‫معرض كانتون 2022: التكنولوجيا الذكية تُمكِّن من تطوير السلع الاستهلاكية في الصين

غوانغجو، الصين، 14 نيسان/أبريل 2022 / PRNewswire / – سيُعقد معرض كانتون الـ 131 عبر الإنترنت في الفترة الممتدة من 15 إلى 24 أبريل/نيسان. وقد حمل العديد من العارضين بالفعل منتجات لافتة للنظر على موقع معرض كانتون الرسمي على الإنترنت. يحظى قسم السلع الاستهلاكية في معرض كانتون باهتمام كبير بفضل منتجات مثل زجاجات المياه الذكية المصنوعة من التيتانيوم التي يمكنها تتبع بيانات محتوى السكر والسعرات الحرارية ودرجة الحرارة، وآلات يمكنها جعل الحليب يغلي بضغطة واحدة فقط، والتحكم عن بعد في المرافق الذكية للحيوانات الأليفة التي تعرض مقاطع فيديو والتفاعل الصوتي، إلخ ..

الصين هي منتج رئيسي وسوق استهلاكي ومصدر للسلع الاستهلاكية. تشير الإحصاءات إلى أنه من العام 2012 إلى العام 2021، ارتفعت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين من 20.6 تريليون يوان صيني إلى 44.1 تريليون يوان صيني، ما يحافظ على متوسط معدل نمو سنوي عند حوالي 9٪، ما يجعلها ثاني أكبر سوق استهلاكي بعد الولايات المتحدة الأميركية. وفي الوقت نفسه، حافظ إجمالي حجم الواردات والصادرات من السلع الاستهلاكية الصينية أيضًا على نمو سريع.

استجابة للحاجة إلى رفع مستوى الاستهلاك، بدأت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين تدابير متعددة خلال الخطة الخمسية الثالثة عشرة لدفع الشركات إلى زيادة المعروض من السلع الاستهلاكية من المستوى المتوسط إلى العالي. يتم تشجيع الشركات على مواءمة اتجاه ترقية الاستهلاك الذي يتميز بالشخصية والجودة أولاً، والاستثمار بشكل أكبر في البحث والتطوير. نتيجة لذلك، تعززت بشكل كبير إمدادات الصين من المنتجات المتوسطة إلى العالية الجودة. بدأ عدد من العلامات التجارية الصينية المملوكة ذاتيا في التمتع بحضور أعلى في الأسواق الدولية. تقدم الشركات التي تتاجر بأدوات المطبخ والسيراميك المحلي منتجات شائعة في الداخل والخارج، مثل أواني الطهي المصنوعة من الألومنيوم، وأدوات المطبخ، ومنتجات دعم خزائن المطبخ الذكية، بالإضافة إلى السيراميك للمآدب الوطنية، وما إلى ذلك. وقد فازت بعض المنتجات بجائزة “ريد دوت” جائزة التصميم وجوائز “آي أف ديزاين” والعديد من الجوائز الأخرى.

نظرًا لأن الاقتصاد الصيني يحافظ على نمو مستقر، فقد اكتسبت الأدوات المنزلية ومنتجات العناية الشخصية ومستلزمات الحمام ومنتجات الحيوانات الأليفة أيضًا قوة تنافسية أقوى من أي وقت مضى لذكائها واستخدامها والتكنولوجيا الخضراء ومنخفضة الكربون فيها. تحتل بعض المنتجات الصينية المرتبة الأولى في الصادرات العالمية بين مثيلاتها.

وقالت ماغي بو، نائبة المدير العام لمكتب الشؤون الخارجية لمعرض كانتون، إن معرض كانتون سيواصل تعزيز التعاون الدولي من خلال تسهيل وصول شركات السلع الاستهلاكية الصينية إلى العالمية. وفي الوقت نفسه، سيستفيد المعرض من قوته في حماية حقوق الملكية الفكرية وحماية ابتكارات العارضين. من خلال القيام بذلك، يهدف المعرض إلى إلهام المزيد من الشركات الصينية لدفع الابتكار المستقل قدما.