معرض كانتون 2022: استراتيجية تنشيط الريف تجلب المزيد من المنتجات الزراعية الخضراء والجيدة إلى العالم

غوانزو، الصين، 22 أبريل 2022 / PRNewswire / — يقام معرض الاستيراد والتصدير الصيني الـ 131 عبر الإنترنت في الفترة من 15 إلى 24 أبريل. ولا تزال منطقة التنشيط الريفي، التي حققت نجاحًا هائلًا على مدى السنوات السابقة، تحظى بشعبية ساحقة كما كانت دائمًا. يمكن للمشترين في الخارج تقدير النكهات الصينية الحقيقية، وإلقاء نظرة فاحصة على الصين، ورؤية التغييرات الكبيرة التي جلبتها استراتيجية التنشيط الريفي في المنطقة المحددة.

باعتبارها أكبر منتج ومصدر للمنتجات الزراعية في الصين، تفتخر مقاطعة شاندونغ بعدد من موردي الأغذية عالية الجودة، الذين هم أيضًا لاعبون رئيسيون في قسم الأغذية في معرض كانتون. في السنوات الأخيرة، نقلت المنطقة محرك نموها لتعزيز التنمية الخضراء وزيادة الإنتاج والدخل. وقد اعتمدت القرى الجبلية الصغيرة النائية والمتخلفة في الماضي الآن مسارًا لتطوير التكنولوجيا العالية. أصبحت العديد من النماذج الناشئة حديثًا مثل اقتصاد المشاتل الخضراء والمعالجة الدقيقة للمنتجات الزراعية الخضراء محركات رئيسية لزيادة دخل المزارعين.

واستفادت صناعة الشاي أيضًا من استراتيجية تنشيط الريف. تركزت مناطق إنتاج الشاي الرئيسية في جميع أنحاء الصين حول ثقافة الشاي وصناعة الشاي وعلوم وتكنولوجيا الشاي، وقد عززت نظام الابتكار الحديث لتكنولوجيا الشاي، وشرعت في طريق التنمية الزراعية الحديثة التي تسلط الضوء على كفاءة الإنتاج وسلامة المنتجات وتحسين الموارد وصداقة البيئة. Yibin ، التي تشتهر بشاي الربيع، حققت إنجازات ملحوظة في انتشار بذور شجرة الشاي الصحية ومزارع الشاي الرقمية ومكافحة الآفات غير الضارة بدعم تقني قوي من معاهد البحث العلمي مثل معهد أبحاث الشاي الصيني وجامعة هونان الزراعية وجامعة سيتشوان الزراعية. ظهرت مجموعة من شاي الربيع Yinbin المربى حديثًا لأول مرة في معرض كانتون الـ 131.

ومع تعميق الإصلاح والانفتاح، شهدت التجارة والتعاون في الإنتاج الزراعي بين الصين وبقية العالم فرصًا غير مسبوقة. بفضل منصات التجارة الخارجية مثل معرض كانتون، بدأت المنتجات الزراعية عالية الجودة والتخصصات المحلية في المناطق النائية التي كانت غير معترف بها ذات يوم في السفر إلى الخارج.

وأشار آلان ليو، نائب المدير العام لمكتب الشؤون الخارجية في معرض كانتون إلى أن معرض كانتون الـ 131 سيستمر في لعب دوره كجسر للتجارة. من خلال إنشاء منتجات ريفية مخصصة لمنطقة المعارض وتنظيم العروض الترويجية المستهدفة وغيرها من الأنشطة ذات الصلة، وسيوفر المعرض منتجات زراعية أكثر أمانًا وخضراء وعالية الجودة مصنوعة في الصين للمشترين في الخارج.

لمزيد من المعلومات عن الشركة، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: https://www.cantonfair.org.cn/ en-US/register/index#/foreign- email .