوبر / تشرين أول 2022 /PRNewswire/ — MWC Africa: أول لقاء شخصي لـ GSMA MWC Africa افتتح أبوابه اليوم في كيغالي، رواندا بدردشة على جانب النار مع فخامة الرئيس. بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا وماتس جرانريد، المدير العام، GSMA.

وقاد موضوع الكلمة الرئيسية الافتتاحية “بناء مستقبل رقمي معًا” مناقشات الحدث حول كيفية تحقيق الاتصال عبر الهاتف المحمول، وهو محرك رئيسي للنمو، إمكانات لا حصر لها من خلال تسريع التحول الرقمي لجميع قطاعات الأعمال في أفريقيا، من الرعاية الصحية والتعليم إلى التصنيع والخدمات المالية.

فخامة الرئيس بول كاغامي قال: “تعد أفريقيا موطنا للشباب المبدعين والبارعين في التكنولوجيا، الذين يبحثون عن المنصة المناسبة للمساهمة في الحلول. ولا يسعنا أن نختزلها في إحصائية فقط، أو أن نقف مكتوفي الأيدي، بينما يبحثون عن فرصة خارج أفريقيا. إن شبابنا لديهم الكثير ليقدموه. ويجب أن نقوم بدورنا وأن نفي بوعدنا لهم. ولكي لا نترك أحدا خلف الركب، يجب أن نهيئ بيئة قانونية وتنظيمية أكثر تمكينًا. ومع ذلك، فإن عدم ترك أي شخص خلف الركب يعني عددًا من الأشياء أيضًا، ويجب أن ندرك أن التحول الرقمي ليس لعبة محصلتها صفر، حيث يأتي التقدم على حساب الفئات الأكثر ضعفًا. على الإطلاق يجب أن يستفيد الجميع، بغض النظر عن وضعهم أو جنسهم أو جنسيتهم، إذا أردنا إحداث تغيير دائم”.

وتجمع GSMA MWC Africa بين قطاعات الصناعة وقادة الأعمال وواضعي السياسات مع النظام البيئي للجوال في المنطقة لمناقشة طموح القارة لتعزيز قوة الاتصال. ويشهد هذا الحدث أيضًا إصدار تقرير اقتصاد الهاتف المحمول في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لعام 2022 الذي وجد أن سد فجوة استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول[1] أمر بالغ الأهمية لتحقيق إمكانات الاتصال عبر الهاتف المحمول، مع بدء الأنشطة المتعلقة بشبكة الجيل الخامس في الظهور في جميع أنحاء المنطقة.

“تقف أفريقيا في لحظة فريدة من الزمن. على مدى العقدين الماضيين، كان نمو الهاتف المحمول في جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هائلًا. واليوم، أصبح 46% من السكان متصلين ومشتركين في خدمات الهاتف المحمول، لترتفع هذه النسبة إلى 50% بحلول عام 2025. وفي عام 2021، ولدت تقنيات وخدمات الهاتف المحمول حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مما دعم 3.2 مليون وظيفة في جميع أنحاء المنطقة. تخيل ما ستكون عليه أفريقيا عندما يكون الجميع متصلين”، هذا ما قاله ماتس جرانريد، المدير العام لرابطة GSMA . ولمواصلة الزخم وخلق المزيد من فرص العمل وتعزيز الإدماج والحد من عدم المساواة، علينا أن نضمن حصول الجميع على إمكانية الوصول إلى الاتصال والاستفادة من كل ما يقدمه”.

وقالت أنجيلا وامولا، رئيس منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، GSMA : “نتوقع الترحيب بالحضور من حوالي 90 دولة في جميع أنحاء أفريقيا وحول العالم الذين سيجتمعون هذا الأسبوع للاجتماع والاستماع إلى أكثر من 60 متحدثا، 45% منهم من الإناث”. “إن الاتصال عبر الهاتف المحمول والتقنيات المتصلة هي عوامل تمكينية، تدعم البلدان وهي تبني إلى الأمام بشكل أفضل سعيا لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والقدرة على الصمود. في MWC Africa ، سندرس الحاجة الملحة لسد الفجوة الرقمية لبناء مجتمعات شاملة ومستدامة في جميع أنحاء إفريقيا “.

تقرير اقتصاد الهاتف المحمول جنوب الصحراء الكبرى لعام 2022

ويدعو التقرير أصحاب المصلحة إلى معالجة الحواجز الرئيسية التي تحول دون اعتماد الإنترنت عبر الهاتف المحمول، بما في ذلك القدرة على تحمل التكاليف والمهارات الرقمية، لتحقيق إمكانات الاتصال عبر الهاتف المحمول لدفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية. وتكشف النتائج التي توصل إليها التقرير كيف تساعد الاتصالات المتنقلة على التعافي الاقتصادي في المنطقة بعد الجائحة من خلال إنشاء التقنيات والخدمات الرقمية اللازمة لإعادة بناء اقتصادات أكثر إنتاجية وكفاءة.

