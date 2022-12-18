‫معرض BRILIANPRENEUR UMKM EXPO(RT) 2022 يقوم بتوسيغ نطاق 500 شركة المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للفوز بالسوق العالمية

جاكرتا، إندونيسيا، 17 دجنبر/كانون الأول 2022 / PRNewswire / — يقدم بنك PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk (مؤشر الأسهم: BBRI ) معرض BRILIANPRENEUR UMKM EXPO(RT) 2022 في شكل هجين. لقي حدث هذا العام ترحيباً حاراً منذ انطلاقه في المعرض الافتراضي في الفترة الممتدة من 1 إلى 31 دجنبر/كانون الأول 2022، فضلاً عن الحدث غير المتصل الذي يقدم 502 من منتجات الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الإندونيسية المنسقة في الفترة الممتدة من 14 إلى 18 دجنبر/كانون الأول 2022 في مركز جاكرتا للمؤتمرات.

يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة تفاعلية كاملة على https://brilianpreneur.com/ virtual . يمكن العثور على جميع منتجات الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المعروضة في الحدث غير المتصل بالإنترنت في المعرض الافتراضي. علاوة على ذلك، يمكن للزوار شراء منتجات الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم على الفور بالنقر فوق أحد الروابط المؤدية إلى منصات التجارة الإلكترونية.

“نحن ملتزمون بدعم الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال الحركة الوطنية للفخر بصنع في إندونيسيا، والتي تمكن الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لدينا من عرض أفضل أعمالها في العديد من المعارض الدولية. بصفتنا وكيلًا للتطوير، قمنا بتسهيلهم من خلال برامج التدريب عبر الإنترنت والشخصية لمساعدتهم على البقاء في الطليعة في الأعمال وجني المزيد من الفوائد من الأسواق الدولية،” كما قال سونارسو، رئيس مجلس إدارة مبادرة الحزام والطريق.

بالإضافة إلى ذلك، يتألف الحدث أيضًا من أنشطة مختلفة مثل جلسات مطابقة الأعمال وعيادات التدريب وجوائز UMKM والبازارات والتسوق المباشر. ويستهدف حدث هذا العام زيادة عقود التصدير من 72 مليون دولار إلى 75 مليون دولار.

جهود متسقة من الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتتفوق في الأداء على المسرح العالمي

تم اختيار 500 شركة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة الحجم من 22 مقاطعة عبر إندونيسيا بناءً على المعايير المطلوبة للمعايير الدولية، بما في ذلك تصميم المنتج والابتكار والتأثير الاجتماعي والاستدامة وقيم التصدير والإنجازات.

من خلال استحضار الثقافة الإندونيسية والتقدم نحو الاستدامة، يعرض معرض BRILIANPRENEUR UMKM EXPO(RT) 2022 أيضًا فئتين جديدتين من المنتجات تغطيان التكنولوجيا الرقمية والعافية، وتكمل الفئات الرئيسية مثل ديكور المنزل والأطعمة والمشروبات والإكسسوارات والأزياء.

من بين أفضل منتجات الأطعمة والمشروبات “ YAMMY BABEH ” الذي شارك في هذا البرنامج منذ عام 2019. اعترف المؤسس، بوندا إليس، أن دعم مبادرة الحزام والطريق ساهم بنحو 90 في المائة من إجمالي صادراتها.

قال بوندا إليس: “لقد عزز هذا البرنامج إنتاجيتنا، حتى أثناء الوباء. في مارس 2020، قمنا بتنفيذ أولى طلبات التصدير إلى أستراليا، تليها كندا في نونبر/تشرين الثاني. من خلال دعم مبادرة الحزام والطريق، عرضنا منتجاتنا في العديد من المعارض الدولية، بما في ذلك الهند والمكسيك وهونغ كونغ وماليزيا “.

يمكنك العثور على مزيد من المعلومات على http://brilianpreneur.com وإنستغرام @ bankbri_id وتويتر @ bankbri_id و @ kontakbri و @ promo_bri وفايسبوك Bank BRI ويوتيوب Bank BRI وتيك توك @ bankbri_id .

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الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1970251/BRILianpreneur_ UMKM_EXPORT_2022.jpg