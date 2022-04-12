‫معرض كانتون 2022: عرض الحقائب عالية التقنية في معرض كانتون الـ 131

غوانغجو، 12 نيسان/نيسان، 2022 / PRNewswire / — سيتم عقد معرض كانتون الـ 131 </14 على الإنترنت في الفترة بين 15-24 نيسان/أبريل. ويقوم المعرض عبر العديد من أقنية التواصل الاجتماعي بالترويج لعدد من المعارض التي تشتمل على الحقائب والشنط.

مع التطور السريع للمجتمع والاقتصاد العالميين وتحسين مستويات معيشة الناس، أصبحت الحقائب والأمتعة ضرورة في حياة الناس حيث أصبح السفر ورحلات العمل والأنشطة الأخرى أكثر تواترًا.

عرض معرض كانتون الـ 130 </32 مجموعة واسعة من السلع الجديدة، بما في ذلك حقيبة الظهر المضادة للسرقة، وحقيبة من ألياف الكربون ذات الاستخدام المزدوج، وحقائب ظهر مدرسية مُكيَّفة لبيئة العمل. فوجئ العديد من المشترين بعد مشاهدة البث المباشر، وتركوا تعليقات في حسابات وسائل التواصل الاجتماعي في معرض كانتون. كان حكيم جرار من إسبانيا أحدهم، وقال إن قسم الحقائب والشنط يشبه عالم الخيال العلمي مع كل ما يتوقع المرء أن يجده. وعلق الكثيرون في حسابات وسائل التواصل الاجتماعي في معرض كانتون، معربين عن توقعهم رؤية المزيد من الأمتعة عالية التقنية في دورة معرض كانتون الـ 131 </50.

مع أكثر من 20000 شركة، تعتبر الصين منتجًا كبيرًا للحقائب والأمتعة، وتحتل أكثر من 70 ٪ من السوق العالمي. يقع المصنعون بشكل رئيسي في المقاطعات والمدن الساحلية مثل غوانغدونغ، فوجيان، جيجانغ، شاندونغ، شنغهاي وجيانغسو والمقاطعات الداخلية بما في ذلك هيبيل وهونان.

دفع الطلب الدولي الهائل على الأمتعة والضغط التنافسي الناجم عن التركيز العالي لسلسلة الصناعة المزيد من أصحاب شركات صناعة الأمتعة إلى التركيز على تحسين جودة المنتج. إلى جانب السعي وراء الجمال، اكتشف العديد من أصحاب الأعمال الجودة والعملياتية والتخصيص. حازت بعض الشركات، التي تتبع نهج “الإنسان + الحقيبة + التكنولوجيا”، على العديد من براءات اختراع البحث والتطوير المستقلة، وفازت روائعها بجوائز في مسابقات التصميم الشهيرة في الداخل والخارج. ومن الأمثلة على ذلك حقيبة ظهر الطاقة الشمسية المستدامة، التي فازت بجوائز غولدريد للتصميم الصناعي لاستخدامها المبتكر للألواح الشمسية المرنة لتحقيق التحول من الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربائية وتخزين الطاقة.

وفقًا لآلان ليو، نائب المدير العام لمكتب الشؤون الخارجية في معرض كانتون، أصبح تصميم واجهة اليو أس بي على الأمتعة هو المعيار في معرض كانتون. يتم تثبيت الجيروسكوبات في حقائب الظهر لإطلاق الإنذار عند سقوط المسنين. سيواصل معرض كانتون الـ 131 </83في عرض عدد من المنتجات الجديدة الذكية والعصرية من خلال “النظام الأساسي السحابي”، بهدف مساعدة التصنيع الذكي في الصين على التحول إلى العالمية وإفادة العالم.

لاستكشاف المزيد من الفرص التي يوفرها المعرض، يُرجى زيارة:

https://www.cantonfair.org.cn/ en-US/register/index#/foreign- email .