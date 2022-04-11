‫معرض كانتون 2022: الابتكار يعزز استدامة مواد البناء الصينية

غوانغجو، الصين، 11 نيسان/أبريل، 2022 / PRNewswire / — بات معرض كانتون الـ 131 على بعد خطوات قليلة من افتتاحه. وفي كل مرة، ستسلط الأضواء في المعرض على التنمية الخضراء والمنخفضة الكربون. كيف ستعمل صناعة مواد بناء المنازل في الصين، مركز انبعاثات الكربون، على تقليل التلوث وانبعاثات الكربون يمثل مصدر قلق كبير للمشترين المحليين والأجانب.

وكما هو موضح في تقرير الحالة العالمية للمباني والتشييد للعام 2020 الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، فإن انبعاثات الكربون من المباني والتشييد تمثل 35٪ إلى 38٪ من إجمالي الانبعاثات. ويشير تقرير العام 2020 عن استهلاك طاقة المباني في الصين إلى أنه في العام 2018، بلغت انبعاثات الكربون الناتجة عن دورة حياة المباني 4.93 مليار طن، أي 51.3٪ من إجمالي الانبعاثات الوطنية. يعتبر تخفيض انخفاض الكربون في قطاع البناء أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق ذروة الكربون وحياد الكربون.

تستحوذ الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح على نسبة أكبر من مزيج الطاقة في الصين، مما أدى إلى تطوير سلاسل صناعة منتجات الألياف الزجاجية والزجاجية الكهروضوئية. تتحول صناعة مواد البناء إلى ركيزة من أركان صناعة الطاقة المتجددة. يتم توجيه المزيد من الجهود نحو كفاءة الطاقة، والحد من الانبعاثات، ونزع الكربون، والمواد الخالية من الكربون، وخاصة التقنيات المبتكرة مثل زجاج توليد الطاقة بالإضافة إلى تخزين الطاقة، والهيدروجين الأخضر، واحتجاز الكربون، واستخدامه وعزله. كان زجاج العرض وألياف الكربون والألياف الزجاجية المعروضة في معرض كانتون في السنوات الأخيرة موضع اهتمام كبير للمشترين الدوليين. خلال معرض كانتون الـ 131 ، عُقد منتدى قمة التنمية الخضراء لصناعة تأثيث المنزل في الصين في مجمع معرض كانتون على وجه التحديد.

بالإضافة إلى التحول الأخضر للمعارض، يتجه مجمع معرض كانتون نحو انعدام الكربون. وفقًا لما قاله آلان ليو، نائب المدير العام لمكتب الشؤون الخارجية في معرض كانتون، فقد تم استخدام مواد البناء الخضراء مثل الكتل الخرسانية المعاد تدويرها ومادة أيه أل سي سلاتوول في مشروع توسعة مجمع معرض كانتون. تسلط مفاهيم التكنولوجيا منخفضة الكربون والعملية الموفرة للطاقة الضوء على سحر “معرض الصين رقم 1”.

وفقًا لاتحاد مواد البناء الصيني، بلغ مؤشر اختراق السوق للعام المالي 2021 109.7 نقطة، بازدياد 8.9 نقاط عن العام السابق. كما قدم التطور عالي الجودة للصناعة دعماً قوياً لاقتصاد محلي مستقر. ننتظر بفارغ الصبر ما تحمله صناعة مواد البناء الخضراء للدورة 131، من المعرض، وكيف قد تفاجئنا وتسهل نمط حياة جديدًا رائعًا.

لاستكشاف المزيد من الفرص التي يوفرها المعرض، يُرجى زيارة:

//www.cantonfair.org.cn/en-US/ register/index#/foreign-email