النتائج الرئيسية الأخرى تشمل:

· 40% من السكان البالغين متصلون الآن بخدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول. ومع ذلك، لا تزال فجوة الاستخدام تمثل تحديًا: يعيش 44% في المناطق التي تغطيها شبكات النطاق العريض المتنقلة، لكنهم لا يستخدمون بعد خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول.

· في عام 2021، دعم النظام البيئي للجوال أكثر من 3.2 مليون وظيفة (بشكل مباشر وغير مباشر) وقدم مساهمة كبيرة في تمويل القطاع العام، مع جمع 16 مليار دولار من خلال الضرائب على القطاع.

· وبحلول عام 2025، ستنمو مساهمة الهاتف المحمول في الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بمقدار 65 مليار دولار (إلى ما يقرب من 155 مليار دولار)، حيث تستفيد بلدان المنطقة بشكل متزايد من زيادة الإقبال على خدمات الهاتف المحمول.

· وبحلول عام 2025، ستشكل شبكة الجيل الرابع ثلث اتصالات الهاتف المحمول في المنطقة، مقارنة بأقل من خمس الاتصالات في عام 2021.

5G أفريقيا: تحقيق الإمكانات

بدأت الأنشطة المتعلقة ب 5G في الظهور في جميع أنحاء أفريقيا، بما في ذلك مزادات الطيف والتجارب التجريبية والتجارية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتطوير حالات استخدام 5G ذات الصلة محليا. يكشف تقريرنا الجديد الذي تم إطلاقه اليوم ، “ 5G Africa : تحقيق الإمكانات “، أن 5G ستساهم بمبلغ 26 مليار دولار في اقتصاد إفريقيا بحلول عام 2030. وتعد قطاعات البيع بالتجزئة والتصنيع والزراعة من بين القطاعات التي ستشهد أكبر قدر من التأثير. بالإضافة إلى ذلك، ستشكل 5 G 20% من اتصالات الهاتف المحمول في إفريقيا بحلول عام 2030. اليوم هناك شبكات 5G تجارية في أكثر من 10 دول ومن المتوقع أن تطلق العديد من البلدان الأخرى 5G التجارية بحلول عام 2025.

مزيد من الأفكار حول MWC Africa 2022

لضمان المشاركة المتساوية للأشخاص ذوي الإعاقة في MWC Africa ، سيتم توفير الترجمة الفورية للغة الإشارة في هذا الحدث من قبل الشركة الناشئة GSMA Innovation Fund for Assistive Tech ،Signs Media Kenya Limited ، مبتكرو تطبيق ترجمة لغة الإشارة عند الطلب assistALL .

يتم دعم MWC Africa من قبل Mastercard و MTN و Orange و ZTE وشركائنا الداعمين ASVL Summit 2022 و Smart Africa . نشكرهم على مساهماتهم وتشجيعهم للمساعدة في تنفيذ جدول الأعمال الرائد في الصناعة.

Mobile World Live ، الشريك الرئيسي للإعلام والبث في الحدث، يقوم ببث مباشر للكلمات الرئيسية للحدث. يرجى النقر هنا لتنزيل تقرير “اقتصاد الهاتف المحمول في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 2022 ” وهنا للحصول على تقرير “ 5G في أفريقيا: تحقيق الإمكانات”. انقر هنا لقراءة المزيد من المعلومات حول MWC Africa 2022 . وتحقق من صفحة الويب الخاصة بالصحافة في MWC Africa لمزيد من الأخبار والمحتوى.

نبذة عن GSMA

GSMA هي منظمة عالمية توحد النظام البيئي للجوال لاكتشاف وتطوير وتقديم الابتكار الأساسي لبيئات الأعمال الإيجابية والتغيير المجتمعي. تتمثل رؤيتنا في إطلاق العنان للقوة الكاملة للاتصال حتى يزدهر الناس والصناعة والمجتمع. يمثل GSMA المشغلين المتنقلين والمنظمات عبر النظام البيئي المتنقل والصناعات المجاورة، ويقدم لأعضائه ثلاث ركائز عامة: الاتصال من أجل الخير، والخدمات والحلول الصناعية، والتوعية. يتضمن هذا النشاط النهوض بالسياسات، ومعالجة أكبر التحديات المجتمعية اليوم، ودعم التكنولوجيا وقابلية التشغيل البيني التي تعمل على الجوال، وتوفير أكبر منصة في العالم لعقد النظام البيئي المتنقل في سلسلة الأحداث MWC و M 360 .

ندعوك لمعرفة المزيد في gsma.com .

1. تصف فجوة الاستخدام أماكن الأشخاص الذين يعيشون في مناطق تغطيها شبكات النطاق العريض للأجهزة المحمولة ولكنهم لا يستخدمون خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول بعد